Eisenbichler verpasst Podest knapp

Von den DSV-Springern startete auch Stephan Leyhe verheißungsvoll ins neue Jahr. Nach Sprüngen auf 135,5 und 134 Meter verbuchte er als Achter das beste Weltcupergebnis seiner Karriere. Andreas Wellinger belegte mit 133 und 131 Metern Rang 13, Richard Freitag kam mit 131 und 131,5 Metern auf den 15. Platz.



Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl), der 2016 am Neujahrstag Dritter geworden war, enttäuschte nach Platz 20 in Oberstdorf erneut und wurde 21. (247,7). Damit kann die etatmäßige deutsche Nummer eins eine gute Platzierung im Tournee-Klassement endgültig abschreiben. Andreas Wank (Hinterzarten) kam auf Rang 26 (239,0), Karl Geiger (Oberstdorf) holte als 28. (236,5) noch Weltcup-Punkte. Aus deutscher Sicht verfehlten wie in Oberstdorf einzig Pius Paschke (Kiefersfelden/33.) und Constantin Schmid (Oberaudorf/49.) den zweiten Durchgang.