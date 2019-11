Wie stabil ist Dortmunds Aufschwung?

90 Fazit:

Der SC Freiburg schlägt die SG Eintracht Frankfurt zum Abschluss des 11. Bundesligaspieltags auf glückliche Art und Weise mit 1:0 und verbringt die Länderspielpause auf dem vierten Tabellenplatz. Nach dem torlosen Pausenunentschieden konnten die Hessen ihre Vorteile der Schlussphase des ersten Abschnitts wegen der Unterzahl zwar nicht aufrechterhalten, boten gegen die anlaufenden Breisgauer jedoch eine stabile Abwehr auf und ließen keine zwingenden Chancen der Hausherren zu. Durch ihr schnelles Umschaltspiel waren die Adler sogar für lange Zeit die gefährlichere Mannschaft. Das Streich-Team nutzte durch Petersen zu Beginn der letzten Viertelstunde allerdings seine erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel, um in Führung zu gehen (77.). Trotz der numerischen Unterlegenheit erarbeitete sich die SGE in der Schlussphase zahlreiche Strafraumszenen inklusive sehr guter Chancen, war aber nicht in der Lage, die zweite Pflichtspielpleite innerhalb von vier Tagen noch abzuwenden. Für Gesprächsstoff dürfte die dritte Sonntagspartie vor allem wegen der unrühmlichen Ereignisse in der Nachspielzeit sorgen. Für den SC Freiburg geht es nach der Länderspielpause mit einer Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen weiter. Die SG Eintracht Frankfurt empfängt am 12. Spieltag den VfL Wolfsburg. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Rote Karte für Vincenzo Grifo (SC Freiburg)

Tatsächlich hat der ausgewechselte Grifo Abraham nach dessen Stoß gegen Streich in das Gesicht gefasst. Er wird also auch nach der Länderspielpause ein paar Wochen frei haben.

90 Die Partie ist bereits in der achten Minute der Nachspielzeit, als sich Referee Brych die Rudelbildung noch einmal in der Review-Area anschaut. Es hat möglicherweise noch eine Tätlichkeit gegen Abraham gegeben.

90 Gelbe Karte für Florian Bruns (SC Freiburg)

Der Co-Trainer der Hausherren bekommt wegen eines Verhaltens während der Rudelbildung die Gelbe Karte. Sein genaues Vergehen ist nicht erkennbar gewesen.

90 Rote Karte für David Abraham (Eintracht Frankfurt)

Korrekterweise kassiert der Argentinier die Rote Karte.

90 Ganz unschöne Szenen zum Abschluss des Bundesligawochenendes! Abraham will einen Ball wieder ins Spiel bringen, der das Feld in der Nähe der heimischen Coachingzone verlassen hat. Er rennt nicht nur dicht auf Streich zu, sondern rammt den SCF-Coach mit der rechten Schulter zu Boden. Daraufhin kommt es zu einem Gedränge vor der Freiburger Bank, da alle SCF-Akteure verständlicherweise erbost sind.

90 Einwechslung bei SC Freiburg: Nico Schlotterbeck

90 Auswechslung bei SC Freiburg: Lucas Höler

90 Gelbe Karte für David Abraham (Eintracht Frankfurt)

Abraham begeht ein Frustfoul der härteren Sorte, indem er Höler von hinten in die Beine tritt. Mit der Gelben Karte darf er sich über das Strafmaß nicht beschweren.

90 Hinteregger eifach ohne Zielwasser! In Minute zwei der Nachspielzeit legt Dost per Brust für den Österreicher ab. Der knallt den Ball aus 14 Metern per rechtem Spann auf die flache linke Ecke. Es fehlen Zentimeter zum Aluminium.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Die Partie im Schwarzwald-Stadion wird um vier Minuten verlängert.

87 Kohr schafft es durch die Mitte vor die letzte Linie und probiert sich aus vollem Lauf und 20 Metern mit dem rechten Spann. Flekken begräbt den eher schwachen Ball in der halblinken Ecke unter seinem Körper.

86 Dost ist am Elfmeterpunkt Adressat einer halbhohen Hereingabe von links. Er bringt zwar mit dem linken Fuß einen Volleyschuss zustande, feuert die Kugel aber über Freiburgs Gehäuse.

85 Hinteregger mit der Riesenchance zum Ausgleich! Der Österreicher verlängert eine Flanke aus dem linken Halbfeld von der Fünferkante mit dem Hinterkopf auf den Heimkasten. Flekken reißt den linken Arm hoch und verhindert mit diesem Reflex das Gegentor.

84 Silva ist Hütters letzter Einwechselspieler des Abends. Der Portugiese kommt für Durm.

83 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

83 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Erik Durm

82 Günter hat die Entscheidung auf dem Fuß! Der Kapitän zieht am rechten Strafraumeck nach innen und zirkelt aus 15 Metern auf die halbhohe linke Ecke. Rønnow lenkt das Spielgerät um die Stange herum.

80 Durm verlangt Flekken alles ab! Der Ex-Dortmunder befördert einen aufspringenden Ball aus mittigen 20 Metern mit dem linken Innenrist per Bogenlampe auf den rechten Winkel. Flekken hebt rechtzeitig ab und lenkt das Leder heldenhaft über den Querbalken.

79 Die Breisgauer nutzen also ihre erste echte Chance in Überzahl und schieben sich in der Live-Tabelle auf den vierten Rang vor. Nach aktuellem Stand beschlösse Frankfurt das Wochenende auf Platz neun.

77 Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Nils Petersen

Petersen trifft im dritten Ligamatch in Serie und bringt den SCF in Front! Günters Flachpass von der linken Außenbahn bahnt sich den Weg zum Angreifer mit der 18 auf dem Rücken. Petersen schiebt unbedrängt aus zentralen 13 Metern präzise unten links ein.

77 Nach einem starken Vortrag verlässt Sallai den Rasen. Er wird durch den südkoreanischen Neuzugang Kwon ersetzt.

76 Einwechslung bei SC Freiburg: Chang-hoon Kwon

76 Auswechslung bei SC Freiburg: Roland Sallai

75 Hinteregger will den fälligen Freistoß aus mittigen 25 Metern direkt mit dem linken Spann in der flachen rechten Ecke unterbringen. Die rot-schwarze Mauer ist allerdings stehengeblieben und blockt den Versuch.

74 Gelbe Karte für Lucas Höler (SC Freiburg)

Höler reißt Gaćinović im Rahmen des nächsten Gästekonters im Abwehrzentrum mit einem Griff an die linke Schulter zu Boden. Zum Freistoß gesellt sich eine Verwarnung.

72 Kohr aus der zweiten Reihe! Der Einwechselspieler zieht aus zentralen 22 Metern mit dem rechten Spann in Richtung halbhoher rechter Ecke ab. Das Leder fliegt nach leichtem Kontakt an Flekkens Fingerspitzen knapp am Pfosten vorbei; fälschlicherweise gibt es keine Eckstoß.

71 Nachdem Flekken eine Kostić-Ecke problemlos aus der Luft gepflückt hat, schalten die Hausherren über Sallai auf rechts schnell um und haben dementsprechend viel Platz. Der Flankenversuch des Ungarn auf Höhe der Sechzehnerkante wird aber N'Dicka abgefangen.

68 Der heute unauffällige Kamada hat vorzeitig Feierabend. Der Japaner macht Platz für Gaćinović, der mit seiner Spielstärke noch einmal für frischen Wind im SGE-Angriff sorgen soll.

67 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

67 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada

66 Lienhart probiert sein Glück aus dem halbrechten Offensivkorridor. Aus gut 21 Metern jagt er das Spielgerät mit dem rechten Spann weit über Rønnows Gehäuse.

65 Günter ist auf der linken Außenbahn nicht zu stoppen. Er will Höler per Steilpass in Szene setzen, doch der verpasst die Kugel wegen eines Missverständnis, sodass eine im Ansatz gefährliche Szene nicht zu einem Abschluss führen kann.

63 Freiburg bekommt im Mittelfeld nur noch wenig Gegenwehr, doch im engen letzten Felddrittel findet es bisher kaum Mittel, um sich in abschlussreife Positionen zu bringen. Die SGE arbeitet in der Abwehr sehr konzentriert.

60 Kostić mit der Konterchance! Der Serbe wirft nach einem schnellen Umschaltmoment auf halblinks den Turbo an und schafft es über gut 35 Metern in den Sechzehner. Aus vollem Lauf zieht er mit dem linken Spann ab; Flekken reißt die Arme hoch und pariert zur Ecke. Die endet erneut ohne konkrete Torgefahr.

58 Streichs erster Joker ist Waldschmidt, der erneut für die Nationalmannschaft nominiert worden ist. Der Ex-Hamburger ersetzt den umtriebigen, aber glücklosen Grifo.

57 Einwechslung bei SC Freiburg: Luca Waldschmidt

57 Auswechslung bei SC Freiburg: Vincenzo Grifo

55 ... Kamadas Ausführung findet keinen Abnehmer in weißem Trikot.

54 Durm verpasst im Rahmen des ersten Gegenstoßes nach der Pause zwar einen Schuss auf den Heimkasten, doch wird sein Versuch aus halblinken 16 Metern zumindest zur Ecke abgefälscht...

52 Sallai prüft Rønnow! Günters Hereingabe von der linken Außenbahn wird immer länger und landet schließlich beim Ungarn. Der nickt aus gut sechs Metern gegen die Laufrichtung des Keepers auf die halblinke Ecke. Rønnow ist schnell unten undpariert zur Seite.

50 Sollten die Breisgauer die Hessen besiegen, rückten sie auf den vierten Tabellenplatz vor. Sie wären dann zwar punktgleich mit dem RB Leipzig und dem FC Bayern München, blieben aber wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter diesen Klubs.

48 Während Christian Streich noch mit einer ersten personellen Umstellung wartet, reagiert Adi Hütter mit der Hereinnahme Kohrs auf die numerische Unterzahl. Angreifer Paciência ist in der Kabine geblieben.

46 Weiter geht's im Schwarzwald-Stadion! Die Entwicklung des ersten Durchgang hat zunächst für die SGE gesprochen, die ihre Anteile nach dem stockenden Start schrittweise vergrößerte und sich auch ein Abschlussübergewicht erspielte. Durch die Überzahl könnte es für die SGE aber schwer werden, die Überlegenheit im zweiten Durchgang fortzusetzen.

46 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Dominik Kohr

46 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Gonçalo Paciência

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es nach 45 Minuten des Sonntagsduells zwischen dem SC Freiburg und der SG Eintracht Frankfurt. Nach einem druckvollen Beginn der Breisgauer, die durch Höler eine erste gute Chance verzeichneten (9.), schrammten die Hessen aus heiterem Himmel durch Hinteregger und Durm an der Führung vorbei (13.). In der Folge bewegten sich SCF und SGE in einem intensiven Schlagabtausch auf Augenhöhe; weitere Hochkaräter blieben hüben wie drüben zunächst aus. Um die Halbstundenmarke bekam das Hütter-Team zunächst einen Strafstoß zugesprochen, doch nach Ansicht der Videobilder erkannte Referee Brych, dass Schmid Paciência nicht gefoult hatte (31.). Die letzte Viertelstunde ging daraufhin an die nun temporeich attackierenden Hessen, die durch die späte Ampelkarte gegen Fernandes (45.+1.) mit neun Feldspielern zurechtkommen müssen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelb-Rote Karte für Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt)

Frankfurt muss die Partie in Unterzahl fortsetzen! Der bereits verwarnte Fernandes lässt Schmid an der Seitenlinie über die Klinge springen. Wegen des hohen Tempos hat Brych keinen Spielraum und muss den Ex-Freiburgers vom Platz stellen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 ... Kostićs Ausführung sowie ein unmittelbar folgender zweiter Versuch können von den Breisgauern jeweils problemlos per Kopf aus der Gefahrenzone befördert werden.

43 Heintz fälscht einen Paciência-Schuss aus mittigen 17 Metern zur Ecke ab...

42 Die Adler würden übrigens mit einem Auswärtssieg nicht nur den Sport-Club hinter sich lassen, sondern eroberten den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter betrüge dann lediglich fünf Zähler.

39 Die SGE erarbeitet sich nun ein Übergewicht, schraubt das Tempo in der Offensive hoch. Paciência dribbelt über halblinks in den Sechzehner, doch sein Abschluss aus 14 Metern rutscht ihm über den linken Spann und fliegt deshalb klar links daneben.

36 Frankfurt kontert! Nach Freiburgs Ecke sind die Hessen blitzschnell vorne. Hinteregger hat sich erneut mit eingechaltet und kommt erneut von der linken Strafraumseite zum Abschluss. Flekken lenkt das Leder in der oberen linken Ecke über den Kasten; den fälligen Eckstoß bekommt das Heimteam problemlos geklärt.

34 Nach Hölers durchgerutschter Hereingabe von der rechten Grundlinie will sich Kapitän Günter aus halblinken 21 Metern mit einem Volleyschuss per linkem Spann probieren. Hinteregger blockt diesen und verhindert dann sogar den drohenden Eckstoß.

31 Korrekterweise nimmt der Unparteiische die Entscheidung zurück.

30 Brych schreitet nach Kontakt mit dem VAR in die Review-Area.

29 Es gibt Strafstoß für Frankfurt! Brych zeigt sofort auf den Punkt, nachdem Paciência auf der tiefen linken Sechzehenrseite im Zweikampf mit Schmid zu Boden gegangen ist. Der Portugiese hat aber nur mit dem linken Fuß in den Boden gehauen - diese Entscheidung dürfte per VAR korrigiert werden.

28 Nach Schmids Querpass vom rechten Flügel taucht Sallai auf der rechten Sechzehnerseite auf und will die Kugel aus gut 14 Metern in der flachen linken Ecke versenken. Rønnow schnappt sie sich erst im Nachfassen.

26 Gelbe Karte für Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt)

Wenig später erwischt es dann Fernandes, der Sallai von hinten umklammert, damit dieser nicht mit Geschwindigkeit auf die letzte Gästelinie zulaufen kann.

25 Hinteregger erwischt Petersen im Mittelkreis an dessen linkem Sprunggelenk und bewirbt sich damit für eine erste Gelbe Karte. Schiedsrichter Brych entscheidet sich aber noch gegen den Einstieg in die persönlichen Strafen.

24 ... Grifos halbhohe Ausführung mit dem rechten Innenrist segelt zwar aus gut 20 Metern an der weißen Mauer vorbei, verfehlt die rechte Stange dann aber deutlich.

23 Höler wird unweit der halbrechten Strafraumkante durch Sow zu Fall gebracht...

22 Freiburg ist seit einigen Minuten nicht mehr in der Lage, die Mittelfeldreihen der Hessen zu überspielen und vorne mit Tempo anzukommen. Das Hütter-Team hat sich in der Arbeit gegen den Ball deutlich gesteigert.

19 Grifo hätte nach Sallais Anspiel auf die halblinke Seite im Falle einer sauberen Annahme eine gute Abschlussmöglichkeit gewunken, doch ihm rutscht die Kugel über den Schlappen und landet schließlich im Toraus.

16 Frankfurt wird nach dem zurückhaltenden Beginn aktiver und bewegt sich nach der guten Möglichkeiten mittlerweile auf Augenhöhe mit den Breisgauern. Der Gast kann die Vorstöße der Hausherren wirksamer ausbremsen.

13 Hinteregger und Durm mit der Doppelchance! Der Österreicher schafft es über halblinks in den Sechzehner und zieht aus 15 Metern in Richtung flacher rechter Ecke ab. Flekken lässt nach vorne abklatschen und Durm will von der mittigen Sechzehnerkante abstauben. Das Leder fliegt gegen die Oberkante der Latte.

12 Der Sport-Club setzt in der Anfangsphase viele offensive Akzente und setzt die Abwehr der Adler direkt unter Druck. Frankfurt ist darum bemühr, durch längere Phasen des eigenen Ballbesitzes für etwas mehr Ruhe zu sorgen, doch das gelingt nur bedingt.

9 Höler gegen Rønnow! Der Ex-Sandhäuser feuert einen aufspringenden Ball mit dem rechten Spann aus gut 14 halbrechten Metern auf die halblinke Ecke. Rønnow ist schnell unten und pariert den wuchtigen Abschluss hervorragend.

8 In den Nachwehen eines Eckstoßes tankt sich Grifo unweit der linken Grundlinie in den Sechzehner und probiert sich mit einem flachen Schuss auf die kurze Ecke. Rønnow hat keine Mühe, das Spielgerät zu stoppen.

7 Adi Hütter stellt nach der 1:2-Niederlage bei Royal Standard Club de Liège viermal um. Evan N‘Dicka, Erik Durm, Daichi Kamada und Bas Dost ersetzen Danny da Costa, Sebastian Rode, Makoto Hasebe und André Silva (allesamt auf der Bank).

6 ... Günter spielt flach vor den Sechzehner. Grifo holt aus gut 20 Metern zum Rechtsschuss aus, doch Fernandes kann den Versuch verhindern.

5 Höler holt über rechts gegen Hinteregger einen ersten Eckstoß heraus...

3 Christian Streich hat im Vergleich zum 2:2-Unentschieden beim SV Werder Bremen eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Janik Haberer (Gelb-Rot-Sperre) beginnt Nicolas Höfler.

1 Freiburg gegen Frankfurt – Durchgang eins im Schwarzwald-Stadion läuft!

1 Spielbeginn

Christian Günter gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen David Abraham und entscheidet sich dafür, in Durchgang eins mit der Fankurve im Rücken zu spielen. Die Gäste stoßen an.

Vor ausverkauften Rängen betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Auf den 31. Bundesligavergleich zwischen Breisgauern und Hessen wurde Felix Brych als Schiedsrichter angesetzt. Der 44-jährige Jurist aus München pfeift seit 2004 in der Bundesliga und leitete diese Paarung bereits im September 2012. Damals gewann die SGE vor heimischer Kulisse nach Rückstand mit 2:1. Die Linienrichter sind Mark Borsch und Stefan Lupp; Florian Badstübner heißt der Vierte Offizielle.

"Grundsätzlich spielt Freiburg einen aggressiven Fußball nach vorne. Dem müssen wir einerseits Lauf- und Zweikampfbereitschaft entgegensetzen, und trotzdem unsere eigenen Offensivqualitäten durchbringen", beschreibt Adi Hütter das Anforderungsprofil für einen erfolgreiches Gastspiel an der Dreisam. In der Fremde hat die SGE bisher nur drei von zwölf möglichen Punkten eingefahren.

90 Fazit

Altbekanntes Bild: Bayer Leverkusen nimmt mal wieder drei Punkte aus Wolfsburg mit, die Bosz-Elf siegt mit 2:0 in der Volkswagen Arena. Erster Torschütze des Tages ist Karim Bellarabi, der ein starkes Solo in der 25. Minute mit dem einzigen Treffer des ersten Abschnitts krönt. Die Aktion des 29-Jährigen ist eine von wenigen Offensivszenen im gesamten Spiel. Besonders nach dem Seitenwechsel sind die kreativen Köpfe auf beiden Seiten nicht im Spiel, von einem Schlussspurt der Wölfe ist keinerlei Spur. Deshalb müssen die Heimfans hier ansehen, wie ihr Team in einen zweiten Konter läuft und letztlich relativ kampflos als Verlierer vom Platz geht.

Die SG Eintracht Frankfurt war noch am Donnerstagabend in der Europa League im Einsatz. Beim Royal Standard Club de Liège verloren die Adler durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2 und verpassten damit den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale. In der Bundesliga feierten sie am Wochenende zuvor noch ein 5:1-Schützenfest gegen den FC Bayern München, durch das sie eindrücklich ihre europäischen Ambitionen unterstrichen.

90 Spielende

90 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:2 durch Paulinho

Paulinho tütet den Dreier ein, 0:2! Volland spielt nach schnellem Hrádecký-Abwurf einen Flachpass durch die Abwehrreihe. Der frische Paulinho startet durch, läuft alleine auf Pervan zu und schiebt flach in das linke Eck ein.

90 Die Entscheidung bleibt aus, ein Querpass landet vor den Füßen von Volland. Er legt sich den Ball noch zurecht, dann schießt er aus acht Metern. Bruma blockt.

90 Weghorst verlängert einen Abschlag in die Spitze, Nmecha lauert hinter Tah. Der Verteidiger kann allerdings klären.

90 Gelbe Karte für Lukáš Hrádecký (Bayer Leverkusen)



"Wir haben bisher eine gute Haltung an den Tag gelegt. Dass müssen wir aber auch, sonst würden wir nicht in der Bundesliga spielen. Wir haben eine gute Stimmung im Team, aber für Euphorie gibt es keinen Grund", weiß Christian Streich, dass sich der Sport-Club seine Erfolgserlebnisse Woche für Woche hart erarbeiten muss. Zuletzt bestachen die Breisgauer mit wichtigen Treffern in der Schlussphase, sicherten sich so auch in Bremen in Unterzahl ein 2:2-Unentschieden.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Der Joker ist gleich durch, von der rechten Seite könnte Paulinho am zweiten Pfosten Volland bedienen. Er schießt aber lieber selbst und scheiert am ersten Pfosten an Pervan.

