90 Stefan Ilsanker (Österreich): "Ich denke, wir haben was Großes geschafft und wir dürfen uns heute richtig freuen darüber."

90 Am Dienstag geht es für die Foda-Truppe aber noch zum abschließenden Gruppenspiel gegen Lettland.

90 Da sich die Polen im Parallelspiel gegen Israel ebenfalls mit 2:1 durchsetzen konnten, ist auch die endgültige Endplatzierung fixiert. Die ÖFB-Auswahl wird hinter Polen Rang zwei belegen.

90 Mit einem Plakat mit den Worten "Vielen Dank für eure Unterstützung!" macht sich die Truppe nun auf eine Stadionrunde.

90 Die Spieler feiern am Rasen das gelöste Ticket und ziehen sich extra angefertigte EURO-T-Shirts drüber.

90 Fazit:

Die deutsche Nationalmannschaft schlägt Belarus mit 4:0 und löst das Ticket für die Europameisterschaft 2020 dank paralleler Schützenhilfe der Niederländer vor der abschließenden Qualifikationspartie. Nach ihrer 1:0-Pausenführung legten die Gastgeber durch Goretzka bereits in der 49. Minute den zweiten Treffer nach. Sie bestätigte die erhöhte Zielstrebigkeit schon wenig später mit einer erfolgreichen Direktabnahme durch Kroos (55.). In der Folge peilte sie zunächst weitere Tore an, baute dann aber doch recht früh merklich ab und ermöglichte dem Außenseiter beste Gelegenheiten zum Ehrentreffer: Nach einer sehr guten Kopfballchance durch Dragun (70.) scheiterte Stasevich per Strafstoß an Neuer (75.). In Minute 83 sorgte dann Kroos mit seinem zweiten Tor noch für einen späten Höhepunkt. Am Ende steht der verdiente sechste Sieg im siebten Match der Gruppe C und die vorzeitige Qualifikation für das Kontinentalturnier im kommenden Sommer. Im abschließenden EM-Qualifikationsmatch empfängt die deutsche Nationalmannschaft in Frankfurt die Auswahl Nordirlands. Die Belarussen bestreiten am Dienstag ein Freundschaftsspiel in Montenegro. Einen schönen Abend noch!

90 David Alaba (Österreich): "Wir sind wirklich alle überglücklich, dass wir unser Ziel erreicht haben. Es ist wirklich was besonders, wieder Geschichte zu schreiben."

90 Fazit:

Nach zweimaliger Abwesenheit qualifiziert sich die Niederlande wieder für ein großes Turnier. Der Elftal genügt das 0:0 in Nordirland, um die Teilnahme an der EURO 2020 vorzeitig klar zu machen. Die Partie an sich riss kaum jemanden vom Sitz. Nordirland hatte vor 18.404 Zuschauern im Windsor Park selbst noch Chancen auf die Qualifikation, ließ allerdings nur in der ersten Hälfte den Glauben daran erkennen. Kapitän Steven Davis vergab mit dem Handelfmeter die größte Gelegenheit dieser Partie (32.). Nach dem Seitenwechsel kam von den Hausherren kaum noch etwas. Die Gäste wirkten sehr dominant, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. So begnügten sich die Männer von Ronald Koeman mit der Spielkontrolle, mehr war schließlich nicht nötig. Und dem Aufbäumen der Nordiren in der Schlussphase fehlten jegliche Überzeugung und Durchschlagskraft, womit die Angelegenheit zwangsläufig auf das torlose Remis hinauslief. Der Punktverlust kostete die Niederländer die Tabellenführung, da Deutschland parallel gegen Weißrussland mit 4:0 gewann. Das stellte den einzigen Wermutstropfen aus Sicht von "Oranje" dar.

90 Fazit: Österreich fährt einen ungefährdeten 2:1-Sieg gegen Nordmazedonien ein und sichert sich somit das Ticket für die EURO 2020. Nach einem starken Start brachte Alaba die ÖFB-Auswahl mit seinem Treffer in der 7. Minute in Front. Auch danach behielten die Österreicher die Oberhand, konnten sich gute Möglichkeiten herausspielen, doch mit dem 2:0 sollte es vor der Pause noch nicht klappen. Dies gelang dann aber gleich nach Wiederanpfiff. Da war es Lainer, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhen konnte. Im Anschluss kontrollierte Österreich klar das Geschehen, auch wenn die Partie zwischenzeitlich doch etwas dahinplätscherte. Die Gäste kamen dann noch einmal eine Viertelstunde vor dem Ende etwas auf und fanden zwei gute Möglichkeiten vor. Klappen sollte es mit dem Anschlusstreffer dann letztlich in der Nachspielzeit als Stojanovski per Kopf auf 1:2 verkürzen konnte.

90 Spielende

90 Und jetzt ist es aus!

90 Spielende

90 Spielende

90 Mittlerweile wirkt die Partie völlig zerfahren. Mit ihrem Aufbäumen verstricken sich die Gastgeber zugleich in vielen Zweikämpfen. Dadurch bekommen sie die Kugel weder gefährlich in den Sechzehner, geschweige denn aufs Tor.

90 Tooor für Nordmazedonien, 2:1 durch Vlatko Stojanovski

Bardhi bringt das Leder per Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, dort kommt Stojanovski an die Kugel und köpft ein.

90 Und die ÖFB-Auswahl wechselt noch einmal ein drittes Mal: Gregoritsch ersetzt in den Schlusssekunden Alaba.

90 Waldschmidt bleibt angeschlagen draußen. Rudy darf in den finalen Momenten mitwirken.

90 Einwechslung bei Österreich: Michael Gregoritsch

90 Auswechslung bei Österreich: David Alaba

90 Einwechslung bei Deutschland: Sebastian Rudy

90 Damit schöpft nun auch Ronald Koeman sein Wechselkontingent restlos aus.

90 Auswechslung bei Deutschland: Luca Waldschmidt

90 Einwechslung bei Niederlande: Nathan Aké

90 Auswechslung bei Niederlande: Ryan Babel

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag in der Hennes-Weisweiler-Allee soll drei Minuten betragen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Diese Standardsituation hilft den Nordiren auch nicht weiter. Die hohe Hereingabe von der linken Seite wird eine Beute der niederländischen Defensive.

90 Zweiter Wechsel bei den Österreichern: Teamchef Foda nimmt Laimer vom Feld und bringt Ilsanker in die Partie.

89 Glücklicherweise sind sowohl der Freiburger als auch der Schlussmann wieder auf den Beinen.

90 Einwechslung bei Österreich: Stefan Ilsanker

88 Zumindest eine Ecke erarbeiten sich die Hausherren noch in Person von Jordan Thompson, der Davy Pröpper zur Klärungsaktion zwingt.

90 Auswechslung bei Österreich: Konrad Laimer

88 Die Gäste kommen noch einmal in die Offensive, doch Spirovski kann bei seinem Schussversuch von Sabitzer noch entscheidend gehindert werden.

87 Waldschmidt prallt im Kampf um einen hohen Ball an der Fünferkante mit Keeper Hutor zusammen. Beide Beteiligte müssen auf dem Rasen behandelt werden.

90 Spielende

90 Spielende

85 Zweiter Joker bei der DFB-Auswahl ist Waldschmidt. Der Freiburger bestreitet sein drittes Match in der A-Nationalmannschaft und ist natürlich hungrig auf seinen ersten Treffer.

86 Nordirland greift über die rechte Seite an. Im Sechzehner angekommen, versucht es Paddy McNair aus der Drehung mit dem rechten Fuß, stellt Jasper Cillessen aber nicht ernsthaft auf die Probe.

86 ...diese bringt in Folge nichts ein, da Keeper Dimitrievski zupacken kann.

88 Tor für Israel, 1:2 durch Munas Dabbur

85 Wieder kommt Trimmel über rechts, sucht in der Mitte Arnautovic, doch sein Zuspiel kommt nicht an, da ein Gäste-Verteidiger zur Ecke abwehrt...

84 Gelbe Karte für Stuart Dallas (Nordirland)

Wegen eines Fouls an der Seitenlinie gegen Joël Veltman holt sich Stuart Dallas seine zweite Gebe Karte im laufenden Wettbewerb ab.

84 Einwechslung bei Belarus: Dmitry Bessmertny

84 Auswechslung bei Belarus: Pavel Nekhaychik

84 Offenbar wollen die Gastgeber in der Schlussphase doch noch etwas probieren. Die Nordiren nehmen noch einmal Anlauf, zeigen sich zumindest in der gegnerischen Hälfte.

84 Einwechslung bei Deutschland: Luca Waldschmidt

84 Auswechslung bei Deutschland: Serge Gnabry

83 Tooor für Deutschland, 4:0 durch Toni Kroos

Kroos schnürt den Doppelpack! Nach Gündoğans Flachpass von der rechten Sechzehnerseite dreht sich der Madrilene im Zentrum elegant um zwei Verteidiger herum und schiebt aus zwölf Metern präzise unten rechts ein.

81 Mit seinem letzten Wechsel wagt Michael O'Neill nicht das letzte Risiko, bringt lediglich einen Mittelfeldspieler. So wie das aktuell ausschaut, wäre Nordirland mit dem 0:0 zufrieden. Mehr ist einfach nicht drin. Es bräuchte schon einen Konter samt Glücksschuss, wenn hier noch etwas gehen soll.

82 Trimmel mit der Flanke von rechts, doch in der Mitte kommt Sabitzer nicht ganz zur Kugel. Aber wieder einmal eine gute Aktion der Heim-Elf.

84 Auswechslung bei Polen -> Grzegorz Krychowiak

84 Einwechslung bei Polen -> Dominik Furman

81 Einwechslung bei Nordirland: Jordan Thompson

81 Auswechslung bei Nordirland: Jamal Lewis

81 Nach den zwei guten Möglichkeiten der Gäste verlagern die Österreicher wieder das Geschehen in den andere Spielhälfte...

81 Sorgt die DFB-Auswahl in Form eines späten Treffers noch für einen weiteren Höhepunkt? Durch das parallele 0:0 in Belfast rangiert sie auch zu diesem Zeitpunkt noch auf Rang eins der Gruppe C und hätte das EM-Ticket in der Tasche.

78 Nach einer Flanke von Joël Veltman bemühen sich Luuk de Jong und Donny van de Beek im Zentrum vergeblich. Aus dem Hintergrund feuert Frenkie de Jong, setzt seinen Rechtsschuss aber deutlich zu hoch an.

79 Und nun also der angesprochene Wechsel: Lazaro muss das Feld verlassen und für ihn kommt Trimmel neu ins Spiel.

81 Auswechslung bei Kroatien -> Ivan Perišić

81 Einwechslung bei Kroatien -> Mislav Oršić

78 Einwechslung bei Belarus: Maksim Skavysh

79 Einwechslung bei Österreich: Christopher Trimmel

78 Auswechslung bei Belarus: Yuri Kovalev

79 Auswechslung bei Österreich: Valentino Lazaro

78 Im Moment ist die Partie unterbrochen, da Lazaro angeschlagen am Boden sitzen bleibt. Er deutet auch sofort an, dass er vom Feld muss...

77 Die ÖFB-Truppe muss hier aufpassen, dass es hier nicht noch einmal unnötig eng wird!

76 Schlager rettet! Die Gäste kommen über die rechte Seite und in der Mitte lauert erneut Stojanovski. Der Angreifer kommt schließlich auch zum Kopfball, setzt das Leder dabei auch gut, doch Schlager kann stark parieren.

79 Auswechslung bei Israel -> Biram Kayal

79 Einwechslung bei Israel -> Ilay Elmkies

79 Auswechslung bei Slowakei -> Juraj Kucka

79 Einwechslung bei Slowakei -> Patrik Hrošovský

79 Gelbe Karte für Martin Dúbravka (Slowakei)

75 Sonderlich unterhaltsam ist es nicht, was da auf der grünen Wiese passiert. Aber in Wahrheit sind die Hausherren gefordert. Doch offensichtlich sind die Nordiren nicht in der Lage, mehr zu tun. Oder sie glauben einfach nicht daran.

75 Elfmeter verschossen von Igor Stasevich, Belarus

Neuer hält seinen Kasten sauber! Stasevichs flache Ausführung auf die halblinke Ecke ist völlig kraftlos, so dass der FCB-Keeper bei richtiger Wahl der Seite parieren kann.

75 Die große Chance auf den Anschlusstreffer! Etwas aus dem Nichts kommen die Gäste aber zur Möglichkeit zu verkürzen. Die Österreicher bringen die Kugel nicht aus dem Gefahrenbereich und so kommt Stojanovski an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Der Ball geht ganz knapp an der Stange vorbei...

75 Gelbe Karte für Robin Koch (Deutschland)

Da es sich um ein ballorientiertes Vergehen handelt, kassiert der Freiburger nur eine Gelbe Karte.

73 Natürlich treibt die Elftal nichts. Das 0:0 reicht den Gästen, warum also sollen sie irgendetwas überstürzen. Die Niederländer kontrollieren das Geschehen. Sollte doch noch ein Tor gelingen, dann ist das gut - wenn nicht, passt es auch.

