Am Eröffnungstag der UEFA EURO 2024™ begrüßen Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer mit Christoph Kramer und Per Mertesacker die Zuschauer.



Jochen Breyer meldet sich mit Christoph Kramer und Per Mertesacker aus dem Stadion in München mit letzten Neuigkeiten rund um die DFB-Elf. Im ZDF-EM Studio in Berlin analysiert Katrin Müller-Hohenstein gemeinsam mit Nationalspielerin Laura Freigang den EM-Auftakt.