Als sein Vertreter in der Führungsposition im deutschen Team hat sich bei dieser Tournee Markus Eisenbichler profiliert. Dass er in Innsbruck wegen extrem schlechter Windbedingungen auf Platz 31 abstürzte, bezeichnet Innauer als „höhere Gewalt“. Bei der dritten Tournee-Station habe nicht die Tagesverfassung, sondern nur der Wind den Ausschlag gegeben.



„Der Bergisel von Innsbruck hat wieder mal Schicksal gespielt. Markus Eisenbichler hat sich bei dieser Tournee super geschlagen, ist für Freund in die Bresche gesprungen und hat die Tournee aus deutscher Sicht spannend gemacht“, lobt Innauer. Bei seinem sechsten Platz in Oberstdorf und Rang vier in Garmisch-Partenkirchen war Eisenbichler jeweils nur hauchdünn am Podest vorbeigesprungen.