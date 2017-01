01./04./06.01. Skispringen, Vierschanzentournee: Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen



01.-08.01. Ski Nordisch: Langlauf - Tour de Ski in Val Müstair/SUI, Oberstdorf, Toblach/ITA und Val di Fiemme/ITA



02.-14.01. Motorsport: Rallye Dakar



05.-08.01. Biathlon: Weltcup in Oberhof



05.-08.01. Rodeln: EM in Königssee



06.-08.01. Bob/Skeleton: Weltcup in Altenberg



06.-08.01. Eisschnelllauf: EM, Mehrkampf in Herenveen/NED



07.-08.01. Skispringen: Weltcup der Damen in Oberstdorf



11.-15.01. Biathlon: Weltcup in Ruhpolding



11.-29.01. Handball: WM in Frankreich



13.-15.01. Bob: Weltcup und EM in Winterberg



13.-15.01. Shorttrack: EM in Turin/ITA



14.-15.01. Skeleton: EM in Winterberg



14.01.-05.02. Fußball: Afrika-Cup in Gabun



16.-29. 01.Tennis: Australian Open in Melbourne



21.-22. 01.Ski Alpin: Weltcup der Damen in Garmisch-Partenkirchen



25.-29.01. Eiskunstlauf: EM in Ostrau/CZE



27.-29.01. Eisschnelllauf: Weltcup in Berlin



27.-29.01. Rodeln: WM in Innsbruck/AUT



27.-29.01. Bob und Skeleton: Weltcup in Königssee



28.-29.01. Ski Alpin: Weltcup der Herren in Garmisch-Partenkirchen



28.-29.01. Skispringen: Weltcup in Willingen