90 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Paulinho

90 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kerem Demirbay

88 Im direkten Gegenzug spielt Diaby seine Schnelligkeit aus, von der rechten Seite gibt er flach rein. Tisserand lenkt den Ball unfreiwillig auf den eigenen Kasten, Pervan ist im rechten Eck da.

88 Achter Eckstoß für die Hausherren, Brekalo bringt die Kugel von der rechten Seite an den Fünfmeterraum. Hrádecký faustet sie raus.

87 Zahlreiche kleinere Fouls verhindern auf beiden Seiten einen ordentlichen Spielaufbau. Den Gästen wird das recht sein.

Der SC Freiburg ist auf dem besten Weg, in seiner vierten aufeinanderfolgenden Saison in der Bundesliga nichts mit dem Abstiegs zu tun zu haben. Mit fünf Siegen, drei Unentschieden und zwei Unentschieden mischt die Mannschaft von Trainer Christian Streich sogar im Rennen um die internationale Plätze mit und hat durch starke Heimspiele gegen Borussia Dortmund (2:2) und gegen den RB Leipzig (2:1) auch schon unter Beweis gestellt, mit großen Klubs mithalten zu können.

83 Alles auf Angriff bei den Wölfen, Angreifer Nmecha kommt für Verteidiger Knoche.

83 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

83 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Robin Knoche

83 Gelbe Karte für Marcel Tisserand (VfL Wolfsburg)

Tisserands Einsteigen gegen Diaby ist der Inbegriff eines taktischen Fouls.

81 Zentimeter am Ausgleich vorbei! Guilavogui gibt von der rechten Seite flach vor den Kasten, Weghorst hält den Fuß rein. Der grätschende Bender nimmt noch leichten Einfluss auf den Abschluss, dann rollt das Spielgerät haarscharf am linken Pfosten vorbei.

79 Verdammt schneller Antritt von Diaby, Tisserand sieht am rechten Strafraumeck alt aus. Am Abschluss muss der Leverkusener aber noch arbeiten, sein 13-Meter-Schuss fliegt weit über das Gehäuse.

Bevor die Bundesliga letztmals in dieser Hinrunde wegen eines Länderspielfensters für ein Wochenende abtaut, kommt es an diesem torreichen 11. Spieltag zu einer interessanten Begegnung zweier Klubs, die mit dem Verlauf des knappen ersten Saisondrittels zufrieden sein dürfen, schließlich können sowohl Breisgauer als auch Hessen mit einem Sieg in die Champions-League-Ränge eindringen.

76 Demirbays Schuss aus der rechten Strafraumhälfte wird von Roussillon entscheidend abgefälscht. Knoche kann den Ball rausdreschen.

74 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Renato Steffen

74 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

73 Nach einem anstrengenden Sprint hat Klaus noch die Kraft für einen Diagonalball. Das Leder kommt exakt im Fuß von Brekalo, der kann Weiser mit einem Dribbling an der Strafraumkante nicht überwinden.

69 Weghorst wird zumeist gedoppelt, dadurch spielt der Topstürmer kaum eine Rolle. Er erhält den Ball nun mal auf dem linken Flügel, wird aber sofort von Tah und Weiser angelaufen. Im Kollektiv lösen die Leverkusener diese Situation.

Ein herzliches Willkommen zur abschließenden Begegnung des langen Bundesligasonntags! Am 11. Spieltag fordert der SC Freiburg die SG Eintracht Frankfurt heraus. Ob die Breisgauer während der anstehenden Länderspielpause in der Tabelle vor den Hessen bleiben, entscheidet sich ab 18 Uhr im ausverkauften Schwarzwald-Stadion.

65 Der Joker zieht von Rechts in die Mitte, den 17-Meter-Linksschuss von Brekalo fälscht Mitspieler Weghorst ins Toraus ab.

62 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

62 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: João Victor

60 Freistoßflanke von der rechten Seite, Arnold zirkelt das Leder vor den linken Pfosten. Hrádecký steigt hoch und pflückt es aus der Luft.

57 Kein schlechter Versuch: Volland bedient Amiri in halblinker Position, der deutsche Nationalspieler muss nur noch an Knoche vorbei. Er verzögert geschickt, schießt dann durch die Beine des Verteidigers. Pervan sieht hinterher, wie das Leder nur knapp am rechten Pfosten vorbeirollt.

53 Der Turbo zündet zu spät, Klaus kann sich nach Anspiel aus dem Zentrum kein Tempo aufnehmen. Deshalb muss er schon vor dem Strafraum abschließen, sein Schuss rollt deutlich am langen Eck vorbei. Hrádecký wäre wohl auch rangekommen.

51 Eckball für die Wölfe, Williams Katastrophenflanke landet wieder beim Schützen. Er legt nach hinten ab, Arnold hält aus 22 Metern drauf. Hrádecký streckt sich und wehrt den etwas zu zentralen Abschluss im Flug ab.

48 Langer Ball auf Guilavogui, Hrádecký spielt mit. Der Schlussmann holt die Kugel kurz vor dem Überschreiten seiner Strafraumlinie.

46 Der Ball rollt wieder!

46 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Moussa Diaby

46 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karim Bellarabi

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Eine Einzelaktion macht den Unterschied, Bayer Leverkusen führt nach recht ereignislosen 45 Minuten mit 1:0 in Wolfsburg. Verantwortlich dafür ist der willensstarke Karim Bellarabi, der sich von seiner rechten Seite in die Mitte tankt und den einzigen Treffer des Tages erzielt. Das wäre womöglich nicht der Fall, wenn die Wölfe in der 38. Minute einen Strafstoß erhalten hätten. Das Glück ist in der Situation aber nicht auf Seiten der Hausherren, sodass Coach Oliver Glasner seine Ansprache auf Grundlage eines Rückstands halten muss.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für João Victor (VfL Wolfsburg)

Harte Entscheidung, der Angreifer trifft Bender eher unfreiwillig.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44 Guilavogui sucht Weghorst mit einem hohen Ball aus dem Zentrum, Tah passt vor dem Stürmer auf. Der Innenverteidiger klärt per Kopf.

42 Verletzungsbedingter Wechsel der Gäste, Kai Havertz hat sich am Oberschenkel verletzt. Kerem Demirbay rückt nun ins offensive Mittelfeld, Julian Baumgartlinger übernimmt auf der Sechs.

41 Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Julian Baumgartlinger

41 Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kai Havertz

41 Volland trifft einen hoppelnden Ball am linken Strafraumeck nicht hundertprozentig, sein Aufsetzer ist leichte Beute für Pervan.

38 Eine abgwehrte Flanke landet am rechten Strafraumeck, Willian pflückt sich die Murmel runter. Dann legt er sie an Wendell vorbei und wird rüde vom Brasilianer weggeblockt. Komischerweise diskutieren die Referees nicht über einen Strafstoß.

36 Aus 23 Metern fasst sich Maximilian Arnold ein Herz. Sein Schuss landet am Außennetz, Lukáš Hrádecký winkt frühzeitig ab.

33 Auf der anderen Seite kommt Roussillon zum Abschluss, neben dem rechten Pfosten wehrt Wendell noch ab. Beinahe könnte Knoche nachschießen, die Hintermannschaft ist aber wach und klärt ins Toraus.

31 Starke Aktion von Havertz! Der Mittelfeldmann nimmt einen Amiri-Pass mit der Brust runter und dreht sich spielend leicht um Bruma. Er könnte mit Rechts abschließen, will aber lieber noch an Knoche vorbei. Dann touchiert ihn Bruma, Havertz geht zu Boden. Für einen Strafstoß reicht das nicht.

28 Guilavogui könnte aus 23 Metern schießen, will aber scheinbar nicht den linken Fuß verwenden. Er gibt lieber nach links raus, von der Strafraumkante spielt Roussillon die Kugel in einen gegnerischen Fuß.

27 Gelbe Karte für Kevin Volland (Bayer Leverkusen)

Volland bringt Klaus von hinten zu Fall, indem er ihm ein Bein stellt.

25 Tooor für Bayer Leverkusen, 0:1 durch Karim Bellarabi

Was für eine Einzelaktion, 0:1! Karim Bellarabi zieht von der rechten Seite nach innen, tankt sich dann durch drei Gegenspieler. Joshua Guilavogui ist noch mit dem Fuß am Ball, der Leverkusener setzt aber nach. Plötzlich steht er mit der Kugel vor dem Kasten und versenkt sie aus kurzer Distanz trocken im rechten Eck.

23 Die beste Chance für den VfL: Klaus wird auf der rechten Seite freigespielt, macht noch wenige Schritte und gibt halbhoch rein. Aus der rechten Strafraumhälfte nimmt Weghorst die Kugel direkt ab, trifft aber nur das Außennetz.

21 Jetzt kehrt auch Sven Bender zurück.

21 Wolfsburg ist wieder vollzählig, die Gäste spielen noch mit zehn Mann.

19 Die Schulter von João Victor kracht ungebremst in das Gesicht von Sven Bender. Beide werden nun behandelt. Beim Leverkusener blutet die Nase, während Wolfsburgs Brasilianer scheinbar umgeknickt ist.

18 Toller Steilpass durch die Gästeabwehr, allerdings spielt Hrádecký mit. Der Schlussmann schnappt sich den Ball von João Victor.

16 Leverkusen ist in den ersten Minuten zwar die bessere Mannschaft. An Torchancen mangelt es aber noch.

12 Tief in der eigenen Hälfte stehend sieht Bender, dass Havertz seinen Bewachern auf der linken Seite davonläuft. Der lange Pass kommt aber zu unpräzise.

9 Kurz vor der Torauslinie erläuft sich Bellarabi einen hoppelnden Ball. Er drischt das Leder in die Mitte, findet aber keinen Mitspieler.

6 Am Mittelkreis fängt Havertz den Ball ab, sofort schaltet er um. Auf der rechten Seite wird Bellarabi freigespielt, aus 17 Metern schießt der Leverkusener nur knapp am linken Eck vorbei.

4 Arnold spielt einen tollen Pass in die linke Strafraumhälfte, João Victor läuft ein. Der Flügelspieler kann sich nicht gegen Bender durchsetzen.

1 ...und los! Bayer Leverkusen hat in roten Trikots angestoßen, Wolfsburg ist in dunkelgrün unterwegs.

1 Spielbeginn

90 Fazit:

Borussia Mönchengladbach setzt seinen Höhenflug fort und gewinnt dank einer starken Vorstellung mit 3:1 gegen den SV Werder Bremen. Für die Hausherren erzielten Ramy Bensebaini (20.), der später in der zweiten Hälfte noch mit Gelb-Rot vom Platz flog, und Patrick Herrmann (22. + 59.) die Tore. Den Ehrentreffer für den SVW machte Leonardo Bittencourt mit dem Schlusspfiff (90.+3). Die Fohlen zeigten sich heute erneut sehr effektiv im Torabschluss sowie dominant in der Spielführung. Der SVW dagegen ließ zahlreiche Gelegenheiten liegen, unter anderem den Elfmeter in der 53. Minute in Person von Davy Klaassen. Für die Borussia war wieder einmal Yann Sommer eine der wichtigsten Personalien auf dem Platz. Der Schweizer verhinderte mit starken Paraden mehrere Gegentreffer und trägt großen Anteil daran, dass Gladbach auch in der kommenden Länderspielpause von Platz Eins grüßen wird. Die Bremer hingegen bleiben im siebten Ligaspiel in Folge ohne Sieg und müssen langsam aber sicher den Blick nach unten wenden, wo die Abstiegszone nur zwei Zähler entfernt ist.

90 Spielende

90 Tooor für Werder Bremen, 3:1 durch Leonardo Bittencourt

Bremen kommt doch noch zu seinem insgesamt wirklich verdienten Treffer und markiert in der letzten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 1:3. Die Gäste kontern über Goller über die linke Seite. Der eingewechselte Mann leitet die Pille vor dem Sechzehner auf Rashica weiter. Der Kosovare verlängert ans rechte Strafraumeck, vonwo Bittencourt einen feinen Schlenzer an den linken Innenpfosten präsentiert. Die Kugel fällt ins Netz, Sommer ist ohne Chance.

Schiedsrichter der Partie ist Manuel Gräfe. Für den 46-Jährigen ist es der vierte Saisoneinsatz, am 4. Spieltag pfiff er den VfL bereits in Düsseldorf (1:1). Mit Leverkusen hatte er in dieser Saison noch keinen Kontakt. An den Seitenlinien assistieren Markus Sinn und Jan Neitzel-Petersen, vierter Offizieller ist Benjamin Cortus. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Guido Winkmann und sein Assistent Christian Bandurski verantwortlich.

90 Auch in Durchgang zwei gibt es drei Minuten obendrauf. Die Messe ist allerdings gelesen. Hier wird vermutlich nicht mehr viel passieren.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Thuram fordert nochmal Pavlenka! Gladbachs Topscorer dribbelt Gebre Selassie auf links einen Knoten in die Beine und versucht den Schuss aus spitzem Winkel. Bremens Nummer Eins verhindert vorerst eine noch höhere Niederlage.

89 Der folgende Freistoß zieht nur eine Ecke nach sich, der allerdings ebenfalls versandet ohne das es wirklich gefährlich wird. Zwar kommt Bremen im Sechzehner zum Abschluss. Der Ball landet aber klar neben dem rechten Außenpfosten.

87 Gelb-Rote Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

Dumme Aktion von Ramy Bensebaini! Beim Stand von 3:0 in der 87. räumt Gladbachs Torschütze zum 1:0 Bittencourt nahe des rechten Sechzehnerecks komplett ab und sieht völlig zu Recht die Gelb-Rote Karte. Da hat Stieler keine andere Möglichkeit als den Linksverteidiger vom Platz zu schicken.

Der Favorit ist heute die Gastmannschaft, denkt Oliver Glasner. „Bayer hat unglaublich viel Qualität nach vorne. Sie bringen viel Tempo mit. Die Vorzeichen sehen derzeit eindeutig aus, dennoch werden wir ihnen Paroli bieten“, verspricht Wolfsburgs Trainer. Womöglich könnten einige taktische Veränderungen für ein ausgeglichenes Spiel sorgen. Bereits gegen Gent testete man eine neue Ausrichtung. „Es gibt immer wieder Möglichkeiten, Gegner vor Probleme zu stellen. Da stehen uns verschiedene Optionen zur Verfügung“, so Glasner.

85 Es brennt schon wieder im Bremer Strafraum. Stindl und Thuram dribbeln sich durch den Sechzehner. Am Ende landet der Ball nur im Rückraum bei Lainer, dessen Abschluss Pavlenka locker abfängt.

82 Trainer Florian Kohfeldt gibt auch mit seinem zweiten Wechsel das Zeichen: "Es ist noch alles möglich". Allerdings lässt die Borussia kaum noch etwas zu.

81 Einwechslung bei Werder Bremen: Josh Sargent

81 Auswechslung bei Werder Bremen: Marco Friedl

81 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

81 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

81 Gelbe Karte für Marco Friedl (Werder Bremen)



80 Jetzt fangen die Hausherren an zu zaubern! Lainer dreht sich mit feinem Dribbling an seinem Gegenspieler auf rechts außen vorbei und hebt die Pille anschließend in den Lauf von Plea. Die Fahne bleibt unten und der Franzose drischt das Leder auf das Bremer Tor. Pavlenka reißt die Hände nach oben und pariert.

79 "Spitzenreiter, Spitzenreiter, Hey, Hey" tönt es von den Rängen im Borussia-Park. Die Gladbacher Anhänger feiern ihre Mannschaft, die zum zweiten Mal in Folge als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen wird.

75 Gelbe Karte für Davy Klaassen (Werder Bremen)

Klaassen geht zu hart in den Zweikampf und sieht völlig zu Recht den Gelben Karton. Sechste Gelbe Karte in diesem Spiel!

"Wir müssen gegen den VfL hart arbeiten und guten Fußall spielen. Statistiken aus der Vergangenheit bringen da nichts, es wird ein anderes Spiel als Anfang 2019", meint Werkself-Coach Peter Bosz. Nicht nur das Personal auf Seiten der Leverkusener hat sich verändert, auch in Wolfsburg ticken die Uhren anders. "Sie haben einen neuen Trainer. Es wird sich zeigen, was sie Sonntag machen."

74 Erster Wechsel bei den Bremern. Trainer Florian Kohfeldt nimmt den bereits verwarnten Nuri Şahin runter und bringt Rechtsaussen Benjamin Goller. Der Coach der Gäste geht hier also noch lange nicht auf Schadensbegrenzung.

73 Einwechslung bei Werder Bremen: Benjamin Goller

73 Auswechslung bei Werder Bremen: Nuri Şahin

70 Gelbe Karte für Patrick Herrmann (Bor. Mönchengladbach)



70 Nächster Abschluss Gladbach! Zakaria tanzt seinen Gegenspieler aus und versucht es per Schlenzer zentral vor dem Sechzehner. Der Schweizer gerät etwas in Rücklage und schaufelt die Pille rechts am Tor vorbei.

68 Starker Freistoß von Herrmann! Gladbachs Nummer 7 schnüffelt am Hattrick. Das Eigengewächs der Fohlen schnibbelt den Standard aus knapp 18 Metern über die Mauer aufs linke obere Kreuzeck und bringt Pavlenka ins Fliegen. Bremens Nummer Eins sieht die Kugel allerdings früh und pariert sehenswert.

67 Wie effektiv die Rose-Elf heute zu Werke beweist auch die Statistik. 4:5 Torschüsse beim Stand von 3:0. Das ist bitter für Bremen!

64 Bremen kann jetzt eigentlich frei aufspielen. Die Gäste haben beim Stand von 0:3 kaum noch etwas zu verlieren. Vielleicht kann sich das Team von Florian Kohfeldt ja nochmal etwas rantasten. Aktuell wirkt Gladbach allerdings sehr sicher in der Defensive.

Die Reise nach Wolfsburg ist für Leverkusener Fans zuletzt meist eine Freude gewesen. Aus den letzten vier Gastspielen holte die Werkself in Niedersachsen drei Siege und ein Remis. Zuletzt begegnte man sich im Januar diesen Jahres in der Volkswagen Arena, Kai Havertz, Kevin Volland und Julian Brandt schossen einen 3:0-Erfolg heraus.

62 Noch kurz nachgetragen: Bénes musste verletzt ausgewechselt werden und ist nach Kramer also der zweite Gladbacher heute, der verletzt runter muss. Für ihn ist jetzt Florian Neuhaus mit von der Partie.

59 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:0 durch Patrick Herrmann

Gladbach macht den Deckel drauf! Die Hausherren sprinten durchs Mittelfeld und Zakaria spielt den Steilpass auf Herrmann. Der Torschütze zum 2:0 hat nur noch Friedl vor sich, tanzt den Linksverteidiger der Gäste leicht aus und drischt die Kugel links unten in die Maschen. Doppelpack!

59 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

59 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: László Bénes

57 Gelbe Karte für Nuri Şahin (Werder Bremen)

Şahin trifft Bénes böse am Sprunggelenk und sieht den Gelben Karton. Gladbachs Mittelfeldmann muss behandelt werden. Das sieht nicht gut aus.

54 Plea! Da fehlt nicht viel zum 3:0! Gladbachs Offensivmann nimmt Fahrt auf und haut die Pille knapp am langen Pfosten vorbei.

Nach dem Donnerstagsspiel verändert VfL-Coach Oliver Glasner seine erste Elf auf zwei Positionen. Renato Steffen und Josip Brekalo müssen auf die Bank, Jérôme Roussillon und Felix Klaus spielen dafür an. Bei Leverkusen steht exakt die Elf auf dem Rasen, die es kürzlich mit Madrid zutun hatte.

53 Elfmeter verschossen von Davy Klaassen, Werder Bremen

Schwach geschossen! Und Sommer hält seinen Kasten weiter sauber! Klaassen drischt die Pille flach leicht nach links und Gladbachs Nummer Eins pariert. Bremen kann seine Chancen hier und heute bislang einfach nicht nutzen.

52 Gelbe Karte für Ramy Bensebaini (Bor. Mönchengladbach)

Bensebaini sieht zusätzlich den Gelben Karton! Das ist eine harte Entscheidung vom Referee. Gladbachs Verteidiger trifft zwar Osako am Fuß, aber Absicht ist der Nummer 25 da nicht zu unterstellen.

52 Es gibt Elfmeter für den SVW! Stieler legt sich fest. Der erste Offizielle zeigt auf den Punkt und gibt den Strafstoß für Bremen.

