Gerd Schönfelder: Seit Oktober 2018 Mitglied der "Hall of Fame des deutschen Sports"

Quelle: dpa

Viel Begeisterung also. Aber auch Hoffnung auf weitere Entwicklungen. Schönfelder hält es zum Beispiel für an der Zeit, dass die Ehrung der Behindertensportler des Jahres im selben Rahmen stattfindet wie die Auszeichnung der Sportler des Jahres. Selbst eine gemeinsame Wertung hält der ehemalige Skirennfahrer für möglich. Eines Tages. Noch sei es dafür zu früh. „Unser Sport muss sich weiter entwickeln, er soll ja die Leute begeistern und fesseln, da ist das Internationale Paralympische Komitee gefordert, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen.“



Schönfelder selbst hat in diesem Jahr einen riesen Schritt in Sachen Gleichwertigkeit von paralympischem und olympischem Sport gemacht: Er wurde von der Deutschen Sporthilfe als erster Behindertensportler in die Hall of Fame des deutschen Sports berufen. „Eine wunderschöne Wertschätzung der herausragenden Leistungen von Gerd Schönfelder und ein großer Schritt für die paralympische Bewegung“, sagt dazu DBS-Präsident Beucher. „Das hat allem, was ich bisher sportlich und an Ehrungen erreicht habe, das I-Tüpfelchen aufgesetzt“, sagt Schönfelder.