Leipziger Sieg mit Jubiläumstor

Die erste Chance hatten die Gäste, als Michael Gregoritsch eine Flanke mit der Hacke nahm, der Ball wurde jedoch zur Ecke abgewehrt. Nach einer Viertelstunde erhöhte Leipzig den Druck und wurde prompt belohnt. Zunächst scheiterte Timo Werner, nach der anschließende Ecke brachte zunächst Poulsen den Ball mit einer artistischen Einlage aufs Tor, Augsburgs Keeper Marwin Hitz wehrte ab, doch Upamecano war zur stelle.



Für den 19 Jahre alten Franzosen war es das erste Bundesliga-Tor. Zudem war es der 100. Treffer der Leipziger in ihrem 56. Bundesliga-Spiel. Seit 1967 hat kein Bundesligist mehr die 100-Tore-Marke in so wenigen Spielen erreicht - damals war es Mönchengladbach in 54 Spielen. Nach der Führung verzichtet Leipzig meist auf sein rasantes Umschaltspiel, ließ die Augsburger spielen und lauerte auf Konter.