75 Es gibt Strafstoß für Belarus! Nach einer direkten Kombination durch die Mitte kommt Koch am Elfmeterpunkt gegen Nekhaychik zu spät und kann ihn nur noch mit einem Foul stoppen.

74 Belarus kommt gegen nun etwas nachlässige Hausherren zu einigen Schussversuchen, so dass Neuer bei einer Lufttemperatur von 2° C nicht kalt wird.

73 In den letzten Minuten ist hier nicht allzu viel los. Die Partie ist quasi entschieden, dementsprechend ist hier auch die große Spannung raus...

72 Goretzka verlängert eine Ginter-Flanke aus dem halbrechten Offensivkorridor vom Elfmeterpunkt mit der Stirn zentral auf den belarussischen Kasten. Hutor packt problemlos zu.

75 Auswechslung bei Kroatien -> Nikola Vlašić

75 Einwechslung bei Kroatien -> Mateo Kovačić

71 Und im Zuge der Ecke wird es auch nicht ungefährlich! Die Hereingabe rutscht irgendwie zu Zajkov durch und der köpft vom Fünfer aufs Tor der Österreicher. Schlager ist aber zur Stelle und kann die Kugel fangen.

74 Tor für Kroatien, 3:1 durch Ivan Perišić

70 Einwechslung bei Nordirland: Niall McGinn

70 Auswechslung bei Nordirland: Corry Evans

70 Mit einem langen Ball wird der Kopf von Luuk de Jong im Strafraum gesucht, der das Gehäuse von Bailey Peacock-Farrell jedoch deutlich verfehlt.

70 ...doch auch dieser Versuch geht in die Mauer und wird von dort zum Eckball abgefälscht.

70 Nun auf der Gegenseite eine gute Freistoßmöglichkeit direkt am Strafraumeck...

70 Dragun mit der großen Möglichkeit zum Ehrentreffer! Der BATE-Profi stiehlt sich nach Stasevichs Flanke vom linken Flügel im Sechzehnerzentrum im Rücken Ginters davon und kommt aus sieben Metern freistehend zum Kopfball. Das Leder rauscht Zentimeter an der linken Stange vorbei.

69 Der bemühte Werner, der nach Topwochen in Leipzig heute ausnahmsweise ohne Scorerpunkt geblieben ist, macht Platz für den Neu-Dortmunder Brandt. Bei den Gästen kommt Lisakovich für Laptev.

72 Auswechslung bei Slowakei -> Róbert Boženík

72 Einwechslung bei Slowakei -> Michal Ďuriš

69 Darko Velkovski war es, der den Freistoß von Sabitzer ins Gesicht bekam. Er muss nun behandelt werden.

68 Am Anschluss an die folgende Ecke versucht es Virgil van Dijk eher vergeblich per Kopf. Und auch der anschließende Schussversuch von Matthijs de Ligt taugt bei Weitem nicht zu einer Torchance.

68 Einwechslung bei Deutschland: Julian Brandt

68 Auswechslung bei Deutschland: Timo Werner

68 Einwechslung bei Belarus: Vitaly Lisakovich

68 Auswechslung bei Belarus: Denis Laptev

68 ...Sabitzer führt selbst aus, doch er scheitert an der Mauer.

68 Stasevich bekommt nach einer Verlagerung auf die halblinke Seite viel Platz. Aus 22 Metern ballert er weit über die lange Ecke hinweg.

67 Über die linke Seite steckt Frenkie de Jong den Ball zu Daley Blind durch. Dieser versucht den Flachpass in die Mitte. Im letzten Moment grätscht Craig Cathcart rettend dazwischen.

70 Auswechslung bei Polen -> Krzysztof Piątek

70 Einwechslung bei Polen -> Mateusz Klich

67 Sabitzer wird von Kostadinov 20 Meter vor dem Tor gefoult. Das gibt nun eine exzellente Freistoßmöglichkeit für die Österreicher...

67 Mit Brandt macht sich auf Seiten der Hausherren ein erster Einwechselspieler zur Hereinnahme bereit.

66 Sofort orientiert sich Luuk de Jong ins Sturmzentrum und wird gleich hoch angespielt - und im Sechzehner umgestoßen. Doch zugleich geht die Fahne nach oben. Es wird auf Abseits entschieden.

65 Wieder einer dazwischen! Alaba steckt am Strafraum schön auf Arnautovic durch, doch bei seinem Schuss ist wieder ein Defensivmann dazwischen und kann den Schuss blocken.

64 In Belfast steht es derweil weiterhin 0:0. Sollte es bei einem Remis bleiben oder die Niederlande gewinnen, stünde das DFB-Team sicher als Teilnehmer der kommenden Europameisterschaft fest.

65 Einwechslung bei Niederlande: Luuk de Jong

65 Auswechslung bei Niederlande: Steven Berghuis

63 Mittlerweile ist das eine völlig einseitige Angelegenheit. Es spielt nur noch die Elftal, geht geduldig zu Werke. Torchancen allerdings gibt es überhaupt nicht.

66 Gelbe-Rote Karte für Róbert Mak (Slowakei)

63 Aufseiten der Österreicher verzichtete Teamchef Franco Foda bisher nach wie vor auf einen Spielertausch.

62 Dritter und somit letzter Wechsel bei den Gästen: Tosevski verlässt das Feld und für ihn kommt Avramovski neu ins Spiel.

65 Auswechslung bei Israel -> Omri Ben Harush

65 Einwechslung bei Israel -> Sun Menachem

62 Einwechslung bei Nordmazedonien: Daniel Avramovski

61 Die DFB-Kicker attackieren nun ohne Druck und wollen mit der Unterstützung der dankbaren Zuschauer weitere Treffer erzielen. In die Nähe des 8:0-Heimsieges gegen Estland im Sommer in Mainz werden sie aber wohl nicht mehr kommen.

62 Auswechslung bei Nordmazedonien: Kristijan Toševski

63 Auswechslung bei Polen -> Sebastian Szymański

63 Einwechslung bei Polen -> Robert Lewandowski

63 Auswechslung bei Slowakei -> Albert Rusnák

63 Einwechslung bei Slowakei -> Lukáš Haraslín

61 ...Bardhi tritt an, doch sein Versuch geht deutlich über das Gehäuse.

60 Mit der niederländischen Dominanz geht der Partie einiges an Fahrt verloren. Die Nordiren kommen über Defenisvarbeit aktuell nicht mehr hinaus.

60 Freistoß für die Nordmazedonier in aussichtsreicher Position rund 30 Meter vom österreichischen Tor entfernt...

58 Österreich läuft nun wieder an! Ein dritter Treffer und der Deckel wäre endgültig drauf...

58 Einwechslung bei Nordirland: Michael Smith

58 Auswechslung bei Nordirland: George Saville

58 Goretzka schrammt nach Werners halbhoher Hereingabe von links aus halbrechten zwölf Metern nur knapp am Doppelpack vorbei. Der Ex-Schalker schlenzt das Leder unbedrängt nur knapp über den linken Winkel.

56 Einen hohen Ball köpft Joël Veltman rechts im Sechzehner in die Mitte. Nahe des Elfmeterpunktes geht Ryan Babel gegen Craig Cathcart sehr entschlossen zum Ball. Den Kopfstoß macht Bailey Peacock-Farrell fest.

56 Polen führt im Parallelspiel übrigens auch bereits mit 2:0. Somit scheint sowohl Platz eins als auch Rang zwei vergeben zu sein...

60 Tor für Kroatien, 2:1 durch Bruno Petković

55 Tooor für Deutschland, 3:0 durch Toni Kroos

Deutschland steigert die Effizienz im Abschluss! Nach einem hohen Ballgewinn auf der halbrechten Angriffsseite legt Ginter an der Strafraumkante für Kroos nach innen ab. Der vollendet mit dem rechten Innenrist direkt in die halbhohe rechte Ecke.

54 Allerdings geht beim Gastgeber nach vorn seit geraumer Zeit gar nichts mehr los. Dabei brauchen die Jungs von Michael O'Neill unbedingt ein Tor.

54 Die Gäste hatten nun gute Aktionen in der österreichischen Spielhälfte. Vielleicht trauen sie sich nun etwas mehr zu...

57 Gelbe Karte für Krystian Bielik (Polen)

52 Beinahe zwangsläufig wird ein Schussversuch von Davy Pröpper mit dem rechten Fuß aus der zweiten Reihe abgeblockt. Die Nordiren stehen gut, bieten nichts an.

54 Werner mit der nächsten Chance! Der Leipziger zieht am linken Strafraumeck an Matvejchik vorbei nach innen und visiert aus 15 Metern gegen Hutors Laufrichtung die flache linke Ecke an. Der Gästekeeper ist schnell unten und lenkt das Leder um den Pfosten.

56 Tor für Kroatien, 1:1 durch Nikola Vlašić

51 Aktuell haben die Gäste die Spielkontrolle. Noch aber bleiben Torabschlüsse aus. Geduldig lauert die Elftal auf Lücken. Die allerdings tun sich kaum auf.

52 Das war nun ganz knapp! Bardhi zieht das Leder gefinkelt direkt aufs Tor, Schlager ist etwas überrascht und kann das Leder gerade noch von der Linie kratzen.

52 Weder Joachim Löw noch Mikhail Markhel haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

49 Danach ergreifen die Gäste wieder die Initiative. Mitunter aber ist das schon recht kleinteilig, was die "Oranjes" da machen. Dann steht Donny van de Beek im Abseits. Diesmal aber bleibt das ungeahndet. Ein nordirischer Verteidiger, Stuart Dallas ist das, klärt mit einem Befreiungsschlag.

54 Tor für Polen, 0:2 durch Krzysztof Piątek

54 Gelbe Karte für Nir Bitton (Israel)

54 Auswechslung bei Kroatien -> Ante Rebić

54 Einwechslung bei Kroatien -> Josip Brekalo

51 Nun aber Eckball für die Gäste. Vielleicht können sie daraus mal gefährlich werden...

49 Gleich nach Wiederanpfiff gelingt hier also der zweite Treffer! War das nun bereits die Entscheidung? Geht man nach der der bisherigen Dominanz und Leistungsstärke, dann wäre die Antwort wohl auf jeden Fall ja...

47 Nordirland legt mit einer Abschlusshandlung los. Jamal Lewis tritt den Ball von der linken Seite in den Sechzener. Dort geht Josh Magennis mit dem Kopf zu Werke, verfehlt allerdings den Kasten von Jasper Cillessen.

49 Tooor für Deutschland, 2:0 durch Leon Goretzka

Die DFB-Auswahl legt das zweite Tor schnell nach! Kroos spielt einen Eckstoß von der rechten Fahne flach in Richtung mittiger Sechzehnerkante. Nachdem Ginter durchgelassen hat, nimmt Goretzka mit dem rechten Fuß direkt ab und schiebt das Leder aus gut 14 Metern in die flache linke Ecke ein.

48 Tooor für Österreich, 2:0 durch Stefan Lainer

Nach einem Eckball bringen die Gäste die Kugel nicht aus dem Strafraum. Einen Abschluss von Sabitzer kann Goalie Mladenovski abwehren, doch dann steht Lainer bereit und vollstreckt mit seinem linken Fuß vom Fünfer.

48 Gündoğan schlängelt sich am Elfmeterpunkt nach einem unkontrollierten Ball am herauslaufenden Keeper Hutor vorbei, kommt auf rechts aber zu weit ab, um einen direkten Abschluss zu produzieren. Sein Vorlagenversuch geht ebenfalls fehl.

48 Dimitrievski kann sich auszeichnen! Lainer spielt von rechts in die Mitte, Lazaro stoppt sich die Kugel knapp innerhalb des Strafraums und zieht ab. Doch der Keeper der Gäste bringt die Hände noch in die Höhe und kann abwehren.

46 Ohne weitere personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Ronald Koeman hatte ja bereits in der ersten Hälfte aus eigenem Antrieb Marten de Roon durch Quincy Promes ersetzt.

46 Aufseiten der Nordmazedonier entschied man sich zur Pause zu einem Wechsel: Mladenovski blieb in der Kabine und für ihn kommt Zajkov neu ins Spiel.

46 Und weiter geht's!

46 Einwechslung bei Nordmazedonien: Gjoko Zajkov

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Nordmazedonien: Mario Mladenovski

46 Weiter geht's im Borussia-Park! Die Löw-Auswahl hat vielversprechend begonnen, überzeugte in der Anfangsphase mit vielen direkten Kombinationen und brachte über rechts einige scharfe Bälle in die Mitte. Nach der verpassten frühen Führung flachte das Geschehen in der Hennes-Weisweiler-Alle zwischenzeitlich deutlich ab. Wegen der klaren Feldvorteile geht der Pausenvorsprung aber natürlich trotzdem in Ordnung.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit: Österreich ist hier voll auf EURO-Kurs und führt zur Pause hochverdient mit 1:0. Die ÖFB-Truppe dominierte das Geschehen hier von Minute 1 weg und ging bereits in der 7. Minute durch Alaba in Führung. Der Bayern-Legionär wurde von Lainer hervorragend in Szene gesetzt, umkurvte Keeper Dimitrievski und vollendete zur Führung. Auch danach blieb man am Drücker und erspielte sich einige Chancen. Erst nach rund 25 Minuten nahm man etwas den Fuß vom Gas, ohne dabei allerdings die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren. Von den Gästen war hier bislang in der Offensive noch so gut wie nichts zu sehen. Das einzige, was man den Österreichern hier vielleicht ankreiden könnte, ist, dass man bisher nur mit 1:0 führt...