50 Elfmeter für Bremen? Bensebaini gerät im Sechzehner aus dem Gleichgewicht und trifft Osako. Stieler schaut sich das Ganze nochmal an.

47 Beide Mannschaften starten ohne personelle Wechsel in die zweite Hälfte. Die Bremer erarbeiten sich früh einen Eckball von der linken Seite...

46 Weiter geht's im Borussia Park! Die Gladbacher starten mit einer 2:0-Führung im Rücken in den zweiten Durchgang, während dem SVW das siebte Ligaspiel in Folge ohne Sieg droht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

Unter der Woche mussten die beiden Mannschaften auf internationalem Parkett antreten. Wolfsburg unterlag daheim dem KAA Gent mit 1:3, Leverkusen feierte in der BayArena einen 2:1-Sieg über Atlético Madrid.

45 Halbzeitfazit:

Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach führt dank einer starken Leistung zur Pause gegen den SV Werder Bremen verdientermaßen mit 2:0, hätte sich aber auch schon den Anschlusstreffer einfangen können. Nach einer furiosen Anfangsphase ging die Borussia per Doppelschlag in der 20. und 22. Minute in Front. Wieder mal ein Standard-Tor, diesmal durch Ramy Benseabaini und ein übermotivierter Sprint von Keeper Pavlenka, der nach einem langen Ball den Laden für Patrick Herrmann aufmachte, sorgten für die Treffer. Der SVW schüttelte den Frust über die Gegentore allerdings schnell ab und traf in der 27. Minute zum Anschluss durch Yuya Osako. Nach Eingriff des Videoassistenten wurde der Treffer allerdings aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels von Rashica zurückgenommen. In der Folge ließ Bremen zwei weitere Hochkaräter durch Rashica und Eggestein liegen und wird sich entsprechend ärgern mit einem 0:2 in die Kabine gehen zu müssen. In Durchgang zwei das Ganze noch zu drehen, dürfte eine Herkulesaufgabe für die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt werden.

Herzlich willkommen zum 11. Spieltag der Bundesliga! Am heutigen Nachmittag trifft der VfL Wolfsburg auf Bayer Leverkusen. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Herrmann haut die Pille nochmal nach einem Thuram Kopfball an den rechten Pfosten, stand beim Pass des Franzosen aber klar im Abseits und wird zurückgepfiffen.

45 Ein langer Freistoß von Sahin von der rechten Seite landet nur in den Armen von Gladbach-Keeper Sommer. Der Schweizer macht auch heute wieder einen sehr guten Eindruck.

45 Es gibt drei Minuten obendrauf, die sich besonders aus dem Videoentscheid und den Verletzungsunterbrechungen von Thuram und Kramer ergeben dürften.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft. Kommt der SVW hier noch zum Anschlusstreffer? Die Gäste drehen zum Ende dieser ersten Halbzeit nochmal auf.

42 Sommer zweimal kurz hintereinander überragend! Gladbachs Schlussmann reagiert erst gegen Rashica blitzschnell und pariert dann einen Kopfball von Maxi Eggestein aus kurzer Distanz. Allerdings muss Bremens Mittelfeldmann in dieser Situation den Ball über die Linie bringen. Nach der Hereingabe von der linken Seite kommt der Nationalspieler aus sieben Metern frei zum Kopfball, kann die Kugel aber nicht platzieren.

40 Der folgende Freistoß endet mit einem Handspiel von Herrmann. Allerdings wird die Partie kurz unterbrochen, da Thuram am Boden liegt. Der Franzose scheint unabsichtlich den Ellenbogen von Osako mitbekommen zu haben.

38 Gelbe Karte für Miloš Veljković (Werder Bremen)

Bremens Innenverteidiger lässt Gladbachs Topscorer auf der Außenbahn über die Klinge springen und kassiert zu Recht den Gelben Karton.

36 Drüber! Gladbach hat das 3:0 auf dem Fuß und Bensebaini den Doppelpack! Thuram nimmt über links Fahrt auf und spielt nach einem kurzen Tempowechsel den perfekten Pass in die Schnittstelle auf seinen einlaufenden Außenverteidiger. Bensebaini fackelt nicht lange und drischt die Pille knapp über den Querbalken.

35 Der defensive Mittelfeldmann der Hausherren muss runter und wird durch Jonas Hofmann ersetzt. Der ehemalige Dortmunder wird vermutlich etwas weiter vorne agieren. Stattdessen könnte Zakaria nach hinten rücken.

34 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Jonas Hofmann

34 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Christoph Kramer

33 Das sieht nicht gut aus bei Christoph Kramer. Der Weltmeister von 2014 scheint Knieprobleme zu haben und macht bereits das Zeichen zur Auswechslung...

32 Hauchzart! Rashica tankt sich durch die halbe Gladbacher Anwehr, zieht von der linken Seite nach innen und schlenzt die Pille auf das rechte untere Eck. Der Ball rauscht um Zentimeter am Aluminium vorbei.

29 Kein Tor! Nach Videoentscheid! Schiri Stieler nimmt den Treffer nach der eigenen Überprüfung der Szene in der Review-Area zurück. Der Videoassistent Sascha Stegemann hatt sich zurecht gemeldet. Dem Treffer von Osako ging ein Foul von Rashica im Zweikampf mit Zakaria voraus, das hätte gepfiffen werden müssen.

26 Bremen schwimmt! Die Gladbacher stürmen weiter in die Offensive und drücken hier auf die frühe Vorentscheidung. Der SVW ist noch nicht drin im Spiel und hat hinten aktuell alle Hände voll zu tun.

26 Gelbe Karte für Stefan Lainer (Bor. Mönchengladbach)



22 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Patrick Herrmann

Das ist der Doppelschlag! Ein langer Ball landet bei Thuram in der Spitze! Der Franzose sieht, dass Pavlenka aus seinem Kasten stürmt, legt das Leder mit dem Kopf nach rechts zu Herrmann und der deutsche Flügelspieler verlängert die Pille sofort ins Netz. Das sieht Bremens Hintermannschaft erneut nicht gut aus, allerdings darf Pavlenka da auch nicht so aus seinem Kasten kommen. Die Nummer Eins der Gäste läuft an Thuram auf und macht den Laden für Herrmann damit komplett offen.

20 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Ramy Bensebaini

...Und wieder fängt sich Bremen ein Standard-Tor ein! Bénes zieht die Kugel mit viel Schnitt in den Sechzehner. Im Zentrum steigt Bensebaini komplett blank hoch und nickt die Pille rechts oben in die Maschen. Starker Kopfball, aber da fehlt auch wieder jede Zuordnung bei den Gästen!

19 Lainer macht ein starkes Spiel! Der österreichische Nationalspieler nimmt den Kontakt von Rashica auf der rechten Außenbahn dankend an und holt einen weiteren vielversprechenden Freistoß nahe des rechten Sechzehnerecks heraus...

17 Wieder die Kombi Lainer/Thuram! Und wieder klingelt es fast im Bremer Kasten! Rose's Mitbringsel aus Salzburg flankt die Pille von rechts nach innen und Thuram versucht es besonders smart mit der Hacke. Der Ball rauscht neben dem Pfosten über die Torauslinie.

15 Den folgenden Freistoß setzt Rashica knapp neben den linken Pfosten. Noch warten die Zuschauer im Borussia-Park hier auf den ersten Treffer.

14 Gelbe Karte für Nico Elvedi (Bor. Mönchengladbach)

Die nächste Aktion von Gladbachs Innenverteidiger ist weniger gelungen. Der Schweizer hebt das Bein gegen Bittencourt und trifft statt den Ball nur den Gegenspieler. Die Karte ist verdient. Für Bremens Offensivmann geht es nach kurzer Behandlungspause weiter.

13 Elvedi hält den Laden sauber! Bremen kontert über die linke Seite und schickt Bittencourt auf die Reise. Der ehemalige Dortmunder geht bis zur Torauslinie und drischt das Leder quer nach innen. Elvedi springt dazwischen und volliert den Ball ins Aus. Die anschließende Ecke bleibt ohne Folgen.

12 Gladbach übernimmt in dieser Anfangsphase klar die Spielführung und gibt den Takt vor. Damit will man auch Bremens Stärken vorbeugen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt ist vor allem in den ersten Minuten treffsicher.

10 Abschluss von Bénes! Der Youngster im Mittelfeld der Fohlen dreht sich wunderbar aus einem Zweikampf hinaus und schließt aus zwanzig Metern ab. Die Kugel fliegt allerdings nur in die zweite Etage und landet auf der Tribüne.

8 ...Diesmal ist die Hintermannschaft zur Stelle. Der Freistoß von Bénes landet nur auf dem Kopf eines Bremer Abwehrspielers und sorgt nicht für Gefahr.

8 Erster Standard der Partie! Gladbach legt sich die Pille nahe des rechten Sechzehnerecks zum Freistoß bereit. Bremen muss aufpassen! Die Jungs von der Weser präsentierten sich in den vergangenen Wochen extrem anfällig bei Standards...

6 Hacke, Spitze Eins, zwei, drei. Rashcia zeigt sein technisches Können und lässt Benes per Übersteiger ins Leere laufen. Gladbachs Sechser kollidiert daraufhin fast mit Teamkollege Ginter.

4 Die Gladbacher präsentieren sich heute ganz in Weiß. Die Bremer haben dagegen die schwarzen Jerseys aus dem Kleiderschrank hervorgekramt.

2 Gute Chance auch auf der Gegenseite! Beide Teams legen richtig gut los. Fast im direkten Gegenzug hat Rashica die Möglichkeit zu netzen, scheitert auf rechts im Sechzehner aber am stark parierenden Yann Sommer, der den Arm im langen Eck ausfährt.

1 Riesenchance für Thuram! Sekunden auf der Uhr und Gladbachs Topscorer hat das 1:0 auf dem Fuß. Lainer tanzt auf der rechten Seite zwei Gegenspieler aus und bringt das Leder in den Fünfer. Dort läuft der Sohn des prominenten Lilian Thuram ein und haut die Pille knapp am rechten Außenpfosten vorbei.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Tobias Stieler gibt die Kugel frei und eröffnet die Bundesliga-Partie zwischen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach und dem SV Werder Bremen.

1 Spielbeginn

Bevor es losgeht, wird dem ehemaligen Nationaltorhüter Robert Enke gedacht, der sich heute vor genau zehn Jahren aufgrund von Depressionen das Leben nahm.

Kurzfristige Änderung! Ömer Toprak scheint sich beim Aufwärmen verletzt zu haben. Der Bremer Innenverteidiger kann nicht auflaufen und wird durch Sebastian Langkamp ersetzt.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tobias Stieler. Der 38-jährige Jurist aus Hamburg erhält zusätzliche Unterstützung von seinen beiden Assistenten Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann.

Um gegen die Borussia zu bestehen, gilt es für die Bremer vor allem Marcus Thuram aufzuhalten. Der Gladbacher Stürmer hat in den letzten sechs Ligapartien fünfmal genetzt und drei weitere Tore vorbereitet. Enstprechend groß war das Briefing Kohfeldts für seine Spieler vor der Partie: "Du musst ihm die Geschwindigkeit nehmen, auch wenn es sich einfach anhört. Mit Lars Stindl und Alessane Plea im Verbund ist das unheimlich viel Wucht."

Bei den Bremern gibt es hingegen keinen Wechsel im Vergleich zum 2:2-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg zu vermelden. Trainer Florian Kohfeldt baut auf exakt dasselbe Personal, unter anderem wieder mit Toptorschütze Milot Rashica, Yuya Osako und Leonardo Bittencourt in der Spitze. Für die Gäste wäre ein Sieg heute bitter nötig. Einzig der SC Paderborn hat mit nur einem Dreier bislang weniger Siege eingefahren als die Bremer. Die Jungs von der Weser sind stattdessen mit fünf Unentschieden zusammen mit dem VfL Wolfsburg die Remis-Könige der Liga.

Mit Blick auf die Aufstellung nimmt Erfolgstrainer Marco Rose vier Veränderungen im Vergleich zum Europa League-Spiel am Donnerstag vor. Für Oscar Wendt, Tony Jantschke (Muskelfaserriss), Florian Neuhaus und Lars Stindl rücken Ramy Bensebaini, Christoph Kramer, Patrick Herrmann und Alassane Pléa in die Startelf. Damit präsentiert sich die Borussia heute eine Spur offensiver als noch unter der Woche. Im Sturm dürfte es auf ein Dreiergestirn aus Alassane Pléa, Marcus Thuram und Patrick Herrmann hinauslaufen.

Hinter Gladbach liegen drei ereignisreiche Wochen. Auf die Doppel-Niederlage gegen Dortmund im Pokal und in der Liga folgten zwei Liga-Erfolge gegen Frankfurt und Leverkusen und ein wichtiger 2:1-Sieg unter der Woche in der Europa League gegen die AS Rom. Damit konnte man sich in der Gruppe vor die Italiener auf Platz zwei schieben und hat den Einzug in die K.O.-Phase wieder selbst in der Hand.

Die Fohlen können heute von der Dortmunder Pleite in München profitieren und ihre Tabellenführung auf vier Zähler ausbauen. Für die Bremer geht es dagegen darum endlich die Negativ-Serie von sechs Spielen ohne Sieg zu beenden und Abstand auf die drohende Abstiegszone zu gewinnen. Aktuell rangiert der SVW mit elf Zählern auf Platz 12, hat allerdings nur zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellen-16. aus Mainz.

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zum ersten Sonntagspiel an diesem 11. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Werder Bremen. Ab 13:30 rollt der Ball im Borussia-Park!

90 Fazit:

Der FC Bayern München feiert im ersten Bundesligamatch unter der Verantwortung Hansi Flicks einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Nach der 1:0-Pausenführung verdoppelte der Rekordmeister seinen Vorteil bereits in der 47. Minute: Gnabry vollendete einen von Müller über links getragenen Konter in die flache rechte Ecke. In der Folge ging die Flick-Truppe zwar nicht mit aller Macht auf den dritten Treffer, kontrollierte den Vergleich mit über weite Strecken harmlosen Schwarz-Gelben allerdings leichtfüßig. Das Favre-Team kam einem Anschlusstreffer nur bei der Gelegenheit des eingewechselten Alcácers (69.) nahe. In der letzten Viertelstunde drehte der Rekordmeister dann noch einmal auf und schraubte das Ergebnis durch Lewandowskis zweiten Treffer (76.) und ein Eigentor durch Hummels (80.) in die Höhe. Der FC Bayern München reist nach der Länderspielpause zu Fortuna Düsseldorf. Borussia Dortmund empfängt zum Auftakt des 12. Spieltags den SC Paderborn 07. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Joshua Kimmich (Bayern München)

Kimmich streckt Guerreiro im Mittelfeld mit einer seitlichen Grätsche nieder.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Das 101. Bundesligaduell zwischen FCB und BVB wird um 120 Sekunden verlängert.

89 Perišić beinahe noch mit dem Sahnehäubchen! Der Kroate will ein hohes Pavard-Anspiel an die linke Strafraumkante mit dem linken Spann direkt in der rechten Ecke versenken. Der Ball rauscht nicht weit am Pfosten vorbei.

87 Die Bayern rücken durch diesen Erfolg auf Platz drei vor und verkürzen den Abstand auf Spitzenreiter Mönchengladbach auf einen Zähler. Der BVB ist aktuell Fünfter und könnte morgen noch aus den internationalen Plätzen rutschen.

84 "Oh, wie ist das schön", skandieren alle FCB-Anhänger und selbst die Sitzplatzkarteninhaber erheben sich sich. Heute scheint der Tag zu sein, an dem Hansi Flick vom Interims- zum festen Trainer wird - zumindest bis zum Saisonende.

82 Nach dem 0:6 vor zwei Jahren und dem 0:5 im April dieses Jahres werden die Schwarz-Gelben im Gastspiel beim Rekordmeister also erneut abgefertigt.

80 Tooor für Bayern München, 4:0 durch Mats Hummels (Eigentor)

Es wird noch richtig deutlich in der Allianz-Arena! Joker Perišić über links entlang der Grundlinie in den Sechzehner ein und spielt flach vor den kurzen Pfosten. Hummels fälscht die Kugel bei seinem Rettungsversuch aus drei Metern so ab, dass sie an Bürki vorbei in die linke Ecke kullert.

78 "Deutscher Meister wird nur der FCB", singen die Fans des Tabellendritten. Sollten die Roten das heutige Niveau weitere 23-mal auf den Rasen bringen können, besteht an der Titelverteidigung tatsächlich kein Zweifel.

76 Tooor für Bayern München, 3:0 durch Robert Lewandowski

Doppelpacker Lewandowski beseitigt die letzten Zweifel! Nach einem langen Schlag in das offensive Zentrum spielt Müller aus dem rechten Halbraum auf den Elfmeterpunkt. Dort nimmt der Pole die Kugel sauber mit und drückt sie mit dem rechten Innenrist aus acht Metern in die linke Ecke.

75 Einwechslung bei Bayern München: Ivan Perišić

75 Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

74 Die Schusschancen der Bayern häufen sich gerade wieder: Coman zirkelt vom linken Strafraumeck über den rechten Winkel und wenig später befördert Müller das Leder aus mittigen 17 Metern rechts daneben.

73 Mit Thiago wechselt Flick den nächsten Weltklassetechniker ein. Goretzka verabschiedet sich nach einem kilometerreichen Arbeitstag in den Feierabend.

72 Einwechslung bei Bayern München: Thiago

72 Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

71 Torschütze Gnabry holt sich den verdienten Einzelapplaus ab. In der Schlussphase darf sich Coutinho für längere Einsätze nach der Länderspielpause empfehlen.

70 Einwechslung bei Bayern München: Coutinho

70 Auswechslung bei Bayern München: Serge Gnabry

69 Der BVB schrammt hauchdünn am Anschlusstor vorbei! Im Rahmen eines Gegenstoßes wirft Hakimi auf rechts den Turbo an und sucht Alcácer mit einem scharfen Pass vor den Kasten. Nach leichtem Kontakt durch Martínez will der Spanier aus vier Metern in die Maschen vollenden, doch er setzt den unangenehm aufspringenden Ball knapp neben die linke Stange.

67 Gelbe Karte für Kingsley Coman (Bayern München)

Coman ärgert sich über einen Freistoßpfiff gegen den FCB und knallt die Kugel auf die Tribüne. Diese leichte Ausraster zieht eine Verwarnung nach sich.

66 Dortmund ist es immer noch nicht gelungen, Neuer auch nur ein einziges Mal ernsthaft zu prüfen. Der Gast attackiert den gegnerischen Aufbau mittlerweile zwar früher, kann leichte Ungenauigkeit wegen eigener Fehler aber nicht nutzen.

63 Gelbe Karte für Marco Reus (Borussia Dortmund)

Reus kommt gegen Kimmich in der Heimhälfte deutlich zu spät, erwischt den DFB-Teamkollegen an dessen linkem Knöchel. Referee Zwayer bestraft dieses Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Abends.

62 BVB-Coach Favre schöpft sein Wechselkontingent mit den Hereinnahmen von Kapitän Reus und Alcácer aus. Götze und Weigl verlassen den Rasen, so dass eine offensivere Ausrichtung der Schwarz-Gelben zu erwarten ist.

61 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Paco Alcácer

61 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Weigl

61 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marco Reus

61 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Mario Götze

60 Lewandowski mit der Riesenchance zum 3:0! Nach Müllers flachem Steilpass an die zentrale Fünferkante lässt der Pole Hummels ins Leere laufen und will unten rechts einschieben. Die Kugel fliegt knapp am Aluminium vorbei.

59 Die Bayern schalten wieder in den Vorwärtsgang und klopfen die schwarz-gelbe Abwehrreihe auf Lücken ab. Nach einer knappen Stunde zeigen sie im zweiten Match unter Hansi Flick eine sehr abgeklärte Leistung und vermitteln nicht den Eindruck, hier und heute noch etwas anbrennen zu lassen.

56 Ist in Sachen Punktgewinn noch etwas möglich für den BVB oder geht es ab sofort nur noch um Schadensbegrenzung? Nach ihrem zweiten Treffer lassen es die Roten jedenfalls erst einmal etwas ruhiger angehen.

53 Gnabry verpasst aus spitzem Winkel! Comans halbhoher Ball von der linken Außenbahn rutscht zum zweiten Pfosten durch. Der Nationalspieler stiehlt sich in Schulz' Rücken davon, trifft aus schwieriger Position aber nur das Außennetz.

50 Weder Hansi Flick noch Lucien Favre haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Der Gästecoach darf nach Sanchos Herausnahme in der 36. Minute ohnehin nur noch zweimal tauschen.

