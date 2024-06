Ausnahmesportler Jan Ullrich spricht in der vierteiligen Doku-Serie erstmals über seine Erfolge, den Gewinn der Tour de France, aber auch über seinen Absturz, über Doping, Alkohol und Drogen.



Gemeinsam mit Jan Ullrich reisen die Zuschauer in der Doku durch dessen Vergangenheit: von seiner Kindheit bis zum großen Triumph in Paris und zu den Orten seiner persönlichen Niederlagen.



Diese Folge zeigt, dass Jan Ullrich schon früh ein Ausnahmetalent war. An der Elitesportschule in Berlin tritt er in die Welt des Leistungssportsystems der DDR ein. Bei Team Telekom soll er nach dem Mauerfall zu einer deutschen Sportlegende werden.



Ab der Ausstrahlung sind alle Folgen der Doku-Serie "Jan Ullrich – Der Gejagte" in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de verfügbar.