45 Halbzeitfazit:

Noch sind keine Tore gefallen im Windsor Park. Zur Pause steht es zwischen Nordirland und den Niederlanden 0:0, was der Elftal zur vorzeitigen EM-Qualifikation reichen würde. Wenig überraschend verzeichneten die Gäste die größeren Spielanteile, schlugen dabei die feinere Klinge. Dennoch prägten auch das Spiel der Elf von Ronald Koemann Fehlpässe und Ballverluste. Eine runde Sache war das längst nicht. Die Unzufriedenheit des Bondscoaches kam in dem frühen Wechsel zum Ausdruck. Nordirland trat in Phasen mutig auf, stellte sich keineswegs nur hinten rein. Immer wieder lauerten die Hausherren auf die Fehler des Gegners, die durchaus zuverlässig auftraten. Doch die größte Chance des Spiels, den in der Entscheidung sicherlich harten Handelfmeter, den vergaben die Nordiren. Im weiteren Verlauf werden die Männer von Michael O'Neill irgendwann mehr riskieren müssen, denn ein Unentschieden ist ihnen zu wenig - vor allem weil Deutschland parallel gegen Weißrussland mit 1:0 führt.

45 Halbzeitfazit:

Die deutsche Nationalmannschaft liegt zur Pause des EM-Qualifikationsspiels gegen Belarus mit 1:0 vorne. Das DFB-Team befand sich gegen einen passiven Außenseiter von Anfang an im Vorwärtsgang, doch musste es bis zu Ginters Spannschuss in der 15. Minute warten, ehe der Gästekasten unmittelbar in Bedrängnis gebracht werden konnte. Es belagerte den Strafraum der Markhel-Auswahl zwar durchgängig und war um Geschwindigkeit bemüht, doch mangels Passpräzision gelangen kaum Abschlüsse aus guten Positionen. Kurz nachdem Belarus durch Stasevich aus heiterem Himmel eine Topchance vergeben hatte (40.), ließ Ginter das Netz hinter Hutor per Hackenabnahme doch noch vor dem Kabinengang zappeln (41.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

44 Zwischen Nordirland und den Niederlanden steht es immer noch 0:0, nachdem das Heimteam vor einer Viertelstunde einen Strafstoß verschossen hat. Nach aktuellem Stand wäre die DFB-Auswahl für die EM qualifiziert.

45 Schlager muss das erste Mal eingreifen! Ristovski will im Strafraum Kostadinov einsetzen, doch der LASK-Schlussmann passt gut auf und ist vor dem Nordmazedonier an der Kugel.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Im Anschluss an einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld legt Virgil van Dijk links in der Box den Ball per Kopf in die Mitte ab. Dort bemüht sich Davy Pröpper eher unbeholfen um den Ball und kommt nicht klar zum Abschluss.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

44 Starker Abschluss von Sabitzer! Der Spieler von RB Leipzig zieht aus rund 18 Metern halbvolley ab, trifft das Leder gut, doch die Kugel geht am Ende zu zentral auf Goalie Dimitrievski. Somit kann der Keeper abwehren.

42 Nach einem Diagonalpass von Steven Berghuis macht sich Donny van de Beek über halblinks auf den Weg. Doch da ist die Fahne des Assistenten schon wieder oben. Das ist Abseits - richtige Entscheidung!

41 Tooor für Deutschland, 1:0 durch Matthias Ginter

Der Mönchengladbacher Ginter schießt das DFB-Team in Front! Gnabry tankt sich über rechts in den Sechzehner und spielt flach vor den kurzen Pfosten. Aus abseitsverdächtiger Position vollendet Ginter mit der Hacke technisch hervorragend in die lange Ecke und bejubelt seinen ersten Länderspieltreffer überhaupt.

43 Gelbe Karte für Ante Rebić (Kroatien)

42 Einige Minuten verbleiben hier in Durchgang eins noch! Kann die Foda-Truppe vor der Pause noch einen nachlegen oder begnügt man sich mit dem knappen Vorsprung?

40 Stasevich mit der Riesenchance zum 0:1! Der erfahrene Profi von schnibbelt aus halblinken 17 Metern per rechtem Innenrist in Richtung des rechten Winkels. Nur eine Glanztat Neuers kann den Rückststand verhindern.

42 Auswechslung bei Israel -> Loai Taha

42 Einwechslung bei Israel -> Dolev Haziza

41 Hinteregger ist zur Stelle! Der beste Angriff bisher von den Gästen, doch bei der Hereingabe ist der Abwehrspieler zur Stelle und klärt im Fünfer per Kopf.

39 Werner mit dem Kopf! Gnabry legt nach einem hohen Anspiel aus dem Mittelfeld per Schädel für den Leipziger ab, der sich die Ecke aus acht Metern eigentlich aussuchen kann. Er nickt weit rechts am Kasten vorbei.

40 Gelbe Karte für Steven Davis (Nordirland)

Steven Davis stoppt den Antritt von Frenkie de Jong. Dieser Foulversuch ist taktischer Natur und wird vom Unparteiischen mit Gelb bestraft. Für Nordirlands Kapitän ist es die erste Verwarnung im Wettbewerb.

39 Immer wieder versucht man hier Arnautovic mit schnellen, hohen Bällen in die Spitze zu finden. Dabei kam der China-Legionär auch bereits zu guten Möglichkeiten, doch es fehlte im bisher noch das letzte Glück beim Abschluss.

38 Kroos will einen Freistoß aus halblinken 22 Metern mit dem rechten Innenrist direkt in den linken Winkel befördert. Torhüter Hutor muss nicht einmal abheben, um das Leder zu stoppen.

36 Frühzeitig greift Ronald Koeman ein. Marten de Roon ist nicht verletzt, muss nun aber dem etwas offensiver ausgerichteten Davy Pröpper weichen.

37 In den letzten 15 Minuten ist das Angriffsspiel der Löw-Truppe deutlich langsamer geworden. Belarus hat keine große Mühe, den Sechzehner gegen Eindringlinge zu schützen.

36 Einwechslung bei Niederlande: Davy Pröpper

37 ...er steht aber bereits wieder und so kann es hier weitergehen.

36 Auswechslung bei Niederlande: Marten de Roon

37 Alaba hat's erwischt! Der Deutschland-Legionär bleibt nach einem Luftzweikampf mit zwei Nordmazedoniern am Boden liegen. Er dürfte wohl den Ball ins Gesicht bekommen haben...

34 Die Green and White Army auf den Rängen wirkt für den Moment geschockt. Die Führung hätte den Nordiren perfekt ins Konzept gepasst.

34 Klostermann holt gegen Nekhaychik eine weitere Ecke heraus. Nach kurzer Ausführung durch Kroos verlagern die Hausherren schnell auf die linke Außenbahn. Schulz' halbhoher Querpass landet wieder bei Kroos, der aus mittigen 17 Metern abzieht. Hutor greift sicher zu.

36 Erster Abschlussversuch der Gäste! Doch Lainer ist zur Stelle und kann den Schussversuch aus rund 18 Metern abblocken. Somit muss Goalie Alexander Schlager nicht eingreifen.

34 Das war ganz knapp! Alaba flankt einen Freistoß aus dem Halbfeld Richtung Fünfer, dort springt Arnautovic am höchsten, überköpft den herauskommenden Goalie, doch der Ball geht ganz knapp an der Stange vorbei.

33 Mittlerweile ist auch die offizielle Zuschauerzahl bekannt. Insgesamt kamen 41.100 Zuseher ins Stadion...

31 Nach einer weiteren Kroos-Ecke von der rechten Fahne begeht Goretzka vor dem Kasten ein Offensivfoul an Naumov.

32 Elfmeter verschossen von Steven Davis, Nordirland

Es dauert lange, ehe der Strafstoß ausgeführt wird. Jasper Cillessen moniert noch die Lage des Balls. Dann darf Steven Davis endlich zur Tat schreiten. Nordirlands Kapitän jagt die Pille mit dem rechten Fuß über die Querlatte. Entsetzen im Windsor Park!

32 Tor für Slowakei, 0:1 durch Róbert Boženík

31 Etwas mehr als eine halbe Stunde ist gespielt und Österreich führt nach wie vor dank eines Treffers von Alaba mit 1:0. Nachdem man hier etwas mehr als 20 Minuten äußerst dominant aufgetreten war, ließ man zuletzt ein bisschen nach. Gefahr vor dem eigenen Tor entstand bisher aber noch überhaupt keine.

30 Gelbe Karte für Joël Veltman (Niederlande)

Gelb gibt es obendrein für das Handspiel. Für Joël Veltman ist es die zweite Verwarnung im laufenden Wettbewerb.

30 Elfmeter für Nordirland! Von der rechten Seite fliegt eine Flanke in den Gästestrafraum. Im Zweikampf mit George Saville springt Joël Veltman der Ball aus kürzester Distanz an den Arm. Der Schiedsrichter zögert nicht. Und dessen Entscheidung gilt, es gibt keinen Videobeweis.

29 Häufig ist bei der Elftal Quincy Promes am Ball, sorgt über links für Schwung. Jetzt bedient der Mann von Ajax Ryan Babel. Halblinks von der Strafraumkante visiert der das lange Eck an - und verfehlt dieses.

29 In Belfast steht es nach einer halben Stunde übrigens immer noch 0:0. Das deutsche Team braucht an diesem Abend ein besseres Ergebnis gegen Belarus als die Nordiren gegen die Niederlande, um das EM-Ticket bereits in diesem vorletzten Gruppenmatch zu lösen.

29 Im Parallelspiel führt Polen im Übrigen auch bereits mit 1:0 gegen Israel. Bleibt es dabei, wäre der zweite Platz der ÖFB-Kicker sowohl nach oben als auch noch unten fixiert.

27 Nordirland lauert auf Nachlässigkeiten des Gegners im Spielaufbau. Natürlich müssen die Männer von Michael O'Neill dafür mutig hinten raus schieben, womit für die eigene Defensive nicht immer das volle Personal zum Verengen der Räume zur Verfügung steht. Viel Laufarbeit ist gefragt.

27 Die Nordmazodonier finden nun etwas besser ins Spiel. Wohl auch, da sich Österreich im Moment so etwas wie eine Verschnaufpause gönnt und nicht mehr so energisch auftritt wie bisher.

26 Infolge einer hohen Verlagerung auf die rechte Sechzehnerseite schießt Gnabry aus spitzem Winkel. Der Münchener setzt das Leder an das Außennetz.

25 Natürlich schlagen die Niederländer die technisch feinere Klinge. Jetzt verschafft sich Quincy Promes auf dem linken Flügel dank einer schönen Finte etwas Raum. Seine Flanke in die Mitte allerdings ist eine Spur zu hoch angesetzt.

25 Sabitzer wird von Darko Velkovski im Mittelfeld gefoult. Bislang ist es aber eine sehr faire Partie, in der Referee Michael Oliver noch nicht allzu oft eingreifen musste.

24 Nach Klostermanns Hereinhabe von der rechten Strafraumlinie nimmt Werner vor dem langen Pfosten direkt ab. Verteidiger Naumov leitet das Leder ins Toraus weiter; der folgende Eckstoß bringt dem Löw-Team nichts ein.

22 Nach einem Ballgewinn von Virgil van Dijk gibt es eventuell mal etwas Platz für die Gäste. Doch Donny van de Beek zögert zu lange mit seinem Pass auf Ryan Babel. So steht der Stürmer knapp im Abseits.

23 Außennetz! Arnautovic setzt sich am Strafraum robust durch, zieht von recht aufs Gehäuse, trifft dann aber nur ins Außennetz. Aber die nächste gute Chance für die ÖFB-Auswahl.

21 Kroos trifft das Außennetz! Der Madrilene wird im halblinken Offensivkorridor freigespielt und zirkelt aus 18 Metern mit dem rechten Spann auf die obere linke Ecke. Der Versuch rauscht Zentimeter am Aluminium vorbei.

23 Gelbe Karte für Róbert Mak (Slowakei)

21 Aktuell wird das Geschehen von zahlreichen Ballverlusten geprägt. Da nehmen sich beide Seiten nicht viel. So bekommt es keine Mannschaft zu Ende gespielt.

21 Von den Gästen war hier in der Offensive bislang noch nichts zu sehen. Österreich dominiert das Geschehen bisher von vorne nach hinten.

19 Gnabry verpasst aus guter Lage! Nachdem Werner über rechts durchgebrochen ist, legt er die Kugel an Torhüter Hutor vorbei an die Fünferkante. Der eng bewachte Gnabry schafft es nicht, aus zentraler Lage einzuschieben.

