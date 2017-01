Saisonaus für Severin Freund

Freund hatte bei einem Trainingssprung am Montag in Oberstdorf bei der Landung einen Stich verspürt und war daraufhin gestürzt. Zunächst konnte der Team-Olympiasieger zwar aufstehen, doch das Knie habe sich instabil angefühlt, erklärte er. Nach der Rückreise in seinen Wohnort München bestätigte sich der Verdacht. Bereits am Dienstagmorgen wurde Freund operiert. "Die Operation verlief sehr positiv", meinte Chirurg Peter Brucker und betonte: "Severin Freund wird voraussichtlich noch einige Tage im Krankenhaus bleiben, ehe er mit ersten Rehabilitationsmaßnahmen beginnen kann." Er werde wohl erst in etwa sechs Monaten wieder mit dem Sprungtraining beginnen können, so der Mediziner.



Für Pechvogel Freund setzt sich mit der Verletzung eine wahre Seuchen-Saison fort. Wegen einer Hüft-OP hatte der Niederbayer zunächst fünf Monate der Vorbereitung verpasst, bei der Vierschanzentournee zwang ihn dann Anfang Januar ein grippaler Infekt zum vorzeitigen Ausstieg.