Die Sport-Highlights 2019

Am 17. März beginnt traditionell in Melbourne die neue Formel-1-Saison. Kann Sebastian Vettel im Ferrari dem Dominator der Saison 2018 diesmal länger Paroli bieten? Oder darf sich Mercedes-Pilot Lewis Hamilton über seinen sechsten WM-Titel freuen? Fest steht: Vettel will 2019 wieder angreifen. "Wir kämpfen hart darum, am Ende der nächsten Saison als Mann und als Team ganz oben zu sein", versprach Vettel. Die Ziele geht er mit einem neuen Teamkollegen an. Der Monegasse Charles Leclerc übernimmt das Cockpit von Kimi Räikkönen.

Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenreimring findet vom 26. bis 28. Juli statt. Das Saisonfinale steigt am 1. Dezember in Abu Dhabi.



Die Motorrad-WM beginnt am 10. März in Katar und endet am 17. November in Valencia/Spanien.



Die Rallye Dakar verläuft erstmals in der Rallye-Geschichte durch ein einziges Land. Vom 6. Januar bis zum 17. Januar geht es in zehn Etappen über 5.500 Kilometenr von und nach der peruanischen Hauptstadt Lima.



Die Elektrorennserie Formel E kommt in ihrer fünften Saison am 25. Mai 2019 nach Berlin. Weitere Neulinge im Kalender sind das China-Rennen am 23. März in Sanya und der Auftritt in der Schweizer Hauptstadt Bern am 22. Juni.

Zurück nach einjähriger Abstinenz ist das Fürstentum Monaco mit einem Rennen am 11. Mai. Das Finale findet am 13. und 14. Juli wie schon 2018 in New York mit einem Doppel-Event statt.