19 Nach einem Ballverlust von Ryan Babel an der Mittellinie wollen die Nordiren Tempo rein bringen. Letztlich fackelt auch Gavin Whyte auf der rechten Seite nicht lange mit der Flanke. Diese jedoch findet im Sechzehner keinen Abnehmer.

17 Nahe des linken Strafraumecks probiert es Quincy Promes mit dem rechten Fuß, zirkelt den Ball aufs lange Eck. Am Ende fehlt ein knapper Meter. Die Pille springt am rechten Pfosten vorbei.

19 Großchance Hinteregger! Der Innenverteidiger rückt weit auf, spielt mit Alaba am Strafraum einen Doppelpass und schließt dann aus spitzem Winkel ab. Goalie Dimitrievski macht sich aber groß und kann mit seinem Oberkörper abwehren.

17 Fast das 2:0! Arnautovic wird mit einem hohen Pass am Strafraum in Szene gesetzt. Der China-Legionär nimmt sich das Leder herunter, tanzt Mladenovski aus und zieht rechts im Strafraum ab. Sein Versucht geht aber knapp am langen Eck vorbei.

16 In den Nachwehen des folgenden Eckstoßes probiert Klostermann sein Glück aus der zweiten Reihe. Der Leipziger feuert aus gut 20 Metern mit dem rechten Fuß nur knapp über den linken Winkel.

16 Ein langer Diagonalball landet links in der Box bei Daley Blind, der die Kugel direkt in die Mitte ablegt. Der Rechtsschuss von Ryan Babel aus etwa zehn Metern gerät zu unplatziert. Da steht Bailey Peacock-Farrell goldrichtig und packt zu.

15 Ginter gegen Hutor! Der aufgerückte Abwehrmann befördert einen aufspringenden Ball aus halbrechten 14 Metern mit dem rechten Spann in Richtung flacher linker Ecke. Gästekeeper Hutor ist schnell unten und lenkt das Spielgerät um den Pfosten.

14 Neuer bestätigt seinen Ruf als mitdenkender Keeper, indem er nach einem langen Ball aus der belarussischen Hälfte fast an der Mittellinie auftaucht, um die Kugel vor Stasevich zu erreichen. Ganz ruhig leitet er sie zu Schulz weiter.

13 In der Folge beruhigt sich das Geschehen. Beide Mannschaften neutralisieren sich in dieser Phase. Von Eile wird hier niemand getrieben.

15 Eine Viertelstunde ist rum und Österreich führt völlig verdient mit 1:0. Die Foda-Truppe bestimmt hier von Minute eins das Geschehen und drückt den Gegner hinten hinein.

13 Die Löw-Truppe, die vornehmlich über ihre rechte Seite attackiert, ist im letzten Felddrittel um direkte Kombinationen bemüht, um Räume zu finden. Noch fehlt bei den Pässen die nötige Genauigkeit, um regelmäßig im Sechzehner aufzutauchen.

13 Die Gäste müssen hier bereits früh reagieren: Trajkovski kann nach dem zuvor erwähnten Missgeschick nicht mehr weitermachen. Er wird von Stojanovski ersetzt.

13 Einwechslung bei Nordmazedonien: Vlatko Stojanovski

13 Gelbe Karte für Duje Ćaleta-Car (Kroatien)

13 Auswechslung bei Nordmazedonien: Aleksandar Trajkovski

10 Kleiner Schreckmoment für den Favoriten: Kovalev taucht nach einem Anspiel aus dem Mittelfeld über halbrechts frei vor Neuer auf und scheitert mit einem Rechtsschuss aus 15 Metern am Schlussmann. Erst hinterher gegen die Fahne des Assistenten wegen einer Abseitsstellung hoch.

11 Gelbe Karte für Marten de Roon (Niederlande)

Im Mittelkreis stoppt Marten de Roon den schnellen nordirischen Gegenangriff mit einem Foul an Paddy McNair. Und der Mann von Atalanta Bergamo ist der einzige Spieler im niederländischen Kader, der vorbelastet ist. Wegen der dritten Gelben Karte wird Marten de Roon im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Estland gesperrt fehlen.

10 Jetzt suchen die Gäste erstmals den Weg in den Sechzehner. Zunächst bleibt der Abschluss aus, wenig später aber wird es richtig gefährlich. Quincy Promes taucht links in der Box auf. Dann schließt Steven Berghuis mit dem linken Fuß ab, hebt das Spielgerät unter Bedrängnis an die Querlatte.

12 Und die Österreicher machen hier mit der Führung im Rücken weiterhin Druck...

10 Laimer erobert im Mittelfeld die Kugel, schaltet sofort um und versucht Arnautovic einzusetzen. Der bremst aber nach nur wenigen Schritten ab, da er merkt, dass das Zuspiel zu steil ist...

9 Nun sind es wieder die Niederländer, die mit langen Ballstafetten das Tempo verschleppen und einfach nur Ruhe rein bringen wollen.

8 Somit kann die Truppe von Franco Foda hier ganz früh in Führung gehen! Ein Auftakt nach Maß.

8 Klostermann wird von Kimmich steil geschickt und behauptet das Leder an der rechten Grundlinie gegen Nekhaychik. Er spielt flach zurück für Gündoğan, der aus halbrechten 14 Metern direkt abnimmt. Kapitän Martinovich blockt den Schuss gut drei Meter vor der linken Torecke.

7 Erneut segelt ein hoher Ball in den Sechzehner. Jasper Cillessen geht mit der rechten Faust zu Werke, bekommt die Kugel aber nicht weit genug weg. Halblinks an der Strafraumgrenze steht George Saville, dessen Linksschuss allerdings hängen bleibt.

7 Mikhail Markhel stellt nach der 1:2-Heimniederlage gegen die Niederlanden dreimal um. Pavel Nekhaychik, Sergey Matvejchik und Ivan Maevski verdrängen Oleg Veretilo, Ivan Bakhar, Evgeni Yablonski.

7 Tooor für Österreich, 1:0 durch David Alaba

Lainer spielt von der rechten Seite aus Alaba ganz stark an der Strafraumgrenze frei, der umkurvt Goalie Dimitrievski und schiebt mit rechts ein. Nordmazedoniens Kapitän Ristevski kommt zwar noch gerutscht, doch er kann die Kugel nicht mehr entscheidend abfälschen.

5 Von der rechten Seite flankt Paddy McNair in die Mitte. Josh Magennis verlängert per Kopf. Der Ball fliegt am langen Eck vorbei. Angetrieben von den heimischen Fans marschieren die Hausherren weiter nach vorn.

6 Aleksandar Trajkovski kommt unglücklich auf und überknöchelt dabei. Er geht nach einigen Schritten zu Boden und muss behandelt werden. Mal sehen, ob es bei ihm weitergeht...

4 Jasper Cillessen wirkt schläfrig. Nach einem Rückpass geht der Gästekeeper im eigenen Torraum sehr entspannt zu Werke. Corry Evans aber geht voll drauf, erwirkt einen Pressschlag. Für den Nordiren wird dann aber der Winkel zu spitz.

4 Joachim Löw hat im Vergleich zum 3:0-Auswärtserfolg in Estland sieben personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Niklas Süle (Kreuzbandriss), Marcel Halstenberg, Kai Havertz (beide Oberschenkelverletzungen), Emre Can (Rotsperre), Marco Reus (Sprunggelenksverletzung), Julian Brandt und Luca Waldschmidt (beide auf der Bank) beginnen Matthias Ginter, Robin Koch, Nico Scholz, Toni Kroos, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Timo Werner.

3 Goretzka ist zehn Meter vor dem rechten Pfosten Adressat einer Ginter-Flanke vom Flügel. Der unbedrängte Ex-Schalker befördert die Kugel per Kopf weit rechts am Ziel vorbei.

4 Arnautovic versucht auf links Alaba mitzunehmen, doch das Zuspiel war etwas zu optimistisch und der Bayern-Legionär kommt nicht mehr an die Kugel.

4 Tor für Polen, 0:1 durch Grzegorz Krychowiak

2 ... Kroos' halbhohe Ausführung wird am ersten Pfosten durch Innenverteidiger Naumov geklärt.

3 Die Truppe von Franco Foda nimmt hier merkbar gleich zu Beginn das Geschehen in die Hand und hat bisher fast ausschließlich die Kugel.

3 Nordirland geht es recht forsch an, ohne dabei wirklich Gefahr auszustrahlen. Nun jedoch bringen die Gäste Ruhe rein, halten den Ball, um die Kontrolle zu erlangen.

1 Nach 40 Sekunden erzwingen die Hausherren den ersten Eckstoß...

1 Die Gäste aus Nordmazedonien treten hier ganz in rot an. Dies ist möglich, da Österreich heute zum ersten Mal in ihren vieldiskutierten und durchaus gewöhnungsbedürftigen neuen Auswärtstrikots antritt: schwarze Shirts und türkise Hosen.

2 Empfindlich kühl präsentieren sich die Bedingungen in Belfast. Bei bewölktem Himmel zeigen die Thermometer sparsame vier Grad an. Zumindest regnet es derzeit nicht. Der Rasen im Windsor Park hinterlässt einen sehr guten Eindruck.

1 Deutschland gegen Belarus – Durchgang eins in Mönchengladbach ist eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Und los geht's!

1 Spielbeginn

Unterdessen versammeln sich beide Mannschaften bereits auf dem Rasen. Nachdem die Nationalhymnen verklungen sind, stehen jetzt noch Teamfotos an. Und dann treten sich die Spielführer Steven Davis und Virgil van Dijk zur Platzwahl gegenüber.

Die beiden Hymnen erklingen. Zuerst war jene der Gäste aus Nordmazedonien an der Reihe, nun ertönt "Land der Berge...".

Kurz vor dem Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Szymon Marciniak betraut. Der polnische FIFA-Referee hat als Assistenten seine Landsleute Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz dabei.

Der 34-Jährige leitete am vergangenen Wochenende erste den Schlager zwischen Liverpool und Manchester City.

Die Hymnen ertönen.

Zum achten Mal stehen sich diese beiden Nationalmannschaften gegenüber. Ihren einzigen Dreier fuhren die Nordiren während der Qualifikation zur WM 1966 ein – zu Hause mit 2:1. Das Spiel in den Niederlanden endete damals torlos und beide verpassten das Turnier in England. In diesem Wettbewerb gab es 1976 nochmals einen Punkt. Alle anderen Partien gingen an die Niederländer.

Die Mannschaften betreten vor etwa 37000 Zuschauern den Rasen.

Geleitet wird die Partie heute vom Engländer Michael Oliver. Er wird an den Seitenlinien von Stuart Burt und Simon Bennett unterstützt.

Im Happel-Oval erklingt bereits der Radetzky-Marsch und auf den Rängen werden die rot-weiß-roten Fahnen geschwungen. Ein Zeichen, dass in Kürze bereits die Spieler auf den Rasen kommen werden...

Nordirland löste alle Pflichtaufgaben der EM-Qualifikation gegen die schwächeren und mittlerweile in dieser Gruppe chancenlosen Weißrussland und Estland, doch das Heimspiel gegen Deutschland (0:2) und die Auswärtspartie in den Niederlanden (1:3) wurden verloren. Das macht es für den EM-Teilnehmer von 2016 zum Abschluss gegen eben diese Gegner so schwierig.

Zehn Minuten vor dem Anpfiff noch einmal kurz zur Ausgangslage: Österreich würde heute also bereits ein Punkt zur EURO-Qualifikation reichen. Würde man verlieren, dann läge man vor dem letzten Spieltag zwei Zähler vor Nordmazedonien sowie Slowenien und hätte am Dienstag gegen Lettland die nächste Chance es aus eigener Kraft zu schaffen.

Das erste Aufeinandertreffen im Juni konnte Österreich mit 4:1 deutlich für sich entscheiden. Zwar bracht Martin Hintergger die Nordmazodonier in der 18. Minute mit einem Eigentor in Front, doch danach konnten die ÖFB-Kicker die Partie drehen. Erst besorgte Valentino Lazaro in der 39. Minute den Ausgleich, ehe ein Doppelpack von Marko Arnautovic und ein Eigentor von Egzon Bejtulai den 4:1-Erfolg perfekt machten.

Mit der Regeldurchsetzung im deutsch-belarussischen Rückspiel wurde ein Schiedsrichtergespann aus Israel beauftragt, das von Orel Grinfeld angeführt wird. Der 38-Jährige pfeift seit 2012 auf FIFA-Ebene und ist seit der Saison 2018/2019 in der Champions League unterwegs. Die Linienrichter sind Roy Hassan und Idan Yarkoni; als Vierter Offizieller verdingt sich Roi Reinshreiber.

Die Nordmazedonier plagen derzeit einige Ausfälle. So muss Teamchef Igor Angelovski heute auf Topstar Goran Pandev verzichten, der krankheitsbedingt nur auf der Bank Platz nimmt. Zudem fehlen dem Coach auch die gesperrten Boban Nikolov, Visar Musliu und Ilija Nestorovski und verletzungsbedingt Ezgjan Alioski und Arijan Ademi.

