Die Kombinierer zogen in LIllehammer derweil eine Art internationale Deutsche Meisterschaft durch. Eric Frenzel setzte sich vor Johannes Rydzek durch, der die ersten beiden Saisonrennen in Kuusamo gewonnen hatte. Fabian Rießle auf Platz drei und insgesamt sechs Athleten unter den Top 10 machten das Traumergebnis für den Deutschen Skiverband (DSV) perfekt.



"Das ist super, einfach hervorragend, so etwas lag in der Luft", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach der Demonstration seiner Athleten in der ARD: "Heute waren alle vorne dabei, ob jung oder alt." Frenzel, der als Vierter mit 24 Sekunden Rückstand auf Sprungsieger Rydzek in die Loipe gegangen war, meinte: "Ich war selber überrascht, dass ich den Ritschi noch gepackt habe. Ich habe alles mobilisiert und freue mich sehr über das Teamergebnis."