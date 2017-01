Die büßte Eisenbichler gleich zu Beginn des zweiten Durchganges ein. Nach Leyhes schwachem Sprung waren die Chancen auf den Sieg endgültig dahin. «Da ist alles zusammengekommen. Es war kein guter Sprung, dazu schlechte Bedingungen. Das ist einfach Mist», sagte Eisenbichler zu Leyhes Sprung. Er selbst war mit seiner Leistung nicht ganz unzufrieden, haderte aber mit den äußeren Bedingungen. «Der Sprung war nicht schlecht, wenn aber der Aufwind fehlt, ist das einfach bitter», sagte Eisenbichler.



Nach Freitags zu kurzem Sprung waren Wellinger und Co. entsprechend enttäuscht. Für das Einzelspringen am Sonntag (15.05 Uhr) hat nun immerhin Wellinger gute Chancen auf seinen ersten Saisonsieg. Nach zwei Podestplätzen zuletzt in Polen zeigt die Formkurve des 21-Jährigen weiter steil nach oben. Das will er beweisen.