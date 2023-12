sportstudio reportage - Heimspiel - Die deutschen Handballer und ihr Weg zur EM vom 10. Januar 2024

Wir begleiten das DHB-Team auf seinem Weg zur Heim-EM und gewähren besondere Einblicke in das Innenleben. Erwartungen, Hoffnungen, Enttäuschungen - all das gehört für die Beteiligten dazu.



Wir erleben Emotionen und Anspannung pur und zeigen die Faszination, die Intensität und die Geschwindigkeit dieses Sports. Vor allem aber nähern wir uns den Protagonisten, die dann ab dem 10. Januar für Deutschland auf der Platte stehen.



Am 10. Januar 2024 beginnt die Handball-Europameisterschaft – vor mehr als 50.000 Zuschauern in Düsseldorf. Nie zuvor haben so viele Menschen ein Handballspiel gesehen. Es ist der Moment, auf den die deutsche Handball-Nationalmannschaft monatelang hingearbeitet hat. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason will in Deutschland eine neue Handball-Euphorie entfachen. Wie damals 2007, als Deutschland im eigenen Land Weltmeister wurde. Über 20 Millionen Zuschauer verfolgten diesen emotionalen Moment im Fernsehen.

Das Team muss geformt werden - Neulinge kommen dazu, erfahrene Spieler müssen verletzungsbedingt absagen. Wir erleben die Spieler und auch den Bundestrainer hautnah. Schafft er es, die richtige Mannschaft zu formen? Und kann diese das nötige Momentum entwickeln, um vor heimischem Publikum etwas Großes zu erreichen?