47 Tooor für Bayern München, 2:0 durch Serge Gnabry

Die Bayern legen das 2:0 nach! Gegen aufgerückte Gäste wird Müller auf der linken Außenbahn aus der eigenen Hälfte geschickt. Auf Höhe der Sechzehnerkante spielt er flach nach innen. Lewandowski verpasst am Elfmeterpunkt, doch Gnabry kann vor dem langen Pfosten in die rechte Ecke einschieben. Linienrichter Schiffner hat zunächst eine Abseitsstellung Müllers erkannt, doch dies wird durch den VAR korrigiert.

46 Weiter geht's in der Allianz-Arena! Eine Viertelstunde lang haben die Schwarz-Gelben nicht nur gut mitgespielt, sondern vermittelten den frischeren Eindruck. Mit der dem bisher einzigen Treffer vorausgehenden Drangphase der Roten bekam der Auftritt des BVB jedoch einen Einbruch; es spielte fast nur noch der FCB. Setzt der Rekordmeister diese Dominanz nach dem Seitenwechsel fort?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der FC Bayern München führt zur Pause des Topspiels gegen Borussia Dortmund mit 1:0. In einer von Anfang an intensiven Begegnung verzeichneten die Schwarz-Gelben in der ersten Viertelstunde optische Vorteile. Es waren jedoch die Roten, die in ihrer ersten Drangphase durch Lewandowski in Führung gingen (17.). In der Folge übernahm der FCB die Spielkontrolle und streute immer wieder Phasen starken Drucks ein, doch trotz zahlreicher Strafraumszenen verpasste er den zweiten Treffer. So ermöglicht der knappe Zwischenstand einen spannenden zweiten Durchgang, bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Halbzeit eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 ... Guerreiro schnibbelt mit dem linken Innenrist vor den langen Pfosten. Aus einem fast unmöglichen Winkel verlängert Witsel an das Außennetz.

43 Nach Alabas Foul an Hakimi bekommen die Gäste einen Freistoß auf der tiefen rechten Außenbahn zugesprochen...

42 Dortmund kann den Schwerpunkt des Geschehens ein paar Meter weiter nach vorne verschieben, doch ist es weiterhin fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert. Gnabry probiert sich aus halbrechten 20 Metern. Bürki packt in der halblinken Ecke sicher zu.

39 Gnabry schiebt nach einem abgefälschten Lewandowski-Schuss aus vier Metern in die linke Ecke ein, doch seine klare Stellung im Abseits hat Linienrichter Thielert auf Anhieb erkannt.

37 Ohne erkennbare Verletzung ist Sanchos Arbeitstag bereits früh beendet. Der junge Engländer wird durch Guerreiro ersetzt, scheint seinen Trainer Favre mit seinem schwachen Defensivverhalten verärgert zu haben.

36 Einwechslung bei Borussia Dortmund: Raphaël Guerreiro

36 Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jadon Sancho

33 Gnabry flankt von der rechten Außenbahn scharf und flach an die Fünferkante. Vor dem einschussbereiten Lewandowski wirft sich Keeper Bürki auf die Kugel.

31 Nach einer guten halben Stunde geht es fast nur noch in eine Richtung: Dortmund kann sich kaum noch aus der Umklammerung lösen und wird bei Fortführung dieser Passivität das zweite Gegentor vor der Pause kaum verhindern können.

28 Dauerdruck auf das Dortmunder Tor! Das Flick-Team stößt in dieser Phase beinahe bei jedem Versuch flach in den Sechzehner vor. Gnabry scheitert zunächst aus halbrechten 14 Metern an Bürki; Augenblicke später klären die Schwarz-Gelben eine Lewandowski-Hereingabe in höchster Not.

27 Nach einem halbherzig gestoppten Vorstoß über links nimmt Coman vom Strafraumeck Maß. Er zirkelt das Spielgerät mit dem rechten Innenrist weit über die lange Ecke.

26 Nach einer präzisen Alaba-Verlagerung von der halblinken Mittelfeldseite auf den rechten Flügel hat Gnabry viel freien Rasen vor sich, doch eine unsaubere Annahme verhindert ein temporeiches Dribbling des Nationalspielers.

23 Coman schafft es über links an Hakimi vorbei und flankt von der Grundlinie scharf in Richtung Elfmeterpunkt. Gnabry will per Kopf vollenden, wird aber durch Akanji eng bewacht und verpasst.

20 Der Pole hat seinen 15. Treffer im elften Bundesligaspiel in dieser Saison erzielt. Er ist auf dem besten Weg, Gerd Müllers Rekord aus der Saison 1971/1972 zu übertreffen (40).

17 Tooor für Bayern München, 1:0 durch Robert Lewandowski

Der unaufhaltsame Lewandowski nutzt die erste Chance des Abends! Im Rahmen einer kurzen, aber sehr intensiven Druckphase sorgen die Hausherren für ein großes Durcheinander im Strafraum der Schwarz-Gelben. Nach Pavards Hereingabe vom rechten Flügel verlängert Lewandowski am ersten Pfosten aus fünf Metern in die lange Ecke.

15 Auch Hummels hätte sich soeben nicht über eine Verwarnung beschweren können, nachdem er Gnabry im Mittelfeld über die Klinge hat springen lassen. Erneut drückt der Unparteiische Zwayer ein Auge zu.

14 Alaba trifft Götze im Mittelkreis mit offener Sohle und bewirbt sich mit diesem Vergehen für eine erste Verwarnung. Referee Zwayer sieht in einer fairen Anfangsphase jedoch von einer frühen persönlichen Strafe ab.

12 ... nach Hazards Ausführung vor den kurzen Pfosten fliegt der unbedrängte Hakimi aus gut sieben Metern nur knapp am Leder vorbei.

11 Götze holt über die linke Sechzehnerseite gegen Martínez einen Eckstoß heraus...

10 Der Rekordmeister würde im Falle eines Sieges auf Rang drei vorrücken und dabei am Gast vorbeiziehen. Der BVB eroberte zumindest für eine Nacht die Tabellenführung, sollte er die drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.

8 In den ersten Momenten in der Allianz-Arena gibt es einige hektische Momente, da vor allem die Roten nach Ballgewinnen den schnellen Weg in die Spitze suchen. Der BVB wirkt aber wacher als bei der 0:5-Klatsche im April.

5 Auch Lucien Favre unterlässt nach dem 3:2-Erfolg gegen den Internazionale Milano Umstellungen und setzt auf ein 4-2-3-1, in dem Hakimi auf der rechten Abwehrseite deutlich offensiver vorgehen dürfte als sein Gegenüber Schulz. Als einzige Spitze bekommt Götze erneut den Vorzug vor Alcácer.

3 Hansi Flick verzichtet im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen Olympiakos Piräus auf personelle Umstellungen. Im 4-2-3-1 verteidigt der junge Davies also erneut auf der linken Seite und Müller nimmt die zentrale Rolle hinter Lewandowski ein.

1 Der erste Aufschrecker passiert nach 37 Sekunden! Mit viel Glück rutscht ein flacher Ball aus dem Mittelfeld zu Lewandowski auf, der eine freie Bahn in Richtung Bürki zu bekommen scheint. Der Schweizer Keeper hat den Braten aber gerochen und klärt 20 Meter vor seinem Kasten mit einem weiten Schlag.

1 Bayern gegen Dortmund – das Spitzenspiel des Bundesligawochenendes ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor dem Anstoß gibt es eine Gedenkminute für Robert Enke, der morgen vor zehn Jahren verstorben ist. Sie ist mit Hinweisen rund um die Krankheit Depression verbunden.

Manuel Neuer gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Mats Hummels. Er entscheidet sich für den Anstoß.

Es ist angerichtet: Soeben haben die Spieler vor 75000 Zuschauern den Rasen betreten.

Mit der Regeldurchsetzung im 101. Bundesligavergleich zwischen Roten und Schwarz-Gelben wurde Felix Zwayer beauftragt. Der 38-jährige Immobilienkaufmann leitete diese Paarung bereits zweimal. Im April 2014 gewann der BVB beim bereits feststehenden Meister mit 3:0; im August 2017 siegte der FCB im Supercup nach Elfmeterschießen. Die Linienrichter heißen Thorsten Schiffner und Sascha Thielert; als Vierter Offizieller verdingt sich Frank Willenborg.

"Es ist eine sehr spezielle Begegnung und ein sehr wichtiges Spiel. In den letzten fünf Jahren war es auswärts sehr schwer. Wir haben nichts zu verlieren. Wir respektieren Bayern sehr, sie sind eine Top-Mannschaft, aber wir haben keine Angst", weist Lucien Favre auf die Horrorbilanz der jüngsten schwarz-gelben Gastspiele an der Isar hin. Infolge des 3:2-Halbfinaltriumphs im DFB-Pokal im April 2017 setzte es zwei heftige Klatschen in der Allianz-Arena (0:6 und 0:5).

Borussia Dortmund hat infolge des 3:0-Heimsieges im Bundesligaheimspiel gegen den VfL Wolfsburg einen denkwürdigen Champions-League-Abend auf den Rasen gezaubert. Nachdem die Schwarz-Gelben im Heimmatch gegen den FC Internazionale Milano durch einen 0:2-Pausendefizit bereits mit dem Rücken zur Wand gestanden hatten, wandelten sie diesen dank der Treffer von Hakimi (51., 77.) und Brandt (64.) in einen 3:2-Erfolg um und sind nun noch einen weiteren Sieg von der K.o.-Phase entfernt.

"Auf uns wartet ein Spiel mit hoher Intensität. Wir spielen zuhause und wollen gewinnen. Uns hat es gutgetan, den Fokus auf die Defensive zu legen, wir wissen aber auch, dass wir offensiv noch Luft nach oben haben. Die Mannschaft ist richtig heiß, wir werden alles raushauen. Es herrscht ein guter Mix aus einer gewissen Lockerheit aber gleichzeitig auch Konzentration und Fokussierung", weiß Hansi Flick, dass es für ein positives Ergebnis eine klare Steigerung im Angriff braucht.

Echte Wiedergutmachung für das 1:5-Debabel in der jüngsten Bundesligapartie bei der SG Eintracht Frankfurt, die Kovač letztlich den Job kostete, war der Auftritt gegen denn 44-fachen griechischen Meister nicht. Die Roten stabilisierten zwar ihre angeschlagene Abwehrabteilung, doch im Vorwärtsgang brachten sie gegen einen deutlich schwächer besetzten Widersacher verhältnismäßig wenig Konstruktives zustande.

Nach der Trennung von Niko Kovač am Sonntag feierte der Rekordmeister am Mittwoch im ersten Match unter Hansi Flick einen 2:0-Heimsieg im Champions-League-Gruppenspiel gegen Olympiakos Piräus. Damit tütete er den Achtelfinaleinzug vorzeitig ein und hat bei weiterhin weißer Weste zudem beste Chancen, bei der Auslosung am 16. Dezember als Staffelerster im Topf der gesetzten Teams zu landen.

Obwohl der FC Bayern München und Borussia Dortmund unmittelbar vor der letzten Länderspielpause der Hinrunde in der Tabelle nicht ganz oben vertreten sind, ist das Duell der Champions-League-Finalisten von 2013 zweifellos ein Spitzenspiel. Zweifellos haben auch die Anhängerschäften in Mönchengladbach und Leipzig leichte Hoffnung, dass ihre Klubs Meister werden könnte, doch ist es deutlich wahrscheinlicher, dass FCB oder BVB am 16. Mai jubeln.

Kurze Vorausschau auf die Startformationen: Hüben wie drüben beginnen sämtliche Spieler, die auch unter der Woche in der Königsklasse beginnen durften. Auf Heimseite sitzen also Thiago und Coutinho also erneut nur auf der Bank. Bei den Gästen gehört Reus nach seiner Bänderverletzung wieder zum Aufgebot, soll aber wohl nur im Notfall eingesetzt werden. Sancho steht trotz der am Dienstag erlittenen Oberschenkelzerrung zur Verfügung.

90 Fazit:

Schluss in Mainz! Der FSV unterliegt daheim nach großem Kampf in der Schlussphase dem 1. FC Union Berlin mit 2:3. Nachdem die Eisernen im Anschluss an die Pause rasch das 3:0 nachlegten, schien die Parte erledigt. Lange kamen die Rheinhessen nicht zum Zug, erst neun Minuten vor Feierabend kamen sie durch Onisiwo nochmal heran. In der Folge begann der Sturmlauf, der erst in der langen Nachspielzeit mit dem zweiten Tor belohnt wurde. Letztlich reichte es nicht zu einem furiosen Comeback. Das wäre angesichts der über weite Strecken schwachen Leistung auch nicht verdient gewesen. Die Nullfünfer kassieren den nächsten Nackenschlag und stecken im Tabellenkeller fest. Nach der Länderspielpause reisen sie zur TSG 1899 Hoffenheim. Die Hauptstädter dagegen feiern erstmals in der Klubhistorie einen Auswärtsdreier in der Bundesliga. Sie rücken auf den elften Rang vor, in zwei Wochen empfangen sie Borussia Mönchengladbach.

Hallo und herzlich willkommen zum Höhepunkt des 11. Bundesligaspieltags! Mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund treffen die Schwergewichte des deutschen Vereinsfußballs aufeinander. Die Kugel rollt ab 18:30 Uhr über den Rasen der Allianz-Arena.

90 Fazit:

Der FC Augsburg gewinnt 1:0 beim SC Paderborn. Eine mäßige Partie hätte hier heute wohl eher ein Remis verdient. Paderborn war in Durchgang Eins besser in die Partie gestartet und hätte durch den Elfmeter von Gjasula sogar in Front gehen müssen. Das erste und auch einzige Tor war aber Max vorbehalten, der per Freistoß traf in einer Phase in der Augsburg auch etwas besser war. Nach der Pause gestaltete sich die Partie lange ohne große Torraumszenen, die letzten 20 Minuten spielte aber nur noch der SCP, der vergeblich auf den verdienten Ausgleich drängte und nun richtig tief drin steckt im Abstiegsstrudel.

90 Fazit:

Der FC Schalke 04 kommt im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf trotz dreimaliger Führung nicht über ein 3:3-Unentschieden hinaus und verpasst den Sprung in die Champions-League-Ränge. Nach ihrer 1:0-Pausenführung hatten es die Königsblauen mit deutlich mutigeren Rheinländern zu tun, doch mitten in deren erster Druckphase schrammten sie durch Harits und Schöpfs Doppelchance nur knapp am zweiten Treffer vorbei (52.). Die Funkel-Truppe musste daraufhin zunächst wieder abreißen lassen und erzielte den Ausgleichstreffer per Strafstoß nach McKennies Handspiel dementsprechend aus heiterem Himmel (62.). In einer atemlosen letzten halben Stunde ging das Wagner-Team durch Kabak (67.) und Serdar (79.) noch zwei weitere Male in Führung, doch der nicht zu stoppende Hennings glich nach tollen Spielzügen in der 74. und 85. Minute jeweils aus. Nach der Länderspielpause tritt der FC Schalke 04 beim SV Werder Bremen an. Fortuna Düsseldorf empfängt in 14 Tagen den FC Bayern München. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Fazit:

Zum Schluss war es ein Spektakel! Nach unterhaltsamen 90 Minuten geht RB Leipzig mit 4:2 als Sieger vom Platz. Nachdem die Sachsen, in Durchgang eins, die Führung der Hausherren noch vor der Pause drehen konnten war klar, dass die Hertha im Laufe der zweiten Hälfte mehr und mehr nach vorne werfen würde. Allerdings ließen sich die Berliner dafür keinerlei Zeit, sondern sie kamen direkt offensiv aus der Kabine. Dadurch rissen sie das Spiel an sich und bereiteten den Roten Bullen einige Probleme. Der Hauptstadtklub verpasste es in der Phase aber den Ausgleich zu erzielen. Durch Umstellungen von Nagelsmann konnten die Sachsen von daher wieder mehr Kontrolle gewinnen und kurz vor Schluss, in Person von Kevin Kampl, den Deckel drauf machen. Da Laimer sogar in der Nachspielzeit noch genug Power hat, um einen Sprint über das gesamte Feld hinzulegen, gelang RB in der Nachspielzeit sogar noch das 4:1. Das letzte Wort hatte dann allerdings doch die Alte Dame aus Berlin, die mit dem 4:2 durch Selke zumindest noch das Ergebnis aufhübschen konnte. Der Sieg der Gäste geht mit Blick auf die 90 Minuten zwar in Ordnung, doch es war deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt. Nach der Länderspielpause geht es für Hertha BSC dann nach Augsburg und um ganz wichtige drei Punkte, denn das Programm bis zur Winterpause hat es mit Gegnern wie Dortmund, Gladbach und Frankfurt in sich. Leipzig klettert durch den Dreier vorübergehend auf Rang zwei und hat in der Liga mit Köln, Paderborn und Hoffenheim machbare Gegner vor der Brust.

90 Spielende

90 Spielende

90 Die Hälfte des Nachschlags hat Düsseldorf schon überstanden, ohne dass es noch ein weiteres Mal brenzlig für Steffens Kasten geworden wäre.

90 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Marcel Sobottka

90 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Alfredo Morales

90 Einwechslung bei FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Vladimír Darida (Hertha BSC)

Darida stoppt einen Konter und sieht für sein taktisches Foul den gelben Karton.

90 Auswechslung bei FC Augsburg: Alfreð Finnbogason

90 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:3 durch Daniel Brosinski

Es geht doch noch in die richtig heiße Phase! Brosinski wird nach links in den Sechzehner geschickt und taucht plötzlich frei vor Gikiewicz auf. Aus elf Metern überwindet er den Keeper per Linksschuss ins lange Eck. Starker Angriff.

90 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Der Ex-Schalker räumt Oczipka unweit der Mittellinie unsanft ab.

90 Unterdessen werden vier Minuten nachgespielt. Paderborn rennt weiter an, kann aber bisher kaum Gefahr entwickeln.

90 Drei Zeigerumdrehungen der Draufgabe sind schon um. Es deutet sich mehr und mehr an, dass dieses Match endgültig verloren ist. Die Gäste werden erstmals in der Bundesliga auswärts triumphieren.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Die spektakuläre zweite Halbzeit wird um satte 300 Sekunden verlängert.

90 Uth mit der Riesenchance zum 4:3! Der Ex-Hoffenheimer taucht nach der langen Freistoßflanke unbedrängt am zweiten Pfosten auf, entscheidet sich aber gegen einen direkten Kopfball und nickt aus kurzer Distanz quer vor den Kasten. In der Mitte findet sich kein Abnehmer.

90 Gelbe Karte für Philipp Max (FC Augsburg)

Max geht auf der Außenbahn rüde in den Zweikampf. Da kann Fritz gar nicht anders, als Gelb zu geben.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Tooor für Hertha BSC, 2:4 durch Davie Selke

Der Joker sticht! Der Ball kommt hoch und weit in den RB-Strafraum, da verschätzen sich alle und Ibišević will draufhalten. Klostermann ist aber noch dazwischen und legt unfreiwillig für Selke auf, der gekonnt mit dem rechten Innenrist ins linke Eck vollstreckt.

89 Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Hoffmann verursacht mit seinem Foul gegen Kenny auf der halblinken Abwehrseite nicht nur einen Freistoß in gefährlicher Flankenlage, sondern sieht auch noch die Gelbe Karte.

90 Nochmal die 05er! Eine weite Flanke vom linken Flügel erreicht am rechten Pfosten Maxim. Der Rumäne trifft das Leder aus vier Metern aber nicht richtig, am Ende gibt es ein Offensivfoul. Der muss zwingend sitzen, dann wird es nochmal richtig eng.

88 Nach dreimaliger Führung wäre ein Unentschieden für S04 zweifellos enttäuschend. Die Wagner-Truppe probiert es noch einmal, drückt Düsseldorf weit in die eigene Hälfte.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Tooor für RB Leipzig, 1:4 durch Timo Werner

Klassisch ausgekontert! Nkunku schickt Laimer im Mittelfeld auf die Reise und der flexible Österreicher sprintet bis in den Strafraum, zieht locker an Boyata vorbei und legt quer. Werner ist in der Mitte dann komplett blank und markiert sein elftes Saisontor.

89 Die Alte Dame hat noch nicht aufgegeben. Trotz des Zwei-Tore-Rückstandes drängen die Blau-Weißen weiter nach vorne und wollen irgendwie doch noch ein Remis erzwingen.

89 Für die letzten Minuten gewährt Fischer Ujah noch ein paar Augenblicke an alter Wirkungsstätte. Dafür hat Matchwinner Andersson Feierabend.

88 Gelbe Karte für Jan Morávek (FC Augsburg)

Der eingewechselte Moravek greift zum taktischen Textiltest zu und sieht dafür natürlich die Gelbe Karte.

88 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

88 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Andersson

88 Au weia, da hätte wirklich was draus werden können. Onisiwo bereitet über die linke Außenbahn vor und gibt flach in die Mitte. Aus zentralen 18 Metern hat Baku die Abschlusschance, seine Ballannahme misslingt aber. Möglichkeit vertan.