So sind die Niederländer seit ihrer Niederlage im Nations-League-Finale gegen Portugal (0:1) nunmehr vier Spiele lang ungeschlagen. Ihre letzte richtige Auswärtsniederlage kassierten die "Oranjes" im September 2018 in Frankreich (1:2). Auch das geschah übrigens in der Nations League. Viel wichtiger aber ist für die Fußballnation, nach der Abwesenheit bei den beiden letzten großen Turnieren (EURO 2016 und WM 2018) endlich wieder auf der ganz großen Bühne mitzuspielen. Um die Teilnahme an der EM im kommenden Jahr klar zu machen, genügt heute bereits ein Remis.

"Für uns endet die Qualifikation nd wir wollen uns erhobenen Hauptes verabschieden. Das Ergebnis ist für mich zweitrangig, es geht vor allem um unsere Spielweise", hofft Mikhail Markhel, der das Traineramt am 20. Juni übernommen hat, auf eine spielerische Entwicklung der BFF-Elitetruppe. Belarus kann hat durch den neuen Qualifikationsmodus übrigens noch eine Chance zum EM-Debüt; als Sieger der UEFA-Nations-League-Gruppe D2 stehen im März Playoff-Spiele an.

Insgesamt nimmt Franco Foda im Vergleich zum letzten Länderspiel insgesamt vier Veränderungen in der Anfangself vor. Anstelle des angesprochenen Tausches auf der Torhüterposition kehren auch die zuletzt verletzten Stefan Lainer, David Alaba und Marko Arnautovic zurück. Dafür müssen Stefan Posch, Michael Gregoritsch und Stefan Ilsanker weichen.

Belarus bestreitet heute die abschließende Begegnung einer enttäuschenden Qualifikationsrunde, schließlich wurden bisher nur vier Punkte geholt. Während die BFF-Auswahl gegen die beiden großen Schwergewichte erwartungsgemäß keine Zähler einfahren konnte, verlor sie enttäuschenderweise beide Vergleiche mit den Nordiren und ließ nur die Esten mit einem Sieg und einem Unentschieden hinter sich.

Das "Rennen" um das Einserleiberl hat somit vorerst Alexander Schlager gemacht. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Cican Stankovic konnte sich der LASK-Goalie gegen Pavao Pervan und Jörg Siebenhandl durchsetzen und hütet somit heute das Tor.

Das Duell mit den Deutschen haben die Niederländer bereits für sich entschieden und die 2:3-Heimniederlage, ihre einzige Pleite im laufenden Wettbewerb, gegen den dreifachen Europameister wettgemacht. Die Elftal erzielte beim 4:2 in Hamburg im Juni genau den einen Treffer mehr. Auch alle anderen Spiele gewannen die Männer von Ronald Koeman – so zuletzt im Oktober gegen Nordirland (3:1) und in Weißrussland (2:1).

Folgende Elf soll es für Österreich richten: Schlager - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Laimer, Baumgartlinger - Lazaro, Sabitzer, Alaba - Arnautovic

"In Belarus war es nicht ganz so einfach, sie haben einige gute Fußballer in ihren Reihen. Seit ihrem Trainerwechsel nach dem Hinspiel sind sie nun defensiv noch strukturierter und organisierter. Den Widerstand muss man auch erst mal brechen. Wenn wir unsere Stärken voll einbringen und konzentriert zu Werke gehen, werden wir dieses Spiel aber gewinnen", weiß Joachim Löw, dass sein Team wie vor dem ersten Duell im Juni (2:0) klarer Favorit ist.

Im Windsor Park zu Belfast erleben wir den Tabellenführer der Gruppe C. Die Niederländer liegen punktgleich mit Deutschland an der Spitze. Drei Zähler dahinter dürfen einzig noch die Nordiren auf die direkte EM-Qualifikation hoffen. Dafür aber sollten die Briten dieses Heimspiel heute gewinnen, denn die Ausgangsposition mit dem mäßigen Torverhältnis (8:7) und den bisher negativen direkten Vergleichen gegen die beiden Konkurrenten stellt sich äußerst ungünstig dar.

Im Vergleich zum Länderspielfenster im Oktober, als dem 2:2-Testspielunentschieden gegen die Argentinier und glanzloser 3:0-Erfolg in Tallinn folgte, kehren einige Leistungsträger der heute in den neuen Heimtrikots antretenden DFB-Auswahl zurück: Toni Kroos, Leon Goretzka, Matthias Ginter, Jonathan Tah und Nico Schulz mischen nach einer verletzungsbedingten Pause wieder mit.

Auf Seiten der Gäste gibt es vier Umstellung im Vergleich zum Hinspiel. Für Denzel Dumfries, Georginio Wijnaldum (beide Bank), Memphis Depay und Steven Bergwijn (beide Oberschenkelverletzung) sind heute Joël Veltman, Donny van de Beek, Steven Berghuis und Quincy Promes Teil der niederländischen Anfangsformation.

Fixiert die ÖFB-Truppe heute die Teilnahme an der EURO 2020? In 40 Minuten geht's im Ernst-Happel-Stadion los...

Die Mannschaft von Joachim Löw hat in der im März gestarteten Qualifikation fünf von sechs Partien gewonnen; lediglich das Heimspiel gegen die Niederlanden im September verlor sie mit 2:4. Da Oranje ebenfalls schon 15 Zähler vorzuweisen hat und sich die Nordiren mit bisher zwölf Punkten gegen Belarus und Estland schadlos gehalten haben, gibt es noch einen Dreikampf um die beiden vorderen Rängen.

Apropos Michael O'Neill: Der 50-jährige Trainer ist seit wenigen Tagen Coach von Stoke City in Englands zweithöchster Spielklasse. Dennoch wird der Nordire seine Nationalmannschaft parallel bis ganz zum Ende der aktuellen EM-Qualifikation betreuen – auch wenn diese bis zu den Playoffs im März dauern sollte.

90 Fazit:

Enorm effiziente Belgier sichern sich den Gruppensieg gegen den direkten Verfolger Russland. Mit einer ruhigen, aber abschlussstarken ersten Halbzeit sorgten vor allem Thorgan und Eden Hazard für klare Verhältnisse. Mit dem 0:3 im Rücken überließen die Roten Teufel das Spiel weitestgehend den Russen, denen es aber weiterhin am letzten Pass fehlte. Dafür strafte sie Lukaku mit dem 0:4 ab, ehe der Sbornaja zehn Minuten vor Schluss doch noch der Ehrentreffer glückte. Für beide Teams geht es nun im letzten Gruppenspiel um die goldene Ananas. Belgien empfängt Zypern und möchte womöglich die perfekte Quali perfekt abschließen. Dagegen werden sich die Russen wahrscheinlich mit einem Sieg über San Marino rehabilitieren.

Zwölf Nationen haben ihr Ticket für die an zwölf Standorten in zwölf Ländern stattfindende Europameisterschaft 2020 im jüngsten Länderspielfenster im Oktober oder in den vergangenen beiden Tagen vorzeitig gelöst. Die DFB-Auswahl hat zwar noch keine rechnerische Sicherheit, doch die Chancen, in der Endabrechnung mindestens den zweiten Platz der Gruppe C zu belegen, sind sehr groß.

Im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen beider Mannschaften im Rahmen dieser EM-Qualifikation vor gut einem Monat nimmt Michael O'Neill drei Veränderungen vor. Anstelle von Michael Smith, Shane Ferguson und Kyle Lafferty (alle Bank) rücken Jamal Lewis, Gavin Whyte und Josh Magennis in Nordirlands Startelf.

Kurzer Blick auf die deutsche Startformation: Wie in der Pressekonferenz angekündigt setzt Löw auf Neuer, Ginter, Kimmich, Gündogan, Kroos und Gnabry. Zu diesem "Grundgerüst" gesellen sich Klostermann, Koch, Schulz, Goretzka und Werner.

90 Spielende

90 Die Ränge sind inzwischen doch geleert ob dieses klaren Ergebnisses. Das Spiel ist vorbei.

90 Noch vier Minuten darf sich Russland um einen weiteren Ehrentreffer bemühen und sie kommen über Komlichenko zur Chance. Bakaef schickt Daler Kuzyaev vors Tor, der sofort ablegt auf Komlichenko. Doch dessen Abschluss aus halblinker Position trifft nur das Außennetz.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 Nächste Ecke für Russland, wieder tritt Aleksey Miranchuk an. Doch diesmal fliegt seine hohe Flanke direkt in die Arme von Thibault Courtois.

87 Erneut hat Dzhikiya eine gute Chance. Eine Ecke von Miranchuk köpft der Russe nur Zentimeter übers Tor. Courtois hätte da auf jeden Fall Probleme bekommen.

Ein herzliches Willkommen aus dem Borussia-Park! Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am vorletzten Spieltag der EM-Qualifikation die belarussische Auswahl. Bei paralleler Schützenhilfe kann sie die Teilnahme am Kontinentalturnier im nächsten Sommer bereits heute in Mönchengladbach sicherstellen.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Rabbi Matondo (Wales)

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Slowenien -> Benjamin Verbič

90 Einwechslung bei Slowenien -> Roman Bezjak

90 Gelbe Karte für Luca Ceccaroli (San Marino)

89 Gelbe Karte für Harry Wilson (Wales)

89 Gelbe Karte für Shahriyar Rahimov (Aserbaidschan)

89 Gelbe Karte für Dzhavid Hüseynov (Aserbaidschan)

84 Gute Kontergelegenheint für Belgien, die von de Bruyne angetrieben wird. Der Mittelfeldspieler legt aus dem Zentrum rechts raus auf Eden Hazard, der sofort wieder ablegt auf de Bruyne. Der schießt daraufhin direkt drauf, aber zu zentral, sodass Guilherme im Nachfassen hält.

88 Auswechslung bei Lettland -> Vladimir Kamešs

88 Einwechslung bei Lettland -> Ēriks Punculs

88 Auswechslung bei Wales -> Ethan Ampadu

88 Einwechslung bei Wales -> Will Vaulks

Herzlich willkommen zur EM-Qualifikation! Unser besonderes Interesse gilt heute natürlich der Gruppe C, wo Deutschland und die Niederlande ab 20:45 Uhr im Gleichschritt die Qualifikation für die EURO 2020 klar machen könnten. Vor der Elftal liegt das Gastspiel in Nordirland.

82 Es wird nochmal laut in St. Petersburg. Die Russen sind definitiv aufgewacht, aber eine spektakuläre Aufholjagd wäre ein wahres Wunder.

85 Auswechslung bei Lettland -> Vladislavs Gutkovskis

85 Einwechslung bei Lettland -> Oļegs Laizāns

85 Gelbe Karte für Davide Simoncini (San Marino)

80 Einwechslung bei Russland: Nikolay Komlichenko

80 Auswechslung bei Russland: Artem Dzyuba

79 Tooor für Russland, 1:4 durch Georgi Dzhikiya

Großes Durcheinander nach der Ecke im belgischen Strafraum. Eine zweite kurze Flanke findet den Kopf von Dzyuba, der viel Wucht hinter seinen Flugkopfball bringt, aber dennoch an Courtois scheitert. Den Nachschuss verwertet dann allerdings Dzhikiya.

78 Boyata verhindert das Gegentor für Belgien! Miranchuk wird in abseitsverdächtiger Position ins Duell mit Courtois geschickt, der sich verschätzt, aber den Russen immerhin nach außen abdrängen kann. Miranchuk flankt daraufhin in den Rückraum und findet Kuzyaev, der gegen die Laufrichtung von Courtois schießt. Doch Boyata geht noch dazwischen.

82 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Dimitrij Nazarov

82 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Dzhavid Hüseynov

82 Auswechslung bei Wales -> Daniel James

82 Einwechslung bei Wales -> Rabbi Matondo

81 Gelbe Karte für Joe Morrell (Wales)

77 Einwechslung bei Belgien: Michy Batshuayi

77 Auswechslung bei Belgien: Romelu Lukaku

77 Erneut findet Miranchuk kaum den Kopf von Dzyuba. Der touchiert die hohe Flanke nur nach außen weg und sorgt damit für keinerlei Gefahr.

80 Auswechslung bei San Marino -> Andrea Grandoni

80 Einwechslung bei San Marino -> Luca Ceccaroli

76 An der Seitenlinie steht schon Michy Batshuayi bereit zur Einwechslung. Erstmal bekommt Russland aber noch eine Ecke.

75 Gutes Zuspiel aus dem Mittelfeld auf Dzyuba, aber Courtois denkt mit und klärt vor dem einlaufenden Stürmer.

77 Tor für San Marino, 1:3 durch Filippo Berardi

72 Tooor für Belgien, 0:4 durch Romelu Lukaku

Wieder sind sie eiskalt! De Bruyne legt schon im Mittelfeld rechts raus auf Lukaku, der über viele Meter überhaupt nicht angegriffen wird. Vor dem Strafraum zieht er dann in die Mitte, schießt mit links aufs kurze Eck und überwindet so den glücklosen Guilherme.

