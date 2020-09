Deutsche Profiklubs sind wichtige Arbeitgeber, direkt wie indirekt, bilden einen ausgeprägten Wirtschaftszweig. Viele Klubs der 2. Liga, sicher auch einige Erstligavereine, werden vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. Doch DFL und Vorzeigevereine wie etwa Bayern oder Dortmund, von Europapokal-Einnahmen gesegnet, stehen in der Pflicht, Lizenzierungsverfahren anzupassen, sich liga-übergreifend unter die Arme zu greifen. Auch das wäre in diesen schwierigen Zeiten ein Signal der Solidarität.



Fußball soll verbinden. Spieltage sollen Feiertage sein. Große Spiele sind ohne Zuschauer keine großen Spiele. Das haben uns die Bundesliga- und Europapokalduelle in dieser Woche nicht zum ersten Mal offenbart. Insbesondere dieser Sport bietet permanenten Gesprächsstoff, gibt Halt und Heimat. Wenn aber die Gesundheit von Menschen auf dem Spiel steht, haben die Stadiontüren zuzubleiben, muss der Profi-Fußball innehalten.