85 Einwechslung bei FC Augsburg: Sergio Córdova

85 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 3:3 durch Rouwen Hennings

Hennings schnürt den Dreierpack! Zusammen mit Ayhan kombiniert sich der Angreifer durch das offensive Zentrum. Nach eigenem Hackenanspiel und feinem Lupfer des aufgerückten Verteidigers ist er in der Strafraummitte vor dem herauslaufenden Nübel am Leder und befördert es im hohen Bogen in die linke Ecke.

85 Auswechslung bei FC Augsburg: Florian Niederlechner

86 Ist noch irgendwas drin in dieser Partie? Die Rheinstädter werfen natürlich alles nach vorne und drängen die Spreestädter ganz weit in die Defensive. Beim Aufsteiger wiederum beginnt jetzt das Zittern. Vier Minuten plus Nachspielzeit sind es noch.

87 Einwechslung bei Hertha BSC: Mathew Leckie

87 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

84 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Der Paderborner kommt im Mittelfeld deutlich zu spät. Klarer Fall, das ist Gelb.

84 Dass sie sich nicht zu sicher fühlen sollten, wissen die Königsblauen natürlich selbst. Sie stehen kurz vor ihrem 3:2-Erfolg in Serie, der sie nach aktuellem Stand auf den dritten Platz vorspülen würde.

83 Paderborn wird natürlich offener. Augsburg hat dadurch eine Menge Räume, die die Gäste noch nicht nutzen können.

86 Tooor für RB Leipzig, 1:3 durch Kevin Kampl

Deckel drauf! Knapp in der gegnerischen Hälfte kommt der eingewechselte Kampl auf links an das Spielgerät und treibt den Ball bis in den gegnerischen Strafraum. Da zieht der Mittelfeldspieler in die Mitte, lässt dabei noch einen Gegenspieler stehen und schlenzt das Rund wunderschön ins lange Eck.

84 Vom rechten Flügel gibt der sehr auffällige Onisiwo flach ins Zentrum. Dort sucht Szalai direkt den Abschluss, wird aber im entscheidenden Moment geblockt. So bedankt sich Gikiewicz.

81 Gelbe Karte für Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf)

Der Gästetrainer hat sich schon mehrmals lautstark bei den Unparteiischen beschwert. Nun bestraft ihn der Schiedsrichter Hartmann mit einer Verwarnung.

83 Zwar ist bei der Hertha jetzt jede Menge Offensivpersonal auf dem Feld, doch Leipzig hat sich in den letzten Minuten stabilisieren können und fährt jetzt selbst mal wieder einige Gegenangriffe.

80 Gelbe Karte für Suat Serdar (FC Schalke 04)

Der Torschütze hat sich beim Jubeln seines Trikots entledigt und kassiert deshalb vor der Fortsetzung der Partie die Gelbe Karte.

80 Baumgart setzt nun alles auf eine Karte, bringt für die nächsten zehn Minuten einen weiteren Stürmer.

80 Bei Mukiele hat der Oberschenkel dicht gemacht. Ampadu, der von Chelsea ausgeliehen ist, ersetzt ihn positionsgetreu.

81 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:3 durch Karim Onisiwo

Maxim nimmt im rechten Halbraum den durchstartenden Niakhaté mit. Der 23-Jährige tankt sich mit reichlich Energie in die Box und gibt flach an die Fünfmeterraumkante. Dort schmeißt sich Onisiwo in die Flugbahn und befördert das Rund oben in die Maschen. Gikiewicz' hochschnellende Hand kommt zu spät.

79 Tooor für FC Schalke 04, 3:2 durch Suat Serdar

Schalke ist zum dritten Mal auf der Siegerstraße! Nach einem Solo durch die Mitte bleibt Harit an der Sechzehnerkante an Adams hängen, doch dessen Versuch eines Befreiungsschlag fällt Serdar vor die Füße. Der zieht aus 18 Metern trocken mit dem rechten Spann ab. Pechvogel Adams fälscht so ab, dass die Kugel genau unten links einschlägt.

79 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Ben Zolinski

79 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Laurent Jans

77 Adams ist bei einem erfolgreichen Klärungsversuch im eigenen Sechzehner unglücklich im Rasen hängenblieben und muss auf dem Feld behandelt werden.

80 Einwechslung bei RB Leipzig: Ethan Ampadu

80 Um ein Haar das 1:3! Den fälligen Standard nickt Burkhardt aus neun Metern halbrechter Position mustergültig aufs Tor. Nur um Millimeter zischt das Leder am linken Pfosten vorbei.

80 Auswechslung bei RB Leipzig: Nordi Mukiele

80 Aus zentralen 23 Metern versucht es Fernandes mit einer Art Dropkick. Abgefälscht saust sein Hammer über den Querbalken. Immerhin Eckball.

78 Erst jetzt stellt die Hertha wieder Gleichzahl her und wechselt den verletzten Stark aus. Mit Selke kommt ein weiterer Stürmer. Das ist dann wohl das klare Zeichen von außen.

77 Eine gute Viertelstunde bleibt den Hausherren noch, um zum verdienten Ausgleich zu kommen. Beim Blick auf die nächsten Spiele wäre dieser umso wichtiger, denn die nächsten Gegner heißen Dortmund, Leipzig und Bremen.

78 Einwechslung bei Hertha BSC: Davie Selke

77 Wechsel von beiden Trainern. Schwarz nimmt Aarón herunter und bringt mit Burkhardt seine letzte Option. Fischer schickt unterdessen den engagierten Polter frühzeitig unter die Dusche. Dafür mischt jetzt Kroos mit.

76 Gelbe Karte für Oliver Fink (Fortuna Düsseldorf)

Der gerade eingewechselte Kapitän des Gastvereins begeht im Mittelfeld ein Foul, um einen schnellen Gegenstoß der Hausherren zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

78 Auswechslung bei Hertha BSC: Niklas Stark

78 Gelbe Karte für Ante Čović (Hertha BSC)

Der Trainer der Berliner beschwert sich lautstark über gleich mehrere Schiedsrichter Entscheidungen und wird dafür vom Unparteiischen bestraft.

77 Eigentlich scheint eine Leipziger Ecke geklärt zu werden. Doch der Ball kommt postwendend wieder hoch rein und plötzlich kommt Nkunku rechts aus spitzem Winkel zum Schuss. Allerdings verzieht der Joker minimal.

75 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Oliver Fink

75 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Adam Bodzek

75 Einwechslung bei FC Schalke 04: Mark Uth

77 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

75 Auswechslung bei FC Schalke 04: Alessandro Schöpf

77 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Aarón

76 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Felix Kroos

76 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Polter

74 Bei Leipzig ist mit Christopher Nkunku eine frische Offensivkraft auf dem Rasen, der in den letzten Spielen immer wieder für Überraschende Aktionen gut war. Ante Čović bringt mit Vedad Ibišević außerdem einen klaren Stoßstürmer, der mindestens für den Ausgleich sorgen soll.

76 Bezeichnend. Maxim spielt einen Pass mit der Hacke ins Aus. Damit unterbindet er nicht nur den Angriff - angesichts des aktuellen Resultates macht er sich auch ein Stück weit lächerlich.

75 Einwechslung bei FC Augsburg: Jan Morávek

75 Auswechslung bei FC Augsburg: Daniel Baier

74 Paderborn wird deutlich stärker und drängt auf das 1:1. Turm in der Schlacht bei Augsburg ist aktuell Khedira, der fast 90 Prozent seiner Zweikämpfe gewinnt.

74 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 2:2 durch Rouwen Hennings

Hennings gleich zum zweiten Mal aus! Joker Thommy leitet einen Konter gegen aufgerückte Hausherren über rechts ein. Nach Doppelpass mit Kownacki verlagert er aus dem Halbfeld auf die linke Sechzehnerseite. Hennings befördert das Spielgerät aus etwa zwölf Metern mit dem linken Innenrist unter den halblinken Teil des Querbalkens.

74 Niklas Stark fließt das Blut nur so aus der Nase, nachdem er unglücklich von Konrad Laimer im Gesicht getroffen wurde. Die medizinische Abteilung scheint das zwar behandel zu können, aber zeigen an, dass er ausgewechselt werden muss.

72 Hüben wie drüben finden die ersten Wechsel recht spät statt. Matondo und Thommy ersetzen Raman und Zimmer.

74 Einwechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

74 Auswechslung bei Hertha BSC: Marius Wolf

73 Einwechslung bei RB Leipzig: Christopher Nkunku

71 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Erik Thommy

73 Auswechslung bei RB Leipzig: Emil Forsberg

73 Löwen bringt die Murmel ganz weit in die Box. Stark kann das Luftduell allerdings nicht gewinnen und wird sogar im Gesicht getroffen.

71 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jean Zimmer

70 Einwechslung bei FC Schalke 04: Rabbi Matondo

73 Gelbe Karte für Marvin Friedrich (1. FC Union Berlin)

Friedrich stochert gegen Onisiwo an der Seitenlinie. Gelb.

70 Auswechslung bei FC Schalke 04: Benito Raman

72 Gesänge gibt es nur noch aus dem Unioner Fanblock. Die Anhänger der Mainzer sind total still und können es wohl nicht glauben, was sich hier auf dem Rasen abspielt. Das wird noch für Diskussionen in den nächsten Tagen sorgen.

72 Links auf Höhe des Sechzehnerecks hat Lukebakio gegen gleich zwei Gegenspieler einen Freistoß rausgeholt. Vielleicht wird es jetzt mal gefährlich.

69 Nur sechs Tage nach seinem ersten Pflichtspieltreffer für S04 gelingt Kabak sein erstes Tor in der Veltins-Arena.

70 Bei Leipzig deutet sich der nächste personelle Tausch an. Christopher Nkunku macht sich auf jeden Fall bereit.

70 Nach einiger Diskussion legt sich Sabiri die Kugel zurecht und schlenzt das Leder auf das Tor. Koubek ist jedoch zur Stelle und pariert das Leder.

67 Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Ozan Kabak

Königsblau schlägt schnell zurück! Oczipka flankt einen Eckstoß von der linken Fahne mit viel Effet hoch an die Fünferkante. Vor dem kurzen Pfosten schraubt sich Kabak deutlich höher als Adams und Ayhan und nickt wuchtig in die halbhohe rechte Ecke ein.

69 Gelbe Karte für Sebastian Polter (1. FC Union Berlin)

Polter reklamiert bei Osmers zu lange, dafür kriegt er den gelben Karton.

66 F95-Keeper Steffen, der sich bei Abstößen schon vor der Pause aufreizened viel Zeit mit deren Ausführungen gelassen hat, zieht den Zorn auf sich, als er erneut lange wartet, bis er den Ball ins Spiel bringt. Einige Fans in der Nordkurve werden daraufhin Gegenstände auf das Feld.

67 Gelbe Karte für Tin Jedvaj (FC Augsburg)

Es gibt die Gelbe Karte für Jedvaj, der damit gut bedient ist. Der Abwehrmann trifft seinen Gegenspieler von schräg hinten und zudem auch als vorletzter Mann. Da ist der Kroate der Roten Karte gleich doppelt knapp entronnen. Alles richtig entschieden aber von Schiri Fritz.

67 Mehr als 20 Minuten sind noch auf der Uhr. Trotzdem rennt den Mannen in Rot-Weiß die Zeit davon. Es muss langsam das 1:3 her, sonst gibt es den nächsten Nackenschlag.

67 RB hat die Kontrolle über die Partie komplett verloren! Berlin ist jetzt komplett spielbestimmend, aber lässt die Torgefahr noch vermissen. Nach den vielen englischen Wochen scheinen bei den Gästen die Kräfte allerdings zu schwinden und dadurch dürften die Räume für die Hertha größer werden.

64 Die Augsburger treffen zum vermeintlichen 2:0, allerdings nimmt Fritz das Tor auf Grund von Abseits zurück. Der VAR kann nun überprüfen, ob dies richtig ist und bestätigt die Entscheidung. Genau so soll der Videoschiedsrichter laufen.

65 Die königsblaue Geduldsprobe fängt von vorne an, schließlich kann es sich der Gast nun erlauben, wieder deutlich tiefer zu verteidigen und auf den einfachen Punktgewinn zu gehen.

65 Da Union Berlin im Parallelspiel in Mainz mit 3:0 in Front liegt ist der Berliner Stadtrivale in der Blitztabelle an der Hertha vorbeigezogen. Das dürfte bei der Alten Dame niemanden erfreuen.

62 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:1 durch Rouwen Hennings

Düsseldorf ist wieder auf Augenhöhe! Hennings befördert die Kugel mit dem linken Fuß in die obere linke Ecke. Keeper Nübel hat sich für die falsche Seite entschieden und ist machtlos.

64 Davon schon eher, es gibt die Doppelchance für den FSV! Nach starkem Anspiel von Maxim misslingt Onisiwo an der Sechzehnerkante halbrechts eigentlich die Ballannahme. Dennoch wuselt er sich durch zwei Berliner durch. Mit seinem Abschluss aus zwölf Metern scheitert der Joker zunächst an der ausgefahrenen Pranke von Gikiewicz. Im zweiten Anlauf landet die Pille über Umwege bei Maxim. Der zweite neue Mann drischt die Murmel aus halbrechten zehn Metern ans Außennetz.

62 Gelbe Karte für Weston McKennie (FC Schalke 04)

Bevor Hennings antritt, sieht der Verursacher die Gelbe Karte.

63 Zwei Mal probieren es die Rheinstädter: Erst bleibt Brosinski, dann Fernandes mit dem jeweiligen Distanzknaller hängen. Wirkliche Gefahr geht davon nicht aus.

61 Schiedsrichter Hartmann schaut sich die Szene nach Kontakt zum VAR in der Review-Area an und zeigt auf den Punkt.

62 In den Zweikämpfen geht es mittlerweile regelmäßig hoch her. Sören Storks behält aber zum Glück die Ruhe und dadurch alles im Griff.

60 Der fällige Eckstoß führt möglicherweise zu einem Strafstoß! Nach der Ausführung von rechts nickt Adams aus mittigen zwölf Metern gegen McKennies linken Arm, der weit über seiner Schulter ist. Hartmann hat dies zwar nicht gesehen, doch es dürfte in Kürze einen Hinweis geben.

60 Paderborn wechselt. Der glücklose Gjasula muss weichen, Michel rückt in die Mannschaft. Damit werden die Ostwestfalen automatisch deutlich offensiver.

59 Nach Pass durch Bodzek spielt Hennings vom linken Flügel scharf vor den königsblauen Kasten. Oczipka klärt vor dem langen Pfosten vor dem lauernden Gießelmann.

61 Nächster Wechsel bei den Gastgebern. Onisiwo übernimmt für den blassen Boëtius.

60 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

61 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Karim Onisiwo

61 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jean-Paul Boëtius

60 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Klaus Gjasula

60 Julian Nagelsmann hat noch nie ein Spiel gegen Berlin verloren. Momentan hat es den Anschein, als ob die Serie auch als RB-Trainer weitergeht.

59 Nein. Maxim wird nicht der Tätlichkeit beschuldigt und sieht nicht einmal den gelben Karton. Eine interessante Regel, schließlich war das Vergehen auch ohne Absicht klar erkennbar.

56 Schon im ersten Abschnitt hatten sich die Mannschaften zwischenzeitlich neutralisiert. Jetzt geht es eher hin und her, allerdings nur zwischen den Sechzehnern. Augsburg hat hierbei in dieser Phase aber etwas mehr vom Spiel.

56 Da Leipzig in Berlin noch vor der Pause in Führung gegangen ist, belegt Schalke in der Blitz-Tabelle wegen des schlechteren Torverhältnisses "nur" den dritten Rang. Im Falle eines Sieges blieben sie vor dem BVB, sollte dieser in München maximal einen Punkt holen.

57 Die Blau-Weißen sind jetzt klar offensiver, attackieren den Gegner schon früh und kommen dadurch zu Abschlüssen. Bisher stand aber noch immer einer in rot dazwischen.

58 Maxim wischt mit seiner Hand durch Andrichs Gesicht. Schiedsrichter Osmers bekommt Infors aufs Ohr. Tätlichkeit?

56 Durch den Wechsel haben sich jetzt gleich mehrere Positionen geändert: Kampl spielt zentral im Mittelfeld, Klostermann rückt in die Innenverteidigung und Laimer übernimmt den Posten als Linksverteidiger.

56 Was dürfen wir noch von den Nullfünfern erwarten? Nach dem 0:8 in Leipzig liegen sie jetzt zuhause mit 0:3 gegen Aufsteiger Union Berlin zurück. Viel verunsicherter kann eine Mannschaft doch kaum werden. Gibt es noch eine Art Comeback?

53 Baier setzt sich auf der linken Seite durch und findet in der Mitte Finnbogason, der es genau richtig macht und die Kugel in den Rückraum prallen lässt. Vargas kommt zum Abschluss, scheitert mit seinem unplatzieren Schuss aber an Zingerle.

53 Gelbe Karte für Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf)

Morales kommt mit einer Grätsche im Mittelfeld zu spät gegen Oczipka. In einer hitziger werdenden Partie zückt Referee Hartmann die erste Gelbe Karte.

54 Julian Nagelsmann schützt Stefan Ilsanker vor seiner zweiten Gelben Karte und damit vor dem Platzverweis. Mit Kevin Kampl, der nach seiner Verletzung wieder fit ist, kommt ein zentraler Mittelfeldspieler. Der Wechsel dürfte also einige Spieler betreffen.

52 Harit und Schöpf mit der Doppelchance! Nach einer ersten Drangphase der Rheinländer schaltet die Königsblauen blitzschnell um. Der auf halblinks geschickte Raman spielt halbhoch nach innen, wo Harit die Kugel aus acht Metern gegen die Latte drückt. Der Abpraller landet bei Schöpf, der sofort mit dem rechten Spann abzieht. Steffen retet per Glanztat in der linken Ecke.

54 Einwechslung bei RB Leipzig: Kevin Kampl

53 Ob das jetzt noch etwas bringt? Schwarz schickt Maxim für den schwachen Öztunali ins Rennen.

54 Auswechslung bei RB Leipzig: Stefan Ilsanker

52 Jetzt geht es hin und her! Sobald ein bisschen Platz da ist versuchen die Mannschaften sofort das Tempo anzuziehen. Dadurch gibt es im Moment fast kein Mittelfeld. Auf beiden Seiten fehlt aber die nötige Präzision, damit es richtig gefährlich wird.

52 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Alexandru Maxim

52 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Levin Öztunali

50 Wie schon zum Ende der ersten Halbzeit verteidigt Augsburg etwas höher und tut gut daran. Die Doppelsechs der Paderborn leistet sich unter Druck immer wieder sehr kritische Fehlpässe.

51 Weder David Wagner und Friedhelm Funkel haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

51 Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:3 durch Sebastian Andersson

Wieder Ecke, wieder Trimmel, wieder Andersson - und wieder Tor! Der Schwede setzt sich am kurzen Pfosten infolge des ruhenden Balles gegen St. Juste durch. Weil Zentner ungestüm herauseilt, fliegt sein Schädelstoß ins linke Eck. So einfach kann es gehen.

50 Dilrosun legt sich links an der Mittellinie den Ball an Ilsanker vorbei und wird am Fuß leicht von seinem Gegenspieler getroffen. Es gibt Freistoß und Ilsanker hat mächtig Glück, dass er nicht mit gelb-rot vom Platz fliegt.

50 Den Standard bugsiert Aarón nach innen, wo er zunächst geklärt wird. Im Nachsetzen ballert Öztunali die Kirsche kilometerweit drüber.

49 Gelbe Karte für Michael Parensen (1. FC Union Berlin)

Parensen kreuzt den Weg seines Gegenspielers taktisch und sieht Gelb. Zudem gibt es einen Freistoß aus dem rechten offensiven Halbfeld für die Hausherren.

48 Raman bleibt torhungrig! Der Vorbereiter des bisher einzigen Treffers kommt im Zentrum vor die letzte gegnerische Linie und visiert aus vollem Lauf und gut 18 Metern die flache linke Ecke an. Die verfehlt er um einen halben Meter.

49 Offenbar kommt die Fischer-Elf mit mehr Dampf aus den Kabinen als die des Trainerpendants. Diesmal ist es Andersson, der eine flache Flanke von links nicht erlaufen kann. Stattdessen ist Zentner knapp vor ihm dran.

48 Ante Čović scheint seine Truppe ordentlich heiß gemacht zu haben. Die Hausherren gehen jetzt ein Stück weiter vorne drauf und wollen den schnellen Ausgleich.