70 Inwzischen hat sich Belgien mit der hohen Führung im Rücken weitgehend zurückgezogen und lässt Russland spielen. Mit der Sicherheit des klaren Vorsprungs wirken sie zeitweise etwas unkonzentriert, aber Russland fehlt das letzte Glück.

74 Auswechslung bei Slowenien -> Rene Krhin

74 Einwechslung bei Slowenien -> Jaka Bijol

73 Auswechslung bei Kasachstan -> Aleksey Shchetkin

73 Einwechslung bei Kasachstan -> Abat Aimbetov

72 Auswechslung bei Lettland -> Dāvis Ikaunieks

72 Einwechslung bei Lettland -> Roberts Uldriķis

67 Einwechslung bei Belgien: Jason Denayer

67 Auswechslung bei Belgien: Thomas Vermaelen

70 Gelbe Karte für Benjamin Verbič (Slowenien)

66 Nächster Abschluss für den Gastgeber. Aus knapp 25 Metern nimmt Ozdoev diesmal Maß. Doch der Ball segelt einige Meter übers Tor.

65 Aleksey Miranchuk nimmt sich die Chance und zirkelt das Leder über die Mauer. Allerdings platziert er den Schuss mitten auf Courtois, der die Kugel sicher fängt.

64 Endlich dreht die Sbornaja die Situation mal um. Jetzt kommt Thorgan Hazard mal zu spät gegen Ionov. Es gibt einen Freistoß aus halbrechter Position, direkt am Strafraum.

68 Gelbe Karte für Ramil Sheydaev (Aserbaidschan)

64 Wobei die Russen in der zweiten Halbzeit viel klarer und direkter als noch im ersten Durchgang spielen. Vielleicht verlieren sie so schneller den Ball, doch spielen sie sich auch weiter und gefährlicher nach vorne.

63 Mit Applaus wird der Petersburger Kuzyaev empfangen. Vielleicht kann er vor heimsicher Kulisse für mehr Gefahr sorgen.

62 Einwechslung bei Russland: Daler Kuzyaev

62 Auswechslung bei Russland: Roman Zobnin

62 Die Flanke wird aber sofort zurückgepfiffen. Im Zentrum hatte Dzyuba wohl ein bisschen zuviel gedrückt.

65 Auswechslung bei Kasachstan -> Askhat Tagybergen

65 Einwechslung bei Kasachstan -> Maxim Fedin

61 Ecke für Russland, nachdem Vermaelen ungenau auf Courtois zurückgespielt hat.

64 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Araz Abdullayev

64 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Agabala Ramazanov

64 Auswechslung bei San Marino -> Nicola Nanni

64 Einwechslung bei San Marino -> José Hirsch

60 Kuriose Szene um Dedryck Boyata, der fast eine Viertelstunde mit dem Trikot von Michy Batshuayi gespielt hat. Inzwischen hat ihm jemand aus dem Trainerstab allerdings das richtige Jersey gereicht.

59 Tielemans bekommt seinen ersten Abschluss aus halblinker Position. Aus gut 20 Metern schießt er einfach mal drauf, verfehlt sein Ziel allerdings um zwei bis drei Meter.

62 Auswechslung bei Slowenien -> Haris Vučkić

62 Einwechslung bei Slowenien -> Miha Zajc

60 Auswechslung bei San Marino -> Alessandro Golinucci

60 Einwechslung bei San Marino -> Lorenzo Lunadei

60 Auswechslung bei Wales -> Gareth Bale

60 Einwechslung bei Wales -> Aaron Ramsey

59 Gelbe Karte für Roberts Savaļnieks (Lettland)

56 Dzyuba kommt nach einer Ecke von der rechten Seite aus sieben Metern zum Kopfball. Die Kugel fliegt ganz kurz in Richtung des rechten Ecks, doch direkt auf den Kopf von Vermaelen, der so klären kann.

58 Gelbe Karte für Mārcis Ošs (Lettland)

53 Unterdessen greifen die Russen schon das zweite Mal über den eben eingewechselten Bakaev an. Vor dem Abschluss stand der Offensivspieler allerdings im Abseits und Courtois war sowieso zur Stelle.

52 Mertens hatte sich bei seiner Chance verletzt, weil ihn Ozdoev noch von hinten erwischt hatte. Statt eines Elfmeters gibt es nun den Wechsel und Tielemans betritt das Feld.

52 Einwechslung bei Belgien: Youri Tielemans

52 Auswechslung bei Belgien: Dries Mertens

50 Einwechslung bei Russland: Zelimkhan Bakaev

50 Auswechslung bei Russland: Yuriy Zhirkov

54 Gelbe Karte für Mirko Palazzi (San Marino)

53 Tor für Slowenien, 1:0 durch Igors Tarasovs (Eigentor)

49 Dries Mertens fast mit dem 0:4! Wieder dringt Belgien über links in den Strafraum ein, Mário Fernandes hat keine Chance. Hazard dribbelt bis zur Grundlinie hinunter und legt kurz zurück auf Mertens, der aus kurzer Distanz am gut reagierenden Guilherme scheitert. Das war die erste nennenswerte Parade des Schlussmanns.

47 Unterdessen startet Russland bemüht in den zweiten Durchgang. Eine Flanke von Yuriy Zhirkov findet allerdings nicht sein Ziel.

46 Durch die beiden Tore ist Eden Hazard inzwischen zweitbester Torschütze der belgischen Nationalmannschafts-Geschichte. Außerdem hat er in nur 135 Minuten gegen Russland vier Tore erzielt. Mal schauen, ob er noch einen draufsetzt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Gelbe Karte für Vladislavs Fjodorovs (Lettland)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Anton Krivotsyuk

46 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Tamkin Khalilzada

45 Halbzeitfazit:

Belgien sichert sich schon in den ersten 45 Minuten den ersten Tabellenplatz in Gruppe I. Nach einer zögerlichen Anfangsviertelstunde brauchte Belgien nur zwei Chancen zum 0:1 durch Thorgan Hazard. In der Folge wirkte das Spiel der Roten Teufel weniger passiv und deutlich kontrollierter. Besonders über die linke Seite mit den beiden Hazard-Brüdern sorgten sie für Gefahr. So war es auch Eden Hazard, der nach feiner Zuarbeit von Lukaku und de Bruyne für das 0:2 und 0:3 sorgte. Das Spiel scheint entschieden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Immerhin mal wieder ein Abschluss für die Sbornaja. Ionov bekommt einen Flankenball von links auf den linken Volley serviert. Er wählt die riskante Option und verzieht um einige Meter.

43 Eine Machtdemonstration in Sachen Effizienz. Belgien hat weniger Ballbesitz als der Gegner, doch sie spielen sich die wenigen Chancen heraus und nutzen diese eiskalt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

44 Gelbe Karte für Askhat Tagybergen (Kasachstan)

40 Tooor für Belgien, 0:3 durch Eden Hazard

Schon ist der Deckel drauf! Mertens spielt de Bruyne aus dem Mittelfeld wunderbar frei, der plötzlich frei auf Guilherme zuläuft. Ein, zwei Mal wackelt er, bevor er uneigennützig in die Mitte auf Hazard ablegt, der nur noch einschieben muss.

39 Die linke Seite bleibt Russlands Schwachstelle. Wieder legen sie von dort einen Ball zurück, erneut auf Hazard. Der Mittelfeldspieler zögert nicht lange, doch Zobnin springt in den Abschluss.

40 Gelbe Karte für Dimitrij Nazarov (Aserbaidschan)

38 Eine Flanke von Mário Fernandes wird aufs kurze Eck abgefälscht. Courtois fängt den Flugball allerdings problemlos ab.

37 Auch in der Offensive kommt Russland oft einen Schritt zu spät. Schiedsrichter Dias musste schon einige Offensivfouls pfeifen.

34 Auf der Gegenseite kopieren die Russen den belgischen Treffer und lassen Dzyuba ablegen. Ozdoev platziert seinen Flachschuss allerdings nicht ganz so gut wie zuvor Hazard und scheitert an Courtois.

33 Tooor für Belgien, 0:2 durch Eden Hazard

Der nächste Hazard sorgt für Gefahr. Lukaku legt eine Flanke von rechts mit dem Kopf ab. Am Strafraumrand steht der Madrilene völlig frei und schießt flach ins rechte Eck.

34 Tor für Wales, 0:2 durch Harry Wilson

32 Deswegen versucht es Miranchuk mal aus schwieriger Position. Links im Strafraum bekommt er das Leder von Petrov in den Lauf gelupft und schießt ihn mit vollem Risiko übers Tor.

31 Die Sbornaja spielt sich zwar immer wieder vor den Strafraum der Gäste, aber für den Weg in den Sechzehner hinein fehlt es Russland noch an Kreativität. Da ist das Offensivspiel zu statisch.

32 Gelbe Karte für Dmitry Miroshnichenko (Kasachstan)

28 Eden Hazard scheitert an Guilherme! Erneut kommt Belgien über links in den russischen Strafraum. Hazard läuft relativ unbedrängt auf Fernandes zu, legt sich die Kugel auf links und schießt wuchtig aufs Tor. Gerade so kann Guilherme die Kugel übers Tor lenken.

26 Den Belgiern reicht heute ein Punkt, um sich Platz eins zu sichern. Entsprechend gehen sie auch nicht das höchste Tempo und auch kein großes Risiko.

26 Tor für Kasachstan, 0:3 durch Aleksey Shchetkin

23 Erneut bekommt Thorgan Hazard auf der linken Seite den Ball zugespielt, legt ihn aber diesmal ins Zentrum auf Witsel. Der schießt aus 20 Metern flach aufs Tor, doch Guilherme kann den unplatzierten Abschluss problemlos aufnehmen.

22 Einen kurzen Augenblick wollte Russland zurückschlagen, aber seitdem haben die Belgier schon wieder die Kontrolle übernommen. Im Moment geht's nur noch in eine Richtung.

23 Gelbe Karte für Vladislavs Gutkovskis (Lettland)

22 Tor für Kasachstan, 0:2 durch Gafurzhan Suyombaev

19 Tooor für Belgien, 0:1 durch Thorgan Hazard

Und schon fällt das 0:1! Eden Hazard treibt den nächsten Angriff an, bevor er links auf seinen Bruder ablegt. Der zieht vom Strafraumrand in die Mitte, wo ihn Mário Fernandes einfach passieren lässt, und zieht mit einem strammen Rechtsschuss ab. Aus gut elf Metern hat Guilherme keine Chance.

18 Gute Möglichkeit für Lukaku! De Bruyne öffnet das Spiel mit einem langen Diagonalpass auf Mertens, der von rechts sofort in die Mitte flankt. An einem Mitspieler vorbei springt die Kugel aber nur an das Schienbein Lukakus und von da wieder hinaus.

18 Belgien hat in Lukaku einen ähnlichen Stürmertypen vorne drin und versucht es entsprechend auch mit einer ähnlichen Taktik, die ebenfalls noch nicht von Erfolg gekrönt ist.

18 Auswechslung bei Kasachstan -> Yan Vorogovskiy

18 Einwechslung bei Kasachstan -> Dmitry Miroshnichenko

15 Auch den Russen fällt es jetzt schwerer in den Strafraum zu gelangen. Meist versuchen sie es über Pässe auf Dzyuba, der entweder direkt aufs Tor köpfen oder die Kugel erstmal festmachen soll.

14 Gelbe Karte für Aljaž Struna (Slowenien)

14 Gelbe Karte für Ethan Ampadu (Wales)

12 Zum ersten Mal halten die Roten Teufel die Kugel für einige Zeit in den eigenen Reihen. Ins letzte Drittel stoßen sie dabei aber nur mit großen Schwierigkeiten.

9 Wieder treffen sich Ionov und Vermaelen rechts im Strafraum und wieder entscheidet der Belgier das Duell für sich. Trotz abseitsverdächtiger Position folgt eine Ecke, die allerdings nichts einbringt.

10 Tor für Wales, 0:1 durch Kieffer Moore

7 Russland macht das soweit richtig gut. Miranchuk steckt links durch auf Yuriy Zhirkov, der von der Grundlinie ins Zentrum flankt und Dzyuba findet. Der köpft nur ganz knapp links vorbei, hat sich beim Kofball allerdings auch auf dem Gegenspieler aufgestützt. Es geht mit einem Freistoß weiter.

5 Ionov fällt im Strafraum, aber Vermaelen hat bei der Grätsche ganz deutlich den Ball gespielt und souverän geklärt.

6 Tor für Kasachstan, 0:1 durch Baktiyor Zaynutdinov

3 Gelbe Karte für Sergey Petrov (Russland)

Das erste Foul führt direkt zur ersten Verwarnung. Mertens bleibt kurz liegen, kann aber weiterspielen.

2 Erstes Zuspiel auf Artem Dzyuba im Sechzehner. Die Kugel rollt aber einen Tick zu weit, sodass der Torschütze an der Grundlinie zum Seitenaus rausspielt.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Auch die Nationalhymnen wurden gesungen. Gleich geht es hier los.

