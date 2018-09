„Das wird ein gigantisches Duell. Tande ist technisch ausgereift, hat ein gutes Fluggefühl und glaubt nach seinen beiden Tournee-Tagessiegen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck an sich. Stoch aber ist in phantastischer Form und auch deshalb brandgefährlich, weil er als Olympiasieger und Weltmeister genau weiß, wie man große Dinge gewinnt“, sagt Bundestrainer Werner Schuster. Er hofft aus deutscher Sicht auf ein versöhnliches Ende einer mittelmäßigen Tournee, in der der letztjährige Tournee-Zweite und Weltmeister Severin Freund nach schwachen Leistungen bei den beiden Springen in Deutschland wegen eines grippalen Infekts vorzeitig aussteigen musste.