46 Weiter geht's! Paderborn kommt mit einem Wechsel aus der Partie und zwar ist Antwi-Adjei für Holtmann mit von der Partie. Der Flügelflitzer soll für Belebung in der Offensive sorgen. Augsburg bleibt vorerst unverändert.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Veltins-Arena! Der Nachmittag hat aus Heimsicht sehr schleppend begonnen. Zwar haben sie die königsblauen Fans auch in der Folge nicht durchgängig von den Sitzen reißen können, doch mit dem knappen Vorsprung im Rücken kann es sich Schalke eben auch erlauben, etwas kontrollierender vorzugehen und die Fortuna kommen zu lassen.

47 Und direkt wieder die Gäste! Nach Hereingabe von links setzt sich Ingvartsen im Luftduell durch. Sein Kopfball aus recht zentralen zehn Metern saust knapp über den Kasten.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht es, personelle Veränderungen gibt es nicht.

46 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Christopher Antwi-Adjei

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Gerrit Holtmann

46 Weiter geht's! Ohne personelle Veränderungen starten die Teams in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Leipzig dreht die Partie und führt zur Pause mit 2:1 im Olympiastadion! Lange Zeit hatte RB zwar mehr Ballbesitz, aber kam nicht zielstrebig genug in das letzte Drittel. Die Hertha hingegen verteidigte gut und lauerte immer wieder auf Konter über ihre schnellen Offensivspieler. Allerdings kamen auch die Berliner nur selten bis zum Abschluss durch. In einer Phase, in der sich die Teams dann quasi komplett neutralisierten war es dann ein weiter Einwurf, der den Angriff zur Führung der Hausherren einleitete. Das 1:0 hat die Roten Bullen dann erst richtig aufgeweckt und plötzlich hatten die Männer von Julian Nagelsmann richtig Tempo in den Offensivaktionen. Dadurch erhöhten sie den Druck immer weiter und erzwangen den schnellen Ausgleich per Elfmeter und auch das etwas glückliche 2:1. Da die Alte Dame mit ihren schnelle Kontern allerdings immer für einen Treffer gut ist wird die zweite Halbzeit sicherlich spannend.

45 Halbzeitfazit:

Pause in Mainz, der FSV liegt mit 0:2 gegen den 1. FC Union Berlin zurück. Nach verhaltenem Beginn steigerten sich beide Teams zunehmend. Zunächst meldeten die Köpenicker ihre Ansprüche auf einen Treffer an, einige Minuten später hatte Baku die Führung auf dem Fuß. Fast im Gegenzug brachte Brosinski mit einem unglücklichen Eigentor die Berliner in Front. Anschließend ging es weiter rauf und runter, beide Mannschaften suchten ihr Heil in der Offensive. Kurz vor dem Halbzeitpfiff knipste Andersson infolge einer Ecke und stach damit ins rheinhessische Herz. Kommen die Rot-Weißen hier nochmal zurück oder gibt es den ersten Auswärtssieg Unions in ihrer Bundesligageschichte? Wir werden es sehen - bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Der FC Schalke 04 liegt zur Pause des Heimspiels gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0 vorne. Nach der ereignisarmen ersten Viertelstunde hielten die Königsblauen ihre Ballbesitzvorteile aufrecht, mussten sich allerdings bis zur 25. Minute gedulden, ehe sie einen ersten nennenswerten Möglichkeit verzeichneten. Diese Chance durch Raman war dann jedoch direkt eine von hoher Qualität. Kurz nach dem zweiten gefährlichen, aber abschlusslosen Konter der zurückhaltenden Rheinländer ließ Caligiuiri dann den Knoten platzen, indem er nach Doppelpass mit Raman aus halbrechten 14 Metern unten links einschoss (33.). In den Schlussminuten wurde die Funkel-Truppe zwar etwas aktiver, doch bis auf einen unplatzierten Ayhan-Kopfball (43.) konnte sie sich keine Strafraumszenen erarbeiten. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der FC Augsburg mit 1:0 beim SC Paderborn. In einer Partie auf mäßigem Niveau waren es eigentlich die Hausherren, die besser in die Begegnung fanden. Die Ostwestfalen spielten mutig und hätten durch den Elfmeter von Gjasula und auch durch Mamba in Front gehen können, ehe die Partie komplett abflachte. Als Augsburg sich dann entschied etwas mehr zu tun, kam ein wenig Leben zurück. Die Gäste belohnten sich per Standard von Max mit dem 1:0, das über 45 Minuten gesehen nicht zwingend verdient ist, aber in Ordnung geht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Wegen des Schädeltreffers muss Raman noch behandelt werden, scheint aber weitermachen zu können.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:2 durch Sebastian Andersson

... und die führt zum 0:2! Trimmels Standard landet auf dem Schädel des heranrauschenden Stürmers. Im Luftduell mit Niakhaté wuchtet er das Leder mit dem Kopf aus zentralen sechs Metern oben ins Netz. Keine Chance für Zentner.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Lenz zieht von links eine ganz weite Flanke auf den langen Pfosten. Trimmel rauscht heran und holt soeben noch eine Ecke heraus. Das wird die letzte Aktion dieser ersten Halbzeit sein...

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Raman beinahe mit dem 2:0! Zimmermanns Klärungsversuch im Strafraumzentrum fliegt gegen den Kopf des Belgiers und von dort aus gut sechs Metern nur knapp links am Gästekasten vorbei.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Augsburg war schon vor dem 1:0 etwas besser in die Partie gekommen und auch nach dem 1:0 sind es vorrangig die Gäste die hier in die Nähe der gegnerischen Gefahrenzone kommen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Tooor für RB Leipzig, 1:2 durch Marcel Sabitzer

Spiel gedreht! Eigentlich geht der Pass von Forsberg in die Hacken von Poulsen und die Situation scheint dadurch entschärft. Doch der Ball bleibt bei dem dänischen Angreifer, der vor dem Sechzehner dann gekonnt ablegt für Sabitzer. Der Österreicher hält direkt drauf und hat Glück, dass sich die Richtung seines Schusses komplett ändert, da die Pille noch an den Rücken von Rekik fliegt. Jarstein ist dadurch absolut machtlos.

45 Geht hier noch etwas vor der Pause? Beide Mannschaften suchen weiter den schnellen Weg zum Tor. Ein Unentschieden wäre eigentlich das gerechtere Ergebnis. So müssen die Karnevalsstädter wieder hinterherrennen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Die Hausherren sehnen sich im Moment wohl der Pause entgegen. Leipzig hat das Tempo ordentlich angezogen und drängt weiter auf die Führung.

43 ... Ayhan mit dem Kopf! Gießelmanns Ausführung mit dem linken Innenrist findet den Weg auf den Ex-Schalker, der aus gut acht mittigen Metern unbedrängt abschließen kann. Er nickt direkt in Nübels Arme.

42 Gießelmann holt gegen Kenny den ersten Gästeeckball heraus...

42 Gelbe Karte für Jerry St. Juste (1. FSV Mainz 05)

St. Juste springt mit dem Knie von hinten in Polter rein. Glasklare Gelbe Karte.

40 So schnell kann sich ein Spiel drehen. Seit dem Ausgleich hat Leipzig den Druck extrem erhöht und kombiniert sich jetzt auch mit wunderschönen Kombinationen nach vorne. Die letzten Angriffe scheiterten nur noch an den zu ungenauen Hereingaben. Ansonsten würde es wohl schon 2:1 für RB stehen.

41 Serdar in den Oberrang! Nach Oczipkas Durchbruch auf links wird der Neu-Nationalspieler im halblinken Raum bedient. Er probiert sich bei starker Rücklage aus 16 Metern mit einem Rechtsschuss und jagt das Leder weit drüber.

41 Im Übrigen wird der Treffer tatsächlich als Eigentor gewertet. Offenbar war es Brosinski, der zuletzt dran war und der Kugel den entscheidenden Touch gab. Bitter für den Defensivmann.

41 Tooor für FC Augsburg, 0:1 durch Philipp Max

Wenn aus dem Spiel nichts geht, dann halt per Standard! Nachdem Richter von Gjasula gefoult worden war, gibt es einen Freistoß aus halbrechter Position, den Max ganz stark in die Maschen hebt.

39 Nächste Gelegenheit für Berlin: Andersson wuchtet die Pille aus halbrechter Position und 19 Metern aufs kurze Eck. Mit dem eher unplatzierten Schuss hat Zentner nicht allzu viele Mühe. Er wehrt nach links ab, dann greift der aus dem Abseits kommende Polter ein. Freistoß.

38 Nach einem Ballverlust spielt Richter nun Vargas frei, der aus einer ähnlichen Position wieder Niederlechner zuvor zum Schuss kommt, aber so kläglich vergibt, dass man diesen Versuch nur auf Grund der guten Schussposition als Torchance wertet.

35 Zehn Minuten sind es noch bis zur Pause und das Ganze plätschert nach den beiden Niederlechne-Chancen wieder in Richtung Halbzeit.

39 Kownacki mit einer Annäherung an das Heimtor! Gießelmann taucht erstmals auf der linken Außenbahn auf und flankt halbhoch vor den kurzen Pfosten. Aus gut sieben Metern verlängert der Pole per Hacken im hohen Bogen in Richtung langer Ecke; das Leder senkt sich erst hinter Nübels Kasten.

37 Dicke Möglichkeit für Quaison! Ein langer Schlag in die Spitze findet den Angreifer, der sich im Laufduell mit Subotić durchsetzt. An der halblinken Strafraumkante scheitert er mit seinem Versuch jedoch am herausstürzenden Gikiewicz. Gut gemacht vom Keeper.

38 Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Timo Werner

Timo Werner behält die Nerven! Mit dem Innenrist schiebt der Stürmer das Leder perfekt gezielt links unten ins Eck. Da Rune Jarstein in das andere Eck springt ist er ohne Chance.

38 Es gibt den Elfmeter! Da Rekik den Arm relativ weit vom Körper weggestreckt hat ist die Entscheidung vertretbar. Allerdings war die Distanz, aus der Mukiele den Ball geflankt hat, sehr kurz.

37 Video-Beweis!

Karim Rekik ist der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen und Sören Storks guckt sich die Bilder jetzt selber an.

36 Durch die Führung verkürzt die Wagner-Truppe als Zweiter den Rückstand auf Tabellenführer Mönchengladbach auf einen Zähler. Düsseldorf rutscht in der Live-Tabelle auf den 14. Platz ab.

34 Eigentlich hatte es den Anschein, als ob Berlin in den letzten Sequenzen weniger kontrolliert nach vorne kam und Leipzig alles unter Kontrolle hätte. Doch so kann man sich täuschen.

34 Trimmel zieht einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit Schnitt in Richtung gegnerisches Gehäuse. Dort geht Zentner mit beiden Fäusten zum Ball und befördert ihn erstmal aus dem Sechzehner. Aus 25 Metern hält im Anschluss Gentner drauf. Zentner bedankt sich und fängt den Versuch.

33 Tooor für FC Schalke 04, 1:0 durch Daniel Caligiuri

Caligiuri bringt die Königsblauen nach vorne! Augenblicke nach einer Beinahe-Chance der Gäste attackiert Schalke über die rechte Seite. Nach Kabaks Aufbaupass spielt Caligiuiri einen Doppelpass mit Raman, der ihn im Sechzehner auftauchen lässt. Nach Mitnahme per Brust knallt der Rechtsverteidiger die Kugel aus halbrechten 14 Metern mit dem rechten Spann in die flache linke Ecke.

32 Für Schlotterbeck geht es kurz darauf nicht weiter. Der schon eben angeschlagene Innenverteidiger muss für Parensen raus.

32 Schalke steigert das Kombinationstempo in der Offensive und bereitet der rot-weißen Defensivreihe damit mehr Probleme als in der Anfangsphase. Mit der Entwicklung in der ersten halben Stunde darf S04-Coach Wagner also zufrieden sein.

32 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Michael Parensen

32 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Keven Schlotterbeck

31 Nach einer Flanke von der linken Seite kommt Niederlechner frei zum Abschluss, den Volley kann er aber nicht gut platzieren. Eine Minute später hat Niederlechner eine weitere dicke Gelegenheit, zielt aus halblinker Position aber freistehend über den Kasten.

32 Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Maximilian Mittelstädt

Was für eine schöne Bude! Alles beginnt mit einem weiten Einwurf von Mittelstädt aus der eigenen Hälfte. Den leitet Dilrosun weiter auf Lukebakio und der ehemalige Düsseldorfer bedient den aufgerückten Mittelstädt. Mit einer kleinen Körpertäuschung lässt der Außenbahnspieler noch einen Gegenspieler stehen und hämmert die Kugel dann aus knapp 20 Metern perfekt unten links ins Eck.

29 Nach Caligiuris scharfer flacher Hereingabe von der rechten Außenbahn geht Harit wegen eines Kontakts mit Ayhan vor dem ersten Pfosten zu Boden und verpasst deshalb eine Abnahme. Schiedsrichter Hartmann entscheidet sich gegen einen Strafstoßpfiff und vom VAR wird er für diese Ansicht wenig später bestätigt.

29 Derzeit neutralisieren sich beide Mannschaften beinahe vollständig. Leipzig hat zwar mehr Ballbesitz, aber die Berliner verteidigen sehr gut. Dadurch sind Torabschlüsse und Strafraumaktionen Mangelware.

30 Tooor für 1. FC Union Berlin, 0:1 durch Daniel Brosinski

Und fast im Gegenzug gehen die Eisernen in Front! Trimmel hat auf dem rechten Flügel viel zu viel Platz und flankt mit Übersicht und viel Effet an den Fünfmeterraum. Die halbhohe Hereingabe unterlaufen zunächst St. Juste und Polter. So stochert Ingvartsen vor Brosinski das Ding aus mittiger Position ins Netz. Womöglich handelt es sich aber auch um ein Eigentor.

28 Rückblickend betrachtet tat der vergebene Elfmeter nicht nur den Paderbornern weh, sondern auch jedem neutralen Zuschauer. Ein Tor hätte dem Spiel mit Sicherheit gut getan.

28 Beste Chance für die 05er! Quaison wird auf der halbrechten Außenbahn geschickt und zieht bis zur Strafraumkante durch. Mit einem Haken nach innen narrt er Schlotterbeck, dann passt er zurück in den Rückraum. Aus halblinken 17 Metern will Baku das Leder flach ins lange Eck schlenzen - hauchzart vorbei.

27 Wir dürfen doch relativ viel Tempo in dieser Partie bestaunen. Die Schwarz-Truppe scheint unbeeindruckt von der 0:8-Klatsch bei RB Leipzig zu sein und will den Fans möglichst schnell ein Versöhnungsangebot liefern. Auch der FCU ist derweil gut drin und hat seine Szenen.

27 Raman mit dem nächsten Abschluss! Nach Pässen von Caligiuri und Harit zieht der Belgier von der Mitte in den linken Halbraum und probiert sein Glück mit einem satten Linksschuss aus 17 Metern. Das Spielgerät rauscht deutlich über Steffens Gehäuse hinweg.

26 Leipzig unterlaufen in den letzten Minuten einige viel zu einfache Ballverluste im Spielaufbau. Dadurch hat die Hertha derzeit einfaches Spiel.

25 Raman mit der ersten Chance des Nachmittags! Kennys halbhoher Ball von rechts setzt am Elfmeterpunkt auf. Harit legt unfreiwillig für seinen Kollegen Raman, der die Kugel aus gut neun mittigen Metern an Steffen vorbeistochert. Zimmer verhindert den Einschlag in der linken Ecke klar vor der Linie.

24 ... Caligiuris halbhohe Ausführung wird durch Hennings am ersten Pfosten problemlos geklärt. Die Rot-Weißen startet daraufhin sogar einen ersten temporeichen Gegenstoß. S04-Schlussmann Nübel rettet nach Hennings' Anspiel in Richtung Kownacki auf halblinks außerhalb des Strafraums per Kopf.

24 Das kann Quaison deutlich besser. Der Schwede hat aus zentralen 23 Metern völlig freie Bahn. Komplett unbedrängt haut er die Murmel jedoch weit über den rechten Knick. Den hat er nicht sauber erwischt.

24 Was zunächst nach einer Ruhephase in dieser Partie aussah, entwickelt sich leider mehr und mehr zu großer Langeweile. Augsburg wird etwas mutiger, was allerdings bewirkt, dass sich die Teams im Mittelfeld komplett neutralisieren.

24 Die Gastgeber haben übrigens eine tolle Bilanz vorzuweisen, was Aufsteiger angeht. In den letzten sieben Begegnungen mit Liganeulingen blieben sie ungeschlagen, die jüngsten fünf Aufeinandertreffen gewannen sie sogar. Bleibt diese Serie bestehen?

23 Nach McKennies hoher Verlagerung auf die tiefe rechte Strafraumseite klärt Gießelmann auf Kosten einer ersten Ecke...

22 Oczipka bewirbt sich auf der offensiven linken Seite mit einer ballfernen Grätsche gegen Zimmer für eine erste Verwarnung. Refere Hartmann lässt aber Gnade vor Recht ergehen und belässt es bei ein paar deutlichen Worten an den Flügelverteidiger.

23 Gelbe Karte für Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC)

Mittelstädt kommt gegen Mukiele zu spät und erwischt den Verteidiger von hinten. Die Gelbe Karte hat er sich damit redlich verdient.

23 Großchance Werner! Plötzlich hat Leipzig mal ein bisschen Platz und direkt wird es gefährlich. Von links wird Werner freigespielt und fast am Fünfer erst im allerletzten Moment noch gestört. Dadurch kullert das Leder nur Richtung Tor und kann noch vor der Linie geklärt werden.

20 Paderborn ist weiter bemüht, baut das Ganze aber etwas gemächlicher auf. Wir warten auf die nächste Torchance, aktuell passiert nicht allzu viel.

20 Sollte Leipzig im Parallelspiel bei Hertha nicht gewinnen, könnte Schalke mit einem Dreier zumindest bis zum Abend auf Rang zwei vorrücken und damit auch am BVB vorbeiziehen.

22 Dilrosun läuft einmal quer über das Feld, verpasst es gleich mehrmals den Ball abzuspielen und hält dann aus der zweiten Reihe drauf. Sein Spannschuss mit links geht klar daneben.

21 Jetzt wieder die Rheinhessen! Szalai dreht sich nach Flanke von rechts von Öztunali klasse um sich selbst und vernascht damit Schlotterbeck. Seinen Schuss aus halbrechten 14 Metern entschärft Gikiewicz prima zur Ecke. Die bringt letztlich nichts ein.

21 Hertha BSC lässt Leipzig bis zur Mittelfeldlinie machen. In der Berliner Hälfte sind die Räume für RB dann allerdings ganz eng und den Gästen fällt bisher noch nicht viel ein, um in die gefährliche Zone zu kommen.

19 Wieder die Chance für die Hauptstäder. Andrich nimmt den Ball auf dem rechten Flügel nach einem Einwurf wunderbar mit. Seine flache Hereingabe saust bis an den zweiten Pfosten. Dort ist Ingvartsen der Abnehmer, der es technisch nicht ganz sauber löst. Aus neun Metern knallt er die Kirsche drüber.

19 Sogar die Anzeigetafel im Olympiastadion kommt heute im Retro-Look daher.

16 Augsburg steht enorm tief. Auch wenn die Gäste sich hier sogar als Favorit zählen lassen müssen, steht der FCA in der eigenen Hälfte. Das hat in den vergangenen Wochen gut funktioniert und daran hält man wohl auch beim Aufsteiger fest.

17 Früh wird klar, dass auf S04 eine Geduldsprobe wartet. Der Gast aus dem Rheinland arbeitet nämlich bisher durchgängig sehr konzentriert gegen den Ball und hält die Räume am und im Sechzehner unheimlich eng.

17 Boëtius! Der 25-Jährige hat nach Vorarbeit von der rechten Seite aus 15 Metern eigentlich die Abschlussgelegenheit. Im letzten Moment wird er dabei aber entscheidend gestört. So springt nur ein Abstoß heraus.

17 Gelbe Karte für Stefan Ilsanker (RB Leipzig)

Dilrosun tunnelt Ilsanker und will an dem Innenverteidiger vorbei rennen. Doch Österreicher bleibt standhaft und versperrt dadurch den Laufweg. Der Pfiff geht auf jeden Fall in Ordnung, aber ob das direkt eine Karte geben muss ist diskutabel.

16 Starker Konter! Nach einem langen Schlag hinten raus kann sich Lukebakio sehr gut gegen Upamecano behaupten und steckt dann perfekt durch auf Darida. Der wird allerdings noch gestört und bringt dann nur einen Schüsschen aus der Distanz zu Stande.

15 Tolles Ding für Gentner! Andersson legt einen weiten Schlag in den halbrechten Strafraumkorridor mit ganz viel Übersicht quer in die Mitte. Per Dropkick probiert es Gentner aus zehn Metern, wemmst das Spielgerät aber drüber. Den kann er auch mal reinmachen.