Geführt vom Schiedsrichtergespann betreten beide Teams das Spielfeld.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Artur Dias. Der 40-jährige Portugiese pfiff im vergangenen Jahr jeweils eine Partie mit russischer oder belgischer Beteiligung. So war er dabei, als die Sbornaja gegen die Türkei erfolgreich in die Nations League startete. Rund einen Monat später leitete er das 1:1-Unentschieden im Freundschaftsspiel zwischen Belgien und den Niederlanden. Heute stehen ihm Rui Licino Tavares und Paulo Soares zur Seite. Vierter Offizieller ist Hugo Miguel.

Besonders Thomas Vermaelen wird sich heute einen weiteren guten Auftritt wünschen, feierte er doch erst vor zwei Tagen seinen 34. Geburtstag. Dafür muss er selbst aber aufpassen, denn in Artem Dzyuba stellt Russland den viertgefährlichsten Angreifer der bisherigen EM-Quali. Bereits neun Tore erzielte der Stürmer von Zenit St. Petersburg, der auch heute in der heimischen Gazprom-Arena treffen will. Im Übrigen fehlen dem hochgewachsenen Russen nur noch sechs Treffer, um Rekordtorschütze der Sbornaja zu werden.

Seit September 2018 steht Belgien ununterbrochen an der Spitze der FIFA-Weltrangliste. Kurz zuvor erreichten sie den dritten Platz der Weltmeisterschaft in Russland. Auf die Sbornaja trafen sie während des Turniers zwar nicht, allerdings blieben sie bei zwei weiteren Aufeinandertreffen in Russland ungeschlagen. Ohnehin verloren die Roten Teufel noch kein Spiel gegen den heutigen Gastgeber. Neben zwei Unentschieden gewannen sie vier weitere Duelle.

Auch Belgiens Chefcoach Roberto Martínez muss auf Ausfälle und Rückkehrer reagieren. In der Defensive fallen in Thomas Meunier und Jan Verthongen gleich zwei Stammspieler aus, die durch Timothy Castagne und Dedryck Boyata ersetzt werden. Weiter vorne kehren die Superstars Kevin de Bruyne und Romelu Lukaku zurück, weshalb Dennis Praet und Michy Batshuayi auf der Bank platznehmen dürfen.

Vielleicht nicht, denn den Osteuropäern fehlten schon im Vorfeld die Leistungsträger Denis Cheryshev und Aleksandr Golovin. Während sich Trainer Stanislav Cherchesov auf den Ausfall Cheryshevs schon seit Anfang November vorbereitet hat, musste Golovin kurzfristig passen. Für die beiden Offensivspieler rücken Aleksey Miranchuk und Roman Zobnin in die Startelf. Außerdem kehrt Mário Fernandes zurück in den Kader und ersetzt in der Verteidigung Fedor Kudryashov. Ansonsten gibt es keine Wechsel im Vergleich zum Spiel gegen Zypern.

Dafür müssen sie die Belgier allerdings mit drei Toren Vorsprung schlagen. Um vorerst zumindest den direkten Vergleich für sich zu entscheiden, reicht der Sbornaja ein 2:0-Sieg. Allerdings sind die belgischen Roten Teufel alles andere als leicht zu besiegen. Ohne Punktverlust marschierten sie bislang durch die Qualifikation. Die letzte Niederlage liegt fast auf den Tag genau ein Jahr zurück. Damals verloren sie in der Nations League gegen die Schweiz und gaben durch die 2:5-Niederlage noch den ersten Platz her. Ein gutes Omen für die Russen?

Russland zeigte in dieser Gruppe I bislang kaum Angriffsfläche. Lediglich gegen den heutigen Gegner verlor man zum Auftakt der Qualifikation mit 1:3. Ansonsten kassierten die Osteuropäer nur einen weiteren Gegentreffer und gewannen jedes weitere Gruppenspiel. Während der letzten Länderspielpause speisten sie Schottland und Zypern mit insgesamt 9:0 Toren ab und greifen nun nach dem ersten Tabellenplatz.

Herzlich Willkommen zum Duell der Qualifizierten in Gruppe I. Um 18:00 Uhr empfängt Russland in St. Petersburg den ungeschlagenen Gruppenersten aus Belgien.

90 Spielende

90 Auswechslung bei Schottland -> Ryan Christie

90 Einwechslung bei Schottland -> Michael Devlin

90 Gelbe Karte für Liam Palmer (Schottland)

77 Auswechslung bei Zypern -> Chambos Kyriakou

77 Einwechslung bei Zypern -> Dimitris Theodorou

74 Auswechslung bei Zypern -> Giorgos Efrem

74 Einwechslung bei Zypern -> Matija Špoljarić

72 Auswechslung bei Schottland -> James Forrest

72 Einwechslung bei Schottland -> Oliver Burke

62 Auswechslung bei Schottland -> Steven Naismith

62 Einwechslung bei Schottland -> Oliver McBurnie

58 Gelbe Karte für Jason Demetriou (Zypern)

58 Gelbe Karte für Greg Taylor (Schottland)

56 Gelbe Karte für John McGinn (Schottland)

53 Tor für Schottland, 1:2 durch John McGinn

47 Tor für Zypern, 1:1 durch Giorgos Efrem

47 Gelbe Karte für Scott McKenna (Schottland)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

42 Auswechslung bei Zypern -> Andreas Karo

42 Einwechslung bei Zypern -> Grigoris Kastanos

14 Gelbe Karte für Callum McGregor (Schottland)

12 Tor für Schottland, 0:1 durch Ryan Christie

1 Spielbeginn

90 Fazit:

Italien bleibt in der EM-Quali das Maß aller Dinge und fährt den neunten Sieg im neunten Spiel ein! Zwar hielten die bosnischen Hausherren im ersten Durchgang noch gut mit, für Tore sorgten aber die Gäste. Der nach einer Ecke aufgerückte Francesco Acerbi schob nach 21 Minuten zur Führung ein, Lorenzo Insigne legte in der 37. Minute bereits zur Vorentscheidung nach. Spätestens sieben Minuten nach Wiederanpfiff war die Messe mit einem tollen Tor von Andrea Belotti gelesen. Nun fügten sich die Hausherren ihrem Schicksal und Italien ließ es ruhiger angehen. In der letzten halben Stunde plätscherte die Partie vor sich hin und Roberto Mancini leistete sich sogar den Luxus, seinem dritten Keeper ein paar Minuten zu schenken. Bosnien hatte schon vor Anpfiff keine Chancen mehr auf die EM-Quali, rutscht nun aber sogar auf den vorletzten Platz ab.

90 Fazit:

Die Schweizer Nationalmannschaft vollzieht durch einen qualvollen 1:0-Heimsieg gegen die Auswahl Georgiens einen großen Schritt in Richtung EM-Qualifikation. Nach dem verdienten torlosen Pausenunentschieden tat sich Nati weiterhin enorm schwer, klare Abschlüsse gegen die tiefstehenden Dschwarosnebi herauszuarbeiten. Nicht nur die erste Topchance des Durchgangs durch Shengelia (59.) ging an den konternden Außenseiter; das Weiss-Team blieb am Ende ihrer zunehmenden Gegenstöße mit wuchtigen Versuchen aus der zweiten Reihe gefährlich und war einem Treffer damit lange Zeit näher als die ideenlose Nati. Die Petković-Auswahl sicherte sich den vierten Dreier im siebten Gruppenspiel schließlich aber doch noch, denn der St. Galler Debütant Itten verwertete eine Zakaria-Flanke wenige Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf (77.). Die Schweiz tritt am Montag bei der Auswahl Gibraltars an und qualifiziert sich dort bereits mit einem Unentschieden für die EM. Die Georgier bestreiten am Dienstag ein Testspiel in Kroatien. Einen schönen Abend noch!

90 Fazit:

Am Ende schießt Spanien den Gast aus Malta mit 7:0 aus dem Stadion in Cádiz und sich selbst zum Gruppensieg. Nach den beiden Toren von Morata (23.) und Santi Cazorla (41.) in Durchgang Eins, brannte La Furia Roja in der zweiten Hälfte ein echtes Offensiv-Feuerwerk ab und sorgte gleich für mehrere Debütanten-Treffer. Mit Pau Torres (62.), Pablo Sarabia (63.) und Dani Olmo (69.) erzielten gleich drei Spanier ihren ersten Treffer für die A-Nationalmannschaft innerhalb von nur sieben Minuten. Malta fiel in dieser Phase zunehmend auseinander und hatte gegen ein spanisches Team, das plötzlich wie entfesselt spielte, nichts mehr entgegenzusetzen. Gerard Moreno, der heute außerdem mit drei Torvorlagen glänzte, erhöhte in der 71. Minute auf 6:0, bevor Jesús Navas in der 87. Minute nach einer Ecke den Schlusspunkt setzte. Damit sichern sich die Spanier ungeschlagen den Sieg in der Gruppe F, während Malta im achten Quali-Spiel in Folge ohne Punkt und Tor bleibt.

90 Spielende

90 Zwei Minuten werden nachgespielt. Die Partie ist natürlich schon längst entschieden.

90 Spielende

90 ... Rodríguez befördert das Spielgerät mit dem linken Fuß per Aufsetzer zentral auf den Gästekasten. Keeper Loria greift in der letzten Aktion des Abends sicher zu.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Xhaka wird gut sieben Meter vor der zentralen Sechzehnerkante von Kankava zu Fall gebracht...

90 Spielende

88 Kurioser Wechsel: Auch der 24-jährige Keeper Pierluigi Gollini von Atalanta Bergamo darf noch ein paar Minuten sammeln. Bei Gianluigi Donnarumma ist keine Verletzung zu erkennen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Nur zwei Minuten werden im St. Galler Kybunpark nachgespielt.

90 Auch der Schiedsrichter scheint Erbarmen mit den Gästen zu haben und gibt nur zwei Minuten Nachspielzeit.

Herzlich willkommen zum 9. Spieltag der EM-Qualifikation zum Spiel Österreich gegen Nordmazedonien!



Macht Österreich alles klar? Ein Punkt fehlt der Truppe von Coach Franco Foda noch, um sich fix für die Endrunde 2020 zu qualifizieren. Mit 16 Punkten liegt man im Moment drei Zähler hinter Polen und fünf vor den Nordmazedoniern. „Jetzt gilt es, das letzte Mosaiksteinchen auf unsere Seite zu bringen", so Teamchef Foda. "Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen, es muss uns aber auch klar sein, dass wir mit viel Einsatzbereitschaft und Leidenschaft auftreten müssen."



Aber auch die Gäste haben noch keine kleine theoretische Chance auf die Qualifikation. Dazu bräuchte es jedoch schon einen Sieg gegen Österreich und gegen Israel sowie eine Niederlage der Foda-Truppe am letzten Spieltag gegen Lettland. Dementsprechend macht sich Teamchef Igor Angelovski auch nicht allzu große Hoffnungen: „Ich halte nichts von theoretischen Chancen. Ich bin Realist.“



Fixiert die ÖFB-Auswahl ihre zweite EURO-Teilnahme nacheinander? Anpfiff im Ernst Happel Stadion ist um 20.45 Uhr.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Einwechslung bei Italien: Pierluigi Gollini

88 Auswechslung bei Italien: Gianluigi Donnarumma

87 Der 22-jährige Mittelfeldmann Gaetano Castrovilli von der Fiorentina kommt zu seinem Debüt.

90 Alcacer an den Pfosten! Mit einem Heber überspielt Thiago die komplette Malteser Abwehr und findet Dortmunds Stürmer auf der linken Seite. Der nimmt die Pille elegant mit und hämmert das Leder dann an den linken Außenpfosten. Da hat nicht viel zum 8:0 gefehlt.

87 Einwechslung bei Italien: Gaetano Castrovilli

88 Qazaishvili hat den Ausgleich auf dem Fuß! Der US-Legionär tanzt im offensiven Zentrum Zakaria und Akanji aus. Er visiert bei freie Schussbahn die halbrechte flache Ecke an. Sommer ist schnell unten und verhindert den Einschlag der wuchtigen Kugel.

87 Auswechslung bei Italien: Lorenzo Insigne

87 Um die Gruppe D am Montag noch als Erster abzuschließen, bräuchte die Schweiz übrigens neben einem eigenen Sieg bei der Auswahl Gibraltars einen Punktverlust der Dänen in Irland.

86 Endlich kommt eine Flanke mal durch. Sead Kolašinac nimmt das Leder an der langen Fünferkante direkt, doch der frühere Schalker setzt einige Stöcke zu hoch an.

87 Auch Paco Alcácer probiert es mit dem Heber, setzt den Ball frei vor Bonello aber nur aufs Tordach. Dem Dortmunder fehlt noch seiner Jokertreffer am heutigen Abend.

90 Tor für Dänemark, 6:0 durch Christian Eriksen

90 Spielende

90 Spielende

86 Beide Trainer haben ihr Wechselkontingent ausgeschöpft. Georgiens Coach Weiss stellt sein Team einen Tick offensiver auf, doch scheut er das ganz große Risiko.

