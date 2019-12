25.8. - 6.9.: Paralympischen Sommerspiele in Tokio

In 22 Disziplinen werden über 4000 Athletinnen und Atleten an mehr als 530 Medaillenentscheidungen teilnehmen. Badminton und Taekwondo geben in Tokio ihr paralympisches Debüt. Außerdem im Programm: Leichtathletik, Bogenschießen, Boccia, Kanu, Radfahren, Reiten, 5er-Fußball, Goalball, Judo, Gewichtheben, Rudern, Schießen, Sitzvolleyball, Schwimmen, Tischtennis, Triathlon, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfechten, Rollstuhlrugby und Rollstuhltennis. ZDF und ARD übertragen live und mit Zusammenfassungen.



Mehr Behindertensport in 2020



11. - 19.1.: Weltcup Ski Nordisch in Dresden und Altenberg

1. - 8.2.: Weltcup Ski Nordisch in Finsterau

11. - 15.3.: WM Biathlon in Östersund

8. - 10.5.: DM Leichtathletik in Bottrop

17. - 23.5.: EM Schwimmen in Madeira

18. - 21.6.: Int. DM Schwimmen in Berlin

21. - 24.5.: WM Kanu in Duisburg

3. - 7.6.: EM Leichtathletik in Bydgoszcz/Bromberg (Polen)

4. - 7.6.: WM Radsport Straße in Ostende