13 Den Hausherren unterlaufen immer wieder leichte technische Fehler. Dieses Mal legt sich Mittelstädt die Pille ein Stück zu weit vor. Dadurch kommt Ilsanker doch noch dazwischen. Ansonsten wäre es eine sehr aussichtsreiche Kontersituation gewesen.

14 Schöpf nimmt nach Harits Pass im offensiven Zentrum an Fahrt auf und will den Ex-Düsseldorfer Raman mit einem Steilpass auf die halblinke Seite in Szene setzen. Das Anspiel des Österreichers ist aber zu lang und landet daher in Steffens Händen.

13 Schlotterbeck versucht es aus zentraler Position per Dropkick und schießt Boëtius ab. Vom Niederländer springt die Pille wieder ins Gesicht des Berliners, der liegen bleibt. Schiedsrichter Osmers pfeift den gegnerischen Konter nicht ab. Erst, als die Gäste das Rund unter Kontrolle bringen, unterbricht er. Schlotterbeck muss draußen behandelt werden.

12 Und da hätte es fallen können das 1:0! Holtmann spielt die Kugel stark in den Lauf von Mamba, der mit Tempo an Koubek hätte vorbeigehen können, das Leder aber nicht unter Kontrolle bekommt. Das war eine richtig dicke Chance!

11 Sollte die Fortuna wie in der Vorsaison hier in Gelsenkirchen gewinnen, könnte sie bis auf Rang elf vorrücken. Bei dann vier Punkten Rückstand läge sie dann wieder in Sichtweite zu den einstelligen Tabellenregionen.

10 Auch wenn der Elfmeter nicht drin war und es weiter 0:0 spielt gehören die ersten zehn Minuten glasklar den Hausherren, die viel für das Spiel tun, während Augsburg kaum in der gegnerischen Hälfte zu finden ist.

10 Die erste nennenswerte Szene gehört aber den Eisernen! Lenz' langer Seitenwechsel von der linken auf die rechte Außenbahn macht Trimmel volley vom Sechzehnmeterraumeck scharf. Ingvartsen verlängert im Zentrum etwas glücklich an den langen Pfosten. Dort verpasst der sichtlich überraschte Polter nur knapp.

10 Bereits jetzt merkt man, dass die Hausherren griffiger sind als in der Vorwoche. Die Berliner lassen den Gegner heute nicht einfach machen, sondern sind immer wieder schnell und robust in den Zweikämpfen.

9 Es sind tendenziell die Nullfünfer, die sich nach dieser Abtastphase ein wenig mehr zutrauen. So wirklich zwingend sind sie dabei zwar noch nicht. Dafür drängen sie Union zunehmend in die Defensive.

8 Der letztjährige Aufsteiger hat die Mittelfeldräume in den Anfangsminuten gut im Griff und verhindert dadurch, dass Königsblau mit Tempo in das offensive Felddrittel vorstoßen kann. Der Nachmittag in der Veltins-Arena beginnt verhalten.

7 Von rechts bringt Forsberg eine Ecke an den kurzen Pfosten. Da steigt Poulsen als einziger richtig hoch. Allerdings scheitert der Däne mit seinem Kopfball an Jarstein, der das Ding sogar festhalten kann.

7 Elfmeter verschossen von Klaus Gjasula, SC Paderborn 07

Gjasula schnappt sich das Leder, läuft selbstbewusst an und scheitert dann mit einem ganz schwachen Strafstoß. Der Kapitän will Koubek verladen, doch der ahnt die Ecke und kann dann fast nicht anders, als den Ball zu halten.

7 Für Andrich ist es übrigens die fünfte Verwarnung der Saison. Nach der Länderspielpause darf er also zusehen.

6 Aufgrund des verletzungsbedingten Fehlens von Halstenberg agiert Klostermann heute als Linksverteidiger. Mukiele spielt rechts und Upamecano und Ilsanker innen.

5 Es gibt Elfmeter für Paderborn! Nach einer Flanke von der rechten Seite kullert die Kugel durch den Strafraum. Framberger will den Ball klären, doch aus seinem Rücken spritzt Mamba dazwischen und wird vom überraschten Augsburger am Knöchel zu tun.

5 Friedhelm Funkel stellt nach dem 2:0-Heimsieg gegen den rheinischen Rivalen 1. FC Köln ebenfalls zweimal um. André Hoffmann und David Kownacki verdrängen Oliver Fink und Erik Thommy auf die Bank.

4 Paderborn beginnt schwungvoll und startet hier bereits den ein oder anderen Angriff. Vor allem die recht Seite haben sich die Ostwestfalen für den Beginn augeguckt. Gefährlich wurde es bislang allerdings nicht.

4 Werner zündet zum ersten Mal den Turbo. Auf links zieht der Angreifer an und gibt den Ball schwungvoll nach innen. Jarstein ist aber zur Stelle und fängt die flache Hereingabe ab.

4 Gelbe Karte für Robert Andrich (1. FC Union Berlin)

Diese Gelbe Karte ist aber sowas von gerechtfertigt. Er steigt Szalai zwar unabsichtlich, trotzdem aber brutal auf den Knöchel.

3 David Wagner hat im Vergleich zum 3:2-Auswärtssieg beim FC Augsburg zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Salif Sané (Korbhenkelriss des Außenmeniskus am linken Knie) und Mark Uth (Bank) beginnen Daniel Caligiuri und Alessandro Schöpf.

3 Ruhiger Auftakt in Mainz. Beide Mannschaften schieben sich die Kugel bei eigenem Ballbesitz hin und her und suchen nicht direkt den Weg nach vorne. Ein Offensivspektakel war ohnehin nicht zu erwarten.

1 Auf geht's! Augsburg stößt an und das ganz in Rot! Die Heimmannschaft tritt derweil in schwarz-blauen Jerseys an.

1 S04 gegen F95 – auf geht's in der Veltins-Arena!

1 Spielbeginn

2 Die Retro-Trikots der Hertha sind weiß mit blauen Hosen. RB Leipzig hält in komplett rot dagegen.

Adam Bodzek gewinnt den Münwurf gegen seinen Kapitänskollegen Alexander Nübel und entscheidet sich für den Anstoß. Die Königsblauen spielen erst nach der Pause in Richtung der Nordkurve.

1 Spielbeginn

1 Auf geht's.

1 Spielbeginn

1 Endlich geht es los! Die Akteure standen bereits mehrere Minuten bereit und haben in der Kälte gewartet, bis das Spiel freigegeben wurde.

1 Spielbeginn

Die Mannschaften verlassen die Katakomben in Richtung Rasen.

30 Jahre ist der Mauerfall her und anlässlich dieses Jahrestages tragen die Berliner heute ein Sondertrikot. Außerdem ist im Stadion symbolisch noch einmal eine Mauer zu Fall gebracht worden.

Schiedsrichter der Partie ist Sören Storks. An den Seitenlinien wird der Unparteiische unterstützt von Thorben Siewer und Norbert Grudzinski. Vierter Offizieller ist Marcel Unger und für den Video-Beweis ist Benjamin Cortus verantwortlich.

Stefan Ilsanker kommt bei RB auch zu seinem ersten Startelf-Einsatz der aktuellen Bundesliga-Saison. Er profitiert dabei von der Verletzung von Marcel Halstenberg. Außerdem rotiert Emil Forsberg, im Vergleich zum Spiel gegen Mainz, für Christopher Nkunku rein.

Ante Čović sorgt mit seiner Aufstellung direkt für die erste kleine Überraschung. Eduard Löwen steht erstmals in der Startelf der Hertha. Dafür ist erstmals kein Platz für Marko Grujić. Mit Karim Rekik für Vedad Ibišević wird es zudem defensiver und wahrscheinlich eine Fünferkette hinten drin. Außerdem ersetzt Vladimír Darida Per Skjelbred.

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Harm Osmers. Der 34-jährige Investitionscontroller aus Hannover ist seit vier Jahren in der Bundesliga tätig und kommt 2019/2020 zu seinem fünften Einsatz. Kontakt mit den beiden Klubs hatte er in dieser Saison noch nicht. An den Seitenlinien assistieren ihm Thomas Gorniak und Robert Kempter.

Sechs Mal standen sich beide Vereine bisher in ihrer Historie gegenüber. Vier dieser Vergleiche entschieden dabei die Nullfünfer für sich, zudem ereignete sich ein Remis bei einer Pleite. Dabei liegen die letzten Aufeinandertreffen bereits einige Jahre zurück. Die bis dato jüngsten Matches datieren aus der Saison 2003/2004 in der 2. Bundesliga. Zu Beginn der Spielzeit gewannen die Mainzer daheim knapp (2:1), an der Alten Försterei erkämpften sie sich einen Zähler (1:1).

Weniger Gründe zu wechseln haben die Gäste aus Augsburg. Dort gibt es nur eine Veränderung zum 2:3 gegen Schalke. Framberger ersetzt Liechtsteiner, ansonsten bleibt alles beim alten.

Entscheidend, so FCU-Trainer Urs Fischer, seien “die ersten zehn Spiele“ gewesen. Diese hätten seine Mannschaft “wahrscheinlich auch ein bisschen verändert. Wir konnten Erfahrungen sammeln. Wir hatten das Beispiel mit Leipzig. Das war entscheidend. Es war wichtig, dass wir gesehen haben, wie das einhergeht“. Gemeint ist die Klatsche, die es gleich zu Beginn der Saison setzte (0:4). Damit es auch auf fremdem Rasen endlich mit einem Sieg klappt, fordert Fischer: “Wir müssen das gleiche Vertrauen entwickeln wie zuhause. Wir werden auch auswärts toll unterstützt von unseren zahlreichen Fans“.

Bei den Gastgebern freut man sich vor allem über die Rückkehr von Klaus Gjasula, der dem Aufsteiger wieder Stabilität geben soll. In der Offensive bringt Baumgart zudem Mamba und Pröger, die heute für Belebung sorgen sollen.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat Robert Hartmann auf den 41. Bundesligavergleich zwischen Gelsenkirchenern und Flingeranern angesetzt. Der 40-jährige Diplom-Betriebswirt ist im Frühjahr 2011 in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen und leitet heute seine 101. Partie auf diesem Level. Die Linienrichter heißen Christian Leicher und Marco Achmüller; Vierter Offizieller ist Michael Bacher.

Schon vor Anpfiff scheint klar zu sein, dass sich die Zuschauer auf ein Spektakel freuen dürfen. Immerhin sind in den sechs Bundesliga-Duellen bereits 28 Treffer gefallen. Die Bilanz fällt dabei allerdings ganz klar zu Gunsten der Leipziger aus. Fünf Mal ging RB am Ende als Sieger vom Platz und musste sich nur ein Mal geschlagen geben. In der Vorsaison endeten die beiden Duelle übrigens mit 3:0 und 5:0 für RasenBallsport.

Trotz der überragenden Erfolge der Vorwoche warnt Julian Nagelsmann allerdings vor dem Aufeinandertreffen mit dem Hauptstadtklub. "Berlin verfügt über einen sehr gut zusammengestellten Kader, in dem noch viel Potenzial vorhanden ist. Da Hertha BSC mit Ante Covic einen neuen Trainer hat, ist die schwankende Leistung am Anfang normal. Ich freue mich auf das Spiel, das sicherlich sehr interessant wird. Wir wollen unseren guten Lauf mit einem Sieg vor der Länderspielpause krönen."

An das selbige, wenn man den Relegationsplatz denn so nennen mag, klammert sich aktuell der FC Augsburg. Die Gäste haben aktuell sieben Punkte auf der Habenseite, legten in den vergangenen Wochen aber enorm zu. Man trotzte den Bayern und auch Wolfsburg ein Remis ab und auch gegen Schalke war man beim 2:3 nah dran an einem Punkt. Nun müssen sich die Mannen von Martin Schmidt mal wieder mit einem direkten Konkurrenten messen und wollen natürlich einen wichtigen Sieg einfahren.

Die Favoritenrolle schieben die Berliner nicht umsonst nach Sachsen. Die Roten Bullen sind im Moment wohl die heißeste Mannschaft der Liga. Die letzten drei Pflichtspiele hat RB allesamt gewonnen und dabei ein überragendes Torverhältnis von 16:1 Toren erzielt. Dadurch konnte die Truppe von Julian Nagelsmann den kleinen Negativlauf von vier sieglosen Begegnungen in Folge nicht nur beenden, sondern ihn auch vergessen machen. Ganz besonders sticht dabei natürlich das 8:0 gegen Mainz, aus der Vorwoche, heraus. Timo Werner war dabei der alles überragende Mann auf dem Feld und trug mit sensationellen drei Toren, sowie drei Assists zum nie gefährdeten Erfolg bei. Auch deshalb dürften die Berliner besonders zittern, denn Werner ist gegen die Hertha sowieso treffsicher. In zehn Duellen sammelte der 23-Jährige schließlich bereits starke neun Scorerpunkte (6 Tore, 3 Assists).

Gänzlich anders sieht die Gemütslage bei den Eisernen aus. Drei der letzten Pflichtspiele entschieden sie für sich. Dem Erfolg über den SC Freiburg (2:0) folgte die zu erwartende, jedoch ergebnistechnisch äußerst knappe Niederlage beim FC Bayern München (1:2). Anschließend triumphierten sie im DFB-Pokal erneut gegen die Freiburger, diesmal auswärts (3:1). Jüngst erzielten sie dann im Berlin-Derby den prestigeträchtigen Dreier gegen Hertha BSC (1:0) und schoben sich damit an den Mainzern vorbei auf die 14. Position.

"Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir haben in dieser Saison auch auswärts schon sehr gute Leistungen gezeigt. Ich denke an die Spiele in Frankfurt und in Mönchengladbach. An diese Auftritte und an die guten Heimspiele zuletzt wollen wir anknüpfen", hofft Friedhelm Funkel, dass sein Team die fünfte Pleite im sechsten Auswärtsspiel vermeidet und den Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößert.

Dass es bei den Gastgebern einzig und alleine um den Klassenerhalt gehen würde, das war in Ostwestfalen jedem klar. Nachdem man zu Beginn der Saison mutig auftrat und auch immer wieder selber für Tore sorgte, kam man in den vergangenen Wochen häufiger unter die Räder. Weil man aber zumindest gegen Düsseldorf den ersten Sieg einfahren konnte, ist das rettende Ufer noch in Sichtweise.

Auch Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz weiß, dass die Mannschaft den Fans etwas schuldig ist und hofft auf die kleine Sensation gegen Leipzig: "An jedem Wochenende gibt es Überraschungen. Wir sind am Samstag dazu aufgefordert, dass wir genau diese Überraschung schaffen, auch wenn Leipzig der Favorit ist."

Auch Fortuna Düsseldorf hat eine erfreuliche Englische Woche hinter sich. Nachdem sie die 2. Runde des DFB-Pokals trotz eines frühen Gegentores durch einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue überstanden hatten, gewannen die Rot-Weißen das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln nach Treffern von Hennings (38., Strafstoß) und Thommy (61.) mit 2:0.

Schauen wir rasch auf die Aufstellungen beider Teams. Die Hausherren tauschen im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen. Brosinski, Niakhaté und Fernandes ersetzen Pierre-Gabriel, Hack und Malong (alle Bank). Bei den Gästen gibt es derweil nur einen Tausch. Für Bülter (Bank) rückt Polter in die Startelf.

Nach dem schwachen Saisonbeginn schien die Formkurve der Hertha zwischenzeitlich wieder bergauf zu gehen. Allerdings stockte es zuletzt dann doch wieder. In der Liga sind die Berliner seit drei Partien ohne Sieg und haben sogar zwei Mal in Folge verloren. Besonders die Derby-Niederlage gegen Union sitzt bei der Alten Dame tief. Gegen den Stadtrivalen brachten die Blau-Weißen nicht den nötigen Biss auf den Platz. "Wir sind allesamt gewillt, den mutlosen Auftritt aus Köpenick wieder gutzumachen und ein anderes Gesicht zu zeigen", gab Ante Čović von daher deutlich zu verstehen.

Nachdem S04 zuvor drei Partien lang sieglos geblieben war, konnten in der letzten Woche gleich zwei bedeutende Erfolge eingefahren werden. So zog die Wagner-Truppe dank einer bärenstarken ersten halben Stunde durch einen 3:2-Erfolg beim DSC Arminia Bielefeld zunächst in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein und triumphierte in der Bundesliga nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 beim FC Augsburg.

FSV-Coach Sandro Schwarz gibt sich indes optimistisch, dass die zurückliegende Packung keine dauerhaften Auswirkungen haben wird. “Seit Mittwoch herrscht im Training eine klare Fokussierung auf Union Berlin. Wir wollen zeigen, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Dabei geht es immer um das 'Wie' und das Verhalten auf dem Platz“, so der 41-Jährige. Positivität zieht er insbesondere aus der Vergangenheit, in der es hier und da ebenfalls zu kniffligen Momenten gekommen sei: “Dass wir schon häufiger schwierige Situationen geregelt haben, gibt ein gewisses Grundvertrauen“. Dabei räumt er aber auch ein: “Das ist nicht in zwei, drei Tagen aus den Kleidern raus, denn es geht ins Peinliche und Beschämende. Es fühlt sich immer noch schlecht an“.

Guten Tag und herzlich willkommen zur Bundesliga am Samstag. Am 11. Spieltag steht in Ostwestfalen Abstiegskampf pur auf dem Programm, wenn der SC Paderborn den FC Augsburg empfängt. Anstoß ist wie gewohnt um 15:30 Uhr

Der FC Schalke 04 scheint die Verhältnisse heuer wieder geradezurücken, hat er doch nach zehn Partien doch bereits 18 Punkte auf dem Konto und damit weit vor dem Hinrundenende mehr als die Hälfte als in der letzten Saison. Unter David Wagner sind die Königsblauen auf dem besten Weg, zumindest wieder bis in die finale Wochen des Spieljahres um die internationalen Ränge mitspielen zu können.

Es herrscht wieder Krisenzeit bei den Rheinhessen. Nach dem Sieg beim Mitkonkurrenten SC Paderborn 07 (2:1) sollte eigentliche die Trendwende eingeleitet werden. Stattdessen gab es wechselhafte Leistungen. Der enttäuschenden Niederlage bei Fortuna Düsseldorf (0:1) folgte zwar der Heimerfolg über den 1. FC Köln (3:1). Zuletzt gingen sie bei RB Leipzig aber mal so richtig baden und kassierten ihre höchste Pleite im Profifußball (0:8). Damit steht nur der 15. Rang zu Buche, zudem lässt die Stimmung zu wünschen übrig.

Überraschenderweise hat der letztjährige Aufsteiger aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens die vergangene Saison als Tabellenzehnter vor dem gestandenen Bundesligaklub aus Gelsenkirchen abgeschlossen (14.) - erstmals seit 36 Jahren waren die Rot-Weißen den Königsblauen in einer gemeinsamen Spielzeit in der nationalen Eliteklasse in der Endabrechnung überlegen.

Hallo und herzlich willkommen zum elften Spieltag der Bundesliga! In einem echten Abstiegskracher duellieren sich heute der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Union Berlin. Kann sich eine der beiden Mannschaften ein wenig von den letzten drei Rängen distanzieren? Anstoß am Bruchweg ist um 15:30 Uhr.

Einen guten Tag aus der Veltins-Arena! Der FC Schalke 04 duelliert sich am 11. Bundesligaspieltag mit Fortuna Düsseldorf. Während die Königsblauen mit einem Sieg und paralleler Schützenhilfe auf Rang zwei vorrücken könnten, winkt den Rot-Weißen der Anschluss an das Tabellenmittelfeld.

Hallo und herzlich willkommen zum elften Spieltag der Bundesliga. Im Olympiastadion kommt es heute zum Duell zwischen Hertha BSC und RB Leipzig. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

90 Fazit:

Mit einem fetten Pfeifkonzert für den Schiedsrichter geht dieses Duell zu Ende. Der 1. FC Köln verliert das Schicksalsspiel für Trainer Achim Beierlorzer unglücklich mit 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Dabei sah es zur Pause gut für die Geißböcke aus, allerdings kassierten sie schnell nach dem Seitenwechsel den Ausgleich durch den kurz zuvor eingewechselten Adamyan. In der Folge entwickelte sich eine hektische Phase, in der die Kraichgauer etwas aktiver und dem 2:1 näher waren. Nach 65 Minuten aber verflache das Geschehen, bis in die Endphase neutralisierten sich beide Teams. Erst kurz vor Ladenschluss wurde es dramatisch: Die Domstädter vergaben eine Doppelmöglichkeit. In der letzten Minute der Nachspielzeit foulte Drexler Adamyan. Kampka schaute sich die Bilder selbst an und entschied zu Recht auf Elfer, den Locadia verwandelte. Damit klettern die Süddeutschen über Nacht auf den zweiten Platz. Nach der Länderspielpause treffen sie zuhause auf den 1. FSV Mainz 05. Die Müngersdorfer rutschen auf Rang 17, für Beierlorzer dürfte es ganz, ganz eng werden. Sie gastieren in 15 Tagen bei RB Leipzig.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Jhon Córdoba (1. FC Köln)

Im Anschluss meckern mehrere Männer in Rot-Weiß. Córdoba am heftigsten - Gelb.

