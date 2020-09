Spanischer Sport im Visier der Justiz

Das Finanzamt sind wir alle. Slogan

Der jahrzehntelange Verbandspräsident Ángel María Villar – seit zwei Wochen unter Korruptionsvorwürfen im Gefängnis; Barcelonas ehemaliger Vereinschef Sandro Rosell – bereits seit Ende Mai inhaftiert.; sein Nachfolger, der aktuelle Amtsinhaber Josep María Bartomeu – noch nicht aus dem Schneider wegen der Unregelmäßigkeiten beim Kauf des Brasilianers Neymar; die Barça-Profis Lionel Messi und Javier Mascherano – auf Bewährung nach Haftstrafen wegen Steuerhinterziehung; Real-Stars wie Iker Casillas, Xabi Alonso, Angel Di María, James Rodríguez und ein Trainer wie José Mourinho: alle Gegenstand laufender oder abgeschlossener Steuerverfahren.



Um die neue Strenge zu verstehen, muss man in die Jahre der in Spanien besonders harten Wirtschafts- und Finanzkrise zurückgehen. Millionen demonstrierten auf den Straßen gegen Klientelwirtschaft, der Slogan „Hacienda somos todos” („Das Finanzamt sind wir alle”) geriet in aller Munde. Seither werden Schlupflöcher geschlossen und „Kavaliersdelikte” entschlossener verfolgt. Dass der FC Barcelona seinen angeklagten Star mit der Solidaritätsadresse „Wir sind alle Messi” verteidigte, trug ihm von der wachsameren Öffentlichkeit nicht viel mehr als Kopfschütteln ein.