84 Wieder flankt Zoran Kvržić. Diesmal fängt Gianluigi Donnarumma die Hereingabe sicher ab.

85 Einwechslung bei Georgien: Valeriane Gvilia

85 Auswechslung bei Georgien: Zurab Davitashvili

83 Bosnien dringt nochmal geschlossen in das letzte Drittel vor. Doch es fehlt weiterhin der entscheidende Abschluss, eine Kvržić-Flanke wird problemlos abgefangen.

84 Einwechslung bei Georgien: Giorgi Papunashvili

84 Auswechslung bei Georgien: Otar Kiteishvili

84 Einwechslung bei Schweiz: Djibril Sow

84 Auswechslung bei Schweiz: Edimilson Fernandes

86 Tooor für Spanien, 7:0 durch Jesús Navas

Traumtor von Jesús Navas zum 7:0! Die Hausherren führen einen Eckball von der rechten Seite flach aus und Thiago legt den Ball zum Rechstverteidiger im Rückraum. Der bringt nicht wie von allen erwartet die Flanke, sondern zieht direkt ab und hebelt die Pille links oben in den Knick.

84 In Gibraltar würde der Schweiz übrigens ein Unentschieden reichen, sollte dieser Vorsprung über die Zeit gebracht werden können.

85 Die letzten fünf Minuten sind angebrochen und weiterhin spielt hier nur eine Mannschaft. Spanien dominiert Malta wohl bis zum Ende!

83 Einwechslung bei Georgien: Elguja Lobjanidze

83 Auswechslung bei Georgien: Giorgi Kvilitaia

81 Den fälligen Freistoß führt Emerson direkt aus, drischt die Kugel aber weit über Mauer und Gehäuse.

85 Tor für Dänemark, 5:0 durch Christian Eriksen

79 Gelbe Karte für Adnan Kovačević (Bosnien-Herzegowina)

Adnan Kovačević und Andrea Belotti gehen beide ohne Rücksicht auf Verlust zum Ball. Der Bosnier trifft den Torschützen mit seinem Kung-Fu-Tritt aber an der Schulter.

81 Georgien hat sich noch nicht aufgegeben und will sich für einen starken Auftritt mit dem späten Ausgleichstor belohnen. Im zweiten Abschnitt hat das Weiss-Team ein Chancenübergewicht vorzuweisen und drängt darauf, dass sich dies noch im Ergebnis niederschlägt.

77 Miralem Pjanić muss mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Für den Mittelfeldmann von Juventus Turin betritt mit Mato Jajalo ein weiterer Italien-Legionär das Feld. Der frühere Kölner steht derzeit bei Udinese unter Vertrag.

82 Der Ball ist zum achten Mal im Malteser Tor! Doch zum zweiten Mal ist die Fahne des Assistenten oben. Paco Alcácer wäre der Torschütze gewesen, aber die Entscheidung ist korrekt.

77 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina: Mato Jajalo

80 Navas flankt den Ball von rechts ins Zentrum und findet Sarabia, dessen Direktabnahme aber keine Aufgabe für Maltas Schlussmann Henry Bonello ist.

77 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina: Miralem Pjanić

76 Edin Džeko gelingt heute wenig. Eine Hereingabe von links nimmt der Roma-Angreifer direkt, jagt das Leder aber weit über den Kasten.

78 Einwechslung bei Schweiz: Christian Fassnacht

78 Auswechslung bei Schweiz: Ruben Vargas

75 Nach seinem tollen ersten Durchgang tauchte Federico Bernardeschi zuletzt ein wenig unter, wird aber trotzdem mit großem Applaus verabschiedet.

78 Die Spanier nehmen wieder etwas den Fuß vom Gas und lassen die Malteser ein wenig durchatmen. Beim Stand von 6:0 hat es La Furia Roja zwölf Minuten vor dem Ende nicht mehr sonderlich eilig.

75 Einwechslung bei Italien: Stephan El Shaarawy

77 Tooor für Schweiz, 1:0 durch Cedric Itten

Ausgerechnet der St. Galler Debütant Itten lässt die Schweiz jubeln! Nach Xhakas Pass flankt Zakaria von der halbrechten Sechzehnerkante vor den linken Pfosten. Der blanke Itten nickt aus sechs Metern gegen Lorias Laufrichtung in die halbhohe rechte Ecke ein.

75 Auswechslung bei Italien: Federico Bernardeschi

75 Kiteishvili gegen Sommer! Der in Graz spielende 23-Jährige feuert aus dem halblinken Offensivkorridor mit dem rechten Spann auf die obere kurze Ecke. Der Schweizer Keeper lenkt die Kugel mit Mühe um den Pfosten.

76 Malta's Coach vollzieht ebenfalls seinen letzten Wechsel und bringt Grech für Pisani. Ob es etwas bringt, darf zu Recht angezweifelt werden.

73 Der eingewechselte Elvis Sarić verschuldet auf dem Flügel einen vielversprechenden Freistoß für die Gäste. Die flache Hereingabe findet aber kein Durchkommen.

78 Auswechslung bei Dänemark -> Jens Stryger Larsen

78 Einwechslung bei Dänemark -> Anders Christiansen

78 Auswechslung bei Schweden -> Marcus Berg

78 Einwechslung bei Schweden -> Alexander Isak

74 Gelbe Karte für Renato Steffen (Schweiz)

Steffen rutscht Kakabadze völlig rücksichtslos seitlich in die Beine. Über die folgende Gelbe Karte darf sich der Wolfsburger nicht beschweren.

76 Einwechslung bei Malta: Leighton Grech

76 Auswechslung bei Malta: Jurgen Pisani

72 Beim aktuellen Stand würde Bosnien-Herzegowina in der Gruppe J den vorletzten Platz vor dem abgeschlagen Schlusslicht Liechtenstein einnehmen. Am letzten Spieltag reist die Prosinečki-Elf jedoch in das Fürstentum, während der direkte Rivale Armenien nach Italien muss.

74 Bei Malta ist jetzt gerade guter Rat teuer. Spaniens Offensive rollt in dieser Phase wie ein D-Zug durch die Defensivreihen der Gäste und lässt hier mal gar keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen.

72 Petkovićs erster Joker ist ein Debütant: Der St. Galler Itten läuft in seinem Heimstadion erstmals für die A-Auswahl des SFV auf. Er übernimmt für Ajeti.

71 Einwechslung bei Schweiz: Cedric Itten

71 Auswechslung bei Schweiz: Albian Ajeti

71 Kharaishvili mit der nächsten Gästechance! Der Schweden-Legionär visiert aus halbrechten 21 Metern mit dem rechten Spann die flache linke Ecke an. Auch hier rauscht die Kugel nicht weit an der Stange vorbei.

69 Auf der Gegenseite kann Zoran Kvržić flanken, Leonardo Bonucci hat jedoch alles unter Kontrolle und klärt ohne Mühe.

70 Ausnahmsweise kann Loria einen Fernschuss festhalten: Er begräbt Xhakas Versuch aus halblinken 20 Metern in der halblinken Ecke unter seinem Körper.

71 Tooor für Spanien, 6:0 durch Gerard

Das halbe Dutzend ist voll! Ein halbhoher Querpass von der rechten Seite landet bei Bernat auf links. Der ehemalige Münchener leitet den Ball direkt ins Zentrum weiter, wo Gerard Moreno komplett blank steht und zum 6:0 einschiebt.

70 An der Seitenlinie muss zu allem Überfluss auch noch Maltas Coach Ray Farrugia behandelt werden. Der 64-Jährige hat einen Cut am Kopf erlitten, scheinbar von einem fliegenden Gegenstand. Unschöne Szene!

67 Einen langen Diagonalpass kann Lorenzo Insigne nicht mehr erreichen, die Kugel überquert das linke Seitenaus. Auf beiden Seiten fehlt es derzeit an Präzision.

68 Auch im Falle eines Unentschiedens hätten die Eidgenossen die Qualifikation über die Gruppe D immer noch in der eigenen Hand: Sollten sie in Gibraltar gewinnen, wären sie sicher Zweiter.

72 Auswechslung bei Gibraltar -> Tjay De Barr

72 Einwechslung bei Gibraltar -> Reece Styche

72 Auswechslung bei Rumänien -> Nicolae Stanciu

72 Einwechslung bei Rumänien -> Denis Alibec

69 Tooor für Spanien, 5:0 durch Dani Olmo

Dann halt zwei Minuten später! Spanien führt die Malteser jetzt vor und schießt sich mehr und mehr in Rage. Thiago steckt die Pille vor dem Sechzehner präzise auf den von rechts einlaufenden Olmo durch, der flach zum 5:0 einnetzt. So langsam wird es bitter für den Gast.

67 Moreno erschöpft sein Wechselkontigent und gewährt dem nächsten Spieler in seinem Kader sein Debüt im Dress der A-Nationalmannschaft. Dani Olmo kommt für Morata und fügt sich ebenfalls fast mit einem Tor ein. Doch Bonello verhindert im letzten Moment den Gegentreffer zum 5:0.

65 Gelbe Karte für Leonardo Bonucci (Italien)

Der Verteidiger wird für ein Einsteigen im Mittelfeld verwarnt.

65 Insigne überrascht mit einem Distanzschuss aus halblinker Position. Ibrahim Šehić fischt den strammen Versuch mit Mühe aus dem langen Eck!

64 Italien verbucht weiterhin die gefährlicheren Aktionen. An einer scharfen Hereingabe von Alessandro Florenzi rauschen Andrea Belotti und Lorenzo Insigne nur knapp vorbei.

66 Einwechslung bei Spanien: Dani Olmo

66 Auswechslung bei Spanien: Morata

69 Auswechslung bei Schweden -> Sam Larsson

69 Einwechslung bei Schweden -> Gustav Svensson

65 Einwechslung bei Malta: Tristan Caruana

65 Auswechslung bei Malta: Rowen Muscat

65 Georgien kommt nun häufiger ins Umschaltspiel und kommt durch Shengelia zu einem weiteren Abschluss: Der Mann mit der neun auf dem Rücken ballert von der mittigen Sechzehnerkante unbedrängt weit über Sommers Gehäuse.

62 Robert Prosinečki nimmt einen Doppelwechsel vor. Elvis Sarić steht nach anderthalb Saisons bei den südkoreanischen Suwon Bluewings derzeit bei Al Ahli in Saudi-Arabien unter Vertrag.

61 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina: Armin Hodžić

61 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina: Edin Višća

62 Mit 16400 Zuschauern ist der Kybunpark übrigens ausverkauft. Bei ihrem letzten Auftritt in St. Gallen hat die Nati übrigens für deutlich mehr Spektakel gesorgt: Im September 2018 wurde Island hier mit 6:0 geschlagen.

66 Auswechslung bei Gibraltar -> Aymen Mouelhi

66 Einwechslung bei Gibraltar -> Erin Barnett

66 Auswechslung bei Gibraltar -> Mohamed Badr

66 Einwechslung bei Gibraltar -> Andrew Hernandez

61 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina: Elvis Sarić

61 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina: Muhamed Bešić

59 Immerhin holt Edin Višća auf rechts mal wieder einen Eckball heraus. Zoran Kvržić kommt sogar aus verdeckter Position zum Abschluss, Gianluigi Donnarumma ist aber wieder mit den Fingerspitzen zur Stelle. Auch dem Keeper ist es zu verdanken, dass das Zwischenresultat eine solch deutliche Sprache spricht.

63 Tooor für Spanien, 4:0 durch Pablo Sarabia

Doppelschlag La Furia Roja! Die Spanier schieben direkt das 4:0 hinterher. Nach einem Ballgewinn kurz hinter der Mittellinie geht es ganz schnell. Moreno ist es am Ende, der zu seinem dritten Assist von rechts auf Sarabia querlegt, der die Pille wie Torres zu seinem ersten Tor für die A-Nationalmannschaft links oben in den Winkel knallt.

64 Tor für Dänemark, 4:0 durch Robert Skov

62 Tooor für Spanien, 3:0 durch Pau Torres

So kann man mal in sein Debüt für die A-Nationalmannschaft starten! Sekunden nach seiner Einwechslung markiert Pau Torres den Treffer zum 3:0. Sarabia schlägt eine Ecke von der linken Seite auf den kurzen Pfosten. Dort verlängert Paco Alcácer mit dem Kopf, sodass Villarreals Innenverteidiger-Talent die Kugel nur noch mit der Brust über die Linie zu schieben braucht.

61 Einwechslung bei Spanien: Pau Torres

61 Auswechslung bei Spanien: Sergio Ramos

57 Wieder bekommt Andrea Belotti an der Strafraumkante den Ball. Diesmal versucht er, den rechts mitgelaufenen Federico Bernardeschi mitzunehmen, rutscht im Moment des Zuspiels aber weg.

59 Shengelia fehlen Zentimeter zum georgischen Treffer! Am Ende eines Gegenstoßes zirkelt der Türkei-Legionär mit dem linken Innenrist aus zentralen 20 Metern auf die flache linke Ecke. Er verfehlt das Aluminium