90 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:2 durch Jürgen Locadia

Totenstille im Stadion! Locadia übernimmt die Verantwortung und befördert das Leder sehr platziert in die untere linke Ecke. Horn ist richtig unterwegs, kommt aber nicht mehr ran.

90 Gelbe Karte für Jonas Hector (1. FC Köln)

Hector beschwert sich zu vehement und sieht dafür Gelb.

90 Elfmeter für Hoffenheim! Nachdem sich der Unparteiische die Situation eine Minute ansieht, zeigt er wohl zu Recht auf den Punkt. Ganz, ganz ärgerliche Nummer.

90 Referee Kampka geht nun selbst an die Außenlinie und schaut sich die Szene an. Wir sind bereits fünfeinhalb Minuten über der regulären Zeit. Wie bitter wäre das denn?

90 Gibt es Strafstoß für die TSG? Drexler haut Adamyan aus Versehen von hinten den Fuß weg, ein Foul ist das natürlich trotzdem irgendwie. Kampka hält sich bereits die Hand ans Ohr. Der Kölner Keller berät sich...

90 Doppelchance für Köln! Erst findet Schindler mit seiner flachen Flanke von rechts im Zentrum keinen Abnehmer. Dabei sah das richtig vielversprechend aus. Im Nachsetzen schweißt Drexler die Pille aus ähnlicher Position in die Mitte, Baumann lässt nach links klatschen. Aus 15 Metern probiert es Córdoba, dem sie über den Schlappen rutscht. Terodde verpasst den überraschend auf ihn zufliegenden Ball sechs Meter vor dem Tor mit der Hacke.

90 Sichtlich mitgenommen trabt Ehizibue an die Seitenlinie. Glück für ihn und die Hausherren, dass es nur noch drei Minuten sind.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Unglücklich rauschen Ehizibue und Horn infolge einer Sinsheimer Flanke zusammen. Dabei räumt der Keeper seinen Verteidiger mit der Faust um. Der 24-Jährige muss behandelt werden.

86 Gelbe Karte für Jürgen Locadia (1899 Hoffenheim)

Im Luftduell gegen Drexler hat Locadia die Hand im Gesicht seines Gegenspieler. Klarer gelber Karton.

85 Seit dem 1:0 gibt es den ersten Schuss aufs Tor der Rot-Weißen. Verstraetes Freistoß von dem rechten Teil der Mittellinie landet auf der gegenüberliegenden Seite. Den Kurzpass von Jakobs nimmt Drexler entgegen und haut die Kugel flach aus halblinken 22 Metern aufs Gehäuse. Baumann nimmt den harmlosen Roller aber danken auf.

83 Und dann gibt es die Auswechslung doch. Bornauw muss weichen, Schindler kommt. Damit wird es deutlich offensiver, es wird auf Viererkette umgestellt. Der Grund für die Verzögerung hing offenbar mit Terodde zusammen. Dem Angreifer scheint es körperlich nicht einwandfrei zu gehen. Er wird aber wohl durchspielen

83 Einwechslung bei 1. FC Köln: Kingsley Schindler

83 Auswechslung bei 1. FC Köln: Sebastiaan Bornauw

83 Verwirrung um einen Wechsel des Effzehs. Bornauw läuft bereits zur Seitenlinie und will für Schindler Platz machen. Kurz bevor er das Grün verlässt, wir der Tausch erstmal ausgesetzt.

80 Gelbe Karte für Sebastiaan Bornauw (1. FC Köln)

Bornauw unterbindet einen Konter gegen Adamyan mit einem Foul. Dabei trifft er durchaus den Mann, wohl aber auch etwas Gegner. Gelb sieht er so oder so.

79 Wohl ein wenig angeschlagen und definitiv entkräftet geht Schaub vom Feld. Ihn ersetzt Drexler.

79 Einwechslung bei 1. FC Köln: Dominick Drexler

79 Auswechslung bei 1. FC Köln: Louis Schaub

78 Kurze Unterbrechung: Ein Flitzer feiert vorzeitig Karneval und läuft über das Spielfeld. Schnell haben die Ordner den Ausreißer aber unter Kontrolle.

77 Immer wieder probieren es die Kraichgauert mit Distanzschüssen. Diesmal ist es Skov, dessen schwacher Abschluss aus 23 Metern aus der halbrechten Angriffsspur deutlich drüber rauscht.

75 Die Ecke landet letztlich vor den Füßen von Grillitsch. Der heute in Manndeckung genommene Ex-Bremer zieht aus 23 Metern halblinker Position ab. Weit vorbei. Schaub ist indes wieder mit von der Partie.

74 Schreuder reagiert prompt. Stafylidis ersetzt Bebou und wird Skovs Position einnehmen. Der Däne dürfte dafür nach vorne rücken.

74 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Kostas Stafylidis

74 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ihlas Bebou

73 ...zunächst aber liegt Bebou nahe des gegnerischen Elfmeterpunktes und muss behandelt werden. Ebenso ergeht es Schaub, der im Mittelfeld liegt.

73 Rechts im Sechzehnmeterraum holt Kadeřábek eine Ecke heraus. Nach Standards ging bei beiden Klubs bisher wenig...

70 Beierlorzer wechselt erstmals aus. Verstraete übernimmt im Mittelfeld für den schwachen Skhiri.

70 Einwechslung bei 1. FC Köln: Birger Verstraete

70 Auswechslung bei 1. FC Köln: Ellyes Skhiri

68 Nun beruhigt sich das Geschehen wieder etwas. Nach turbulenten 15 Minuten im Anschluss an die Halbzeit sammeln die zwei Teams wieder ihre Kräfte. Wir dürfen auf eine spannende Schlussphase hoffen.

65 Das hätte auch anders ausgehen können. Nach bitterem Fehler im Spielaufbau bricht Adamyan halblinks durch. Weil er jedoch ganz auf sich allein gestellt ist, muss er das Tempo verschleppen. Schließlich nimmt er links Skov mit. Dessen Flanke bleibt hängen.

64 Gefühlt liegt ein Treffer in der Luft - nur auf welcher Seite ist nicht ersichtlich. Obwohl die Schreuder-Truppe die klareren Möglichkeiten hat, wirken auch die Kölner weiter gefährlich.

61 Locadia knapp vorbei! Hübners langer Ball an die linke Strafraumkante legt Adamyan stark für seinen Kollegen im Angriff ab. Locadia hat viel zu viel Platz, sein Schuss aus halblinken 20 Metern zischt haarscharf rechts vorbei.

60 Wir sehen nun nach einer guten Stunde ein unglaublich hektische und fehlerbehaftete Begegnung. Beide Mannschaften spielen Fehlpass um Fehlpass, gezielte Offensivaktionen kommen eher nicht zustande. Vieles basiert auf Zufall.

58 Ein langer Schlag sucht Terodde an der gegnerischen Sechzehnerkante. Dem 31-Jährigen stößt Hübner seinen Ellenbogen unabsichtlich in den Hinterkopf. Weiter geht es für den Sturmtank natürlich, eine Gelbe Karte gibt es korrekterweise nicht. Dennoch tat das sicherlich weh.

55 Die Partie nimmt Fahrt auf. Jetzt ist es Hector, dessen halbhohe Hereingabe aus dem linken Boxkorridor Córdoba erreichen soll. Kurz vor dem einschussbereiten Stürmer rettet jedoch Hübner.

54 ...Skov nimmt sich der Sache an und zirkelt die Kugel über die Mauer. Rasch ist aber Horn im bedrohten Eck und fängt den Versuch auf.

53 Das könnte brenzlig werden. Zuerst gibt es für die Baden-Württemberger einen Freistoß im linken Halbfeld. Der wird kurz ausgeführt. An dessen Ende wird Rudy im rechten Halbraum nahe der Sechzehnerkante gefoult. 22 Meter...

50 Gelegenheiten auf beiden Seiten! Erst scheitert Adamyan mit einer Direktabnahme nach Hereingabe vom rechten Flügel an Horn, weil er zu wenig Druck hinter das Rund bekommt. Im Gegenzug donnert Córdoba die Pille aus zentralen 23 Metern weit drüber.

48 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:1 durch Sargis Adamyan

Adamyan kam, sah und stach zu! Infolge der Großchance für 1899 kriegen die Geißböcke die Pille nicht aus der eigenen Hälfte. Letztlich ist es Skhiri, der mit einem katastrophalen Fehlpass Rudy bedient. Der 29-Jährige schlägt aus dem rechten Halbfeld eine mustergültide Flanke auf den langen Pfosten. Dort schleicht sich Adamyan davon und knipst aus leicht halblinken zehn Metern.

47 Locadia verpasst den Ausgleich! Der bis dato unauffällige Niederländer köpft nach Flanke von der rechten Seite aus sieben Metern aufs Tor. Horn pariert aber erstklassig mit einer Hand.

46 Mit einer personellen Veränderung geht es weiter. Adamyan kommt für den wohl leicht angeschlagenen Rupp.

46 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Sargis Adamyan

46 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Lukas Rupp

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Köln, der Effzeh führt nicht unverdient mit 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Nach einem relativ ereignislosen Beginn waren es zunächst die Kraichgauer, die die erste gute Möglichkeit der Begegnung ausließen. Anschließend erkämpften sich wiederum die Rot-Weißen ein leichtes Übergewicht, ließen es jedoch lange an Abschlüssen mangeln. Nach einer halben Stunde holten sie dies nach und gingen durch Córdobas haltbaren Schuss in Front. Seitdem ist die Beierlozer-Elf klar besser und drückt auf Tor Nummer zwei. Die TSG ist unterdessen kaum erwähnenswert, zu harmlos agiert sie im Spiel nach vorn. Der zweite Durchgang verspricht weiter Spannung - bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim)

Rudy foult nahe der Trainerbänke einen Kölner gelbwürdig. Den Karton sieht er aber wohl wegen seines nachfolgenden Meckerns.

45 Die Gastgeber präsentieren sich aktuell richtig griffig in den Zweikämpfen und drängen auf die zweite Bude. Der Pausenpfiff dürfte ihnen äußerst ungelegen kommen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

42 Brandgefährlich! Erst taucht Ehizibue nach starkem Antritt an der rechten Torauslinie auf. Seine flache Flanke klärt Posch soeben noch vor dem einlaufenden Córdoba. Im zweiten Anlauf gibt Skhiri aus dem rechten Halbraum nach innen. Wieder sucht er den Torschützen des 1:0, der sich aber irregulär mit der Hand zum Ball begibt. Freistoß Blau-Weiß.

41 Hector teilt mit dem tretenden Bein gegen Rupp aus und bringt den Mittelfeldmann in dessen favorisiertem Areal zu Fall. Erneut sieht der Kapitän nicht die Gelbe Karte. Langsam verdient er sich die Verwarnung.

40 Eine abgewehrte Ecke von links knallt Rudy mutig volley aus 25 Metern auf den Kasten. Zielwasser trank er zuvor offenbar nicht - die Kugel bleibt knapp unterm Arenadach.

37 Damit ist jetzt ordentlich Stimmung im RheinEnergieStadion. Nicht nur stehen aktuell drei Punkte und ein Heimsieg auf dem Papier. Angesichts der in drei Tagen beginnenden Karnevalszeit wäre ein solcher Gefühlsaufheller genau das Richtige.

34 Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Jhon Córdoba

Córdoba bringt seine Farben in Front! Ehizibue gewinnt den Zweikampf auf der rechten Außenbahn gegen Skov und gibt kurz zu Schaub. Der Österreicher zieht drei Hoffenheimer auf sich, sein Zuspiel landet 22 Meter mittig vor dem gegnerischen Kasten bei Córdoba. Der Kolumbianer wemmst das Leder mit dem rechten Fuß durch Poschs Beine aufs linke Eck. Den Flachschuss lenkt Baumann mit den Fingerkuppen ins eigene Netz. An guten Tagen pariert der Schlussmann dieses Ding.

33 Rupp vertändelt die Kirsche im Spielaufbau gegen Córdoba. Der 26-Jährige passt aus dem rechten Halbfeld direkt in den Lauf Teroddes. Zentral vor dem Strafraum kriegt der Angreifer den Ball aber nicht unter Kontrolle.

31 Und da haben wir die erste Chance für die Rheinländer: Terodde ist Abnehmer des Schaub-Standards. Am linken Fünfmeterraumeck bugsiert er das Spielgerät mit dem linken Oberarm in Richtung Tor. Erstens ist aber Baumann zur Stelle und fängt sicher. Zweitens hätte ein Treffer spätestens nach VAR-Überprüfung nicht zählen dürfen.

30 Gelbe Karte für Robert Skov (1899 Hoffenheim)

Das könnte spannend werden. Ehizibue wird wunderbar freigespielt am rechten Flügel. Mit einem Haken nach innen will er Skov vernaschen, geht im Duell mit ihm zu Boden. Foul und Freistoß...

28 Endlich wieder etwas Nennenswertes! Bebou legt halbrechts mit dem Rücken zum Tor an der Sechzehnerkante in den Lauf vom rechts startenden Rudy. Die Leihgabe vom FC Schalke 04 drischt die Murmel aus 16 Metern links unten vorbei.

27 Es bleibt beim alten Bild. Den Hausherren ist anzumerken, dass es um viel geht. Dabei agieren sie keineswegs kopflos, kommen aber zu sehr wenigen interessanten Offensivszenen. Im Gegenzug lassen es die Sinsheimer ruhiger angehen. Insgesamt dürfte es von beiden Teams mehr sein.

24 Córdoba ist gegen Hübner zu spät dran, Gelb gibt es zu Recht nicht. Trotzdem ein Ausdruck dafür, wie umkämpft die Angelegenheit ist.

22 ...und den befördern die Geißböcke per Kopf aus der Gefahrenzone. Wieder aber setzen die Gäste nach, Bebou gibt von links flach nach innen. Dort kriegt der Effzeh die Geschichte nach einiger Mühe final in den Griff.

22 Der Standard mündet in einem weiteren derselben Art, wenig später gibt es den dritten Eckstoß...

20 Dicke Möglichkeit für 1899! Nach Abpraller tankt sich Grillitsch über die halblinke Angriffsspur in die Box. Dabei lässt er gleich zwei Kölner alt aussehen und geht auch an Horn vorbei. Fast von der Grundlinie spitzelt er die Murmel nach innen. Aus dem rechten Rückraum rauscht Kadeřábek heran, scheitert aber an der Abwehr eines Rot-Weißen. Ecke.

18 Ein hochklassiges Match ist es noch nicht, vielmehr ist es intensiver Natur. Die Anspannung ist den Domstädtern anzumerken. Auf der Gegenseite fällt der Schreuder-Elf im zweiten und dritten Drittel nicht viel ein. So geht das 0:0 völlig in Ordnung.

16 Den ruhenden Ball befördert Skov aus 45 Metern per Aufsetzer ins Strafraumzentrum. Dort wird die Kirsche nach links zu Kadeřábek verlängert. Der Wingback hat das Bein gegen Ehizibue aber zu weit oben - Offensivfoul.

15 Gelbe Karte für Rafael Czichos (1. FC Köln)

Nun gibt es doch die erste Gelbe Karte. Czichos kommt mit seiner Grätsche im linken defensiven Halbfeld gegen Grillitsch zu spät.

12 Grillitsch zieht bei einer Umschaltaktion durchs Mittelfeld und wird ganz klar von Hector am Trikot gehalten. Ein eindeutig mit Gelb zu ahnendes Foul, das Schiedsrichter Kampka nicht mit dem Karton bestraft. Eine Fehlentscheidung

9 Wieder der FC! Terodde probiert es aus 14 Metern halbrecher Position. Dabei wirft sich Hübner gerade noch in den Schuss. Da haben die Hoffenheimer Glück, allzu schwer haben sie es dem Gegner da nicht gemacht.

8 Noch nicht wirklich viel ist von den Kraichgauern zu sehen. Sie schieben sich zumeist in der eigenen Abwehr die Kugel hin und her. Ein sinnvoller Spielaufbau ist aber noch nicht auszumachen.

5 Die erste Szene gehört dann den Kölnern: Ehizibue wird wunderbar an der rechten Sechzehnmeterraumkante angespielt. Seine halbhohe Flanke wird am ersten Pfosten zur Ecke geklärt. Bei der packt Baumann letztlich sicher zu.

3 Ruhiger Auftakt in dieser Partie. Während die Gastgeber vermehrt in Ballbesitz sind, lauert die Beierlorzer-Truppe auf Konter. Auf beiden Seiten gab es aber noch keinerlei Offensivaktion.

1 Auf geht's in Müngersdorf.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Dr. Robert Kampka. Der 37-jährige Arzt aus Mainz ist seit vier Jahren in der Bundesliga aktiv. In der laufenden Spielzeit kommt er in der Beletage zu seinem dritten Einsatz, dabei erwies er sich für die Domstädter bereits als Glücksbringer (2:1 beim SC Freiburg). An den Seitenlinien unterstützen ihn Benedikt Kempkes und Thomas Stein.

Bisher trafen beide Vereine 21 Mal aufeinander. Davon entschieden die Rheinländer acht für sich, während sie sieben Mal den Platz als Verlierer verließen. Zudem teilten sich die zwei Klubs sechs Mal die Punkte. Dabei waren die letzten beiden Partien der beiden äußerst klare Angelegenheiten. 2017/2018 siegten die Kraichgauer sowohl auswärts (3:0) als auch daheim (6:0) mehr als deutlich.

TSG-Coach Alfred Schreuder ist überzeugt davon, dass seine Truppe nicht mehr Druck als in den Wochen zuvor verspüre. Vielmehr sei die Mannschaft “gut drauf. Sie sind gierig, hungrig und agieren miteinander. Das ist für einen Trainer sehr wichtig“. Besonders weist der Niederländer auf den Umstand hin, dass er Ausfälle kompensieren könne: “Unser Kader ist breit aufgestellt, so konnten wir ein paar Leute auch mal austauschen. Das ist von hoher Wichtigkeit, deshalb habe ich den Spielern auch ein Kompliment gegeben“.

Deutlich entspannter lässt sich die Lage bei den Sinsheimer an. Mit vier Dreiern am Stück, darunter beim FC Bayern München (2:1) und gegen den FC Schalke 04 (2:0) sind sie wieder an das obere Drittel herangerückt und haben als Neunte lediglich zwei Zähler auf Borussia Dortmund auf Rang zwei Rückstand. Auch im Pokal haben sie ihre Hausaufgaben erledigt. Beim MSV Duisburg triumphierten sie letztlich souverän (2:0). Wie es der Zufall will, gibt es im Achtelfinale im Februar nun ein Wiedersehen mit den Bayern in München.

Schauen wir indes rasch auf die Aufstellungen. Im Vergleich zur Vorwoche tauschen die Hausherren auf drei Positionen. Katterbach (Muskelverletzung), Drexler und Schindler (beide Bank) müssen für Meré, Córdoba und Jakobs weichen, wobei letzterer heute sein Profidebüt feiert. Die Gäste nehmen unterdessen einen Wechsel vor. Posch ersetzt Akpoguma (Bank).

“Die sportliche Wende schaffen“ - so lautet das von der obersten Effzeh-Riege ausgegebene Ziel für das Match, insbesondere für Übungsleiter Achim Beierlorzer. Der 51-Jährige hat damit offensichtlich eine Art Endspiel vor der Brust. Dies ändert nichts an dem (Zweck-)Optimismus, den er an den Tag legt: “ Ich bin nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft unterwegs, sondern im Hier und Jetzt. Darein werde ich meine ganze Energie investieren. Ich bleibe meiner Art treu, das ist mir ganz wichtig“. Angst vor der kommenden Herausforderung hat er jedenfalls nicht: “Hoffenheim hat Qualität, das ist klar. Das ist eine richtig gute Mannschaft. Aber wir können sie schlagen“.

Gerade schien es für die Rot-Weißen bergauf zu gehen. Nach dem moralisch wertvollen Last-Minute-Punktegewinn beim FC Schalke 04 (1:1) besiegten sie daheim den Mitaufsteiger SC Paderborn 07 (3:0) und schienen den Negativlauf mit drei Niederlagen am Stück gestoppt zu haben.Was folgte, war Ernüchterung. Beim 1. FSV Mainz 05 setzte es eine völlig enttäuschende Pleite (1:3), anschließend verabschiedeten sie sich überraschend aus dem DFB-Pokal beim Underdog 1. FC Saarbrücken (2:3). Zuletzt verloren sie auch noch das Rheinderby bei Fortuna Düsseldorf (0:2).