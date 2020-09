Das Sportstudio daheim

Der absolute Klassiker – früher als Morgengymnastik oder Aerobic bekannt. Passende Anleitungen gab es schon im Farblos-TV, später per Kauf-Videos mit Jane Fonda. Das ZDF war 1983 mit „Enorm in Form“ vorne dabei. Heute ist das Angebot an Smartphone-Apps und Online-Kursen auch in Normalzeiten unüberschaubar.