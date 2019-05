Spatenstich für eine bessere DFB-Zukunft

Es gebe in der Welt keinen anderen Fußball-Verband, der alles an einem Ort zusammenfasst: Wissen, Ausbildung, Forschung, Medizin, Verwaltung und Vermarktung. Seine Schlussfolgerung: "Wir haben ein Pfund in der Hand, um uns langfristig in der Weltspitze zu etablieren."