Fans kündigen weitere Proteste an

Er ist der Leiter der 1993 gegründeten Koordinationsstelle Fanprojekte mit Sitz in Frankfurt am Main und ein ausgewiesener Experte, was die Stimmung an der Basis des Fußballs angeht. Diese ist denkbar schlecht, hat doch der vor einem Jahr entstandene Zusammenschluss der Fanszenen in Deutschland erst letzte Woche den Burgfrieden mit der DFL und dem DFB beendet.