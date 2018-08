Die Sport-Highlights im Olympia-Jahr 2016

Der Höhepunkt im Radsport-Kalender findet im Juli statt: die Tour de France. Die 103. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt wird m 2. Juli in Mont-Saint-Michel gestartet und endet nach 3519 Kilometern verteilt auf 21 Etappen am 24. Juli traditionell in Paris. Zudem findet im März die Bahnrad-WM in London statt und im Oktober treffen sich die Radprofis in Doha/Katar zur Straßenrad-WM.



Weitere Termine:





2. - 6. März: Bahnrad-WM in London



Bahnrad-WM in London 19. März: Mailand - Sanremo

Mailand - Sanremo 3. April: Flandern-Rundfahrt



Flandern-Rundfahrt 10. April: Paris - Roubaix

Paris - Roubaix 24. April: Lüttich-Bastogne-Lüttich

Lüttich-Bastogne-Lüttich 6. - 29. Mai: Giro d'Italia

Giro d'Italia 11. - 19. Juni: Tour de Suisse

Tour de Suisse 2. - 24. Juli: Tour de France

Tour de France 20. August - 11. September: Vuelta a España



Vuelta a España 9. - 16. Oktober: Straßenrad-WM in Doha/Katar



Bildquelle: reuters