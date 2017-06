WM-Qualifikation: Pflichtsieg eingefahren

Neben dem dreimal erfolgreichen Sandro Wagner (16./29./85. Minute) trafen auch Kapitän Julian Draxler (11.), Amin Younes (39.), Shkodran Mustafi (47.) und Julian Brandt (72.). Der Weltmeister führt die Gruppe C mit 18 Punkten aus sechs Spielen weiter mit fünf Zählern Vorsprung auf Nordirland an und kann sich schon am nächsten Doppel-Spieltag, wenn die Partien in Prag gegen Tschechien und in Stuttgart gegen Norwegen anstehen, für die WM 2018 in Russland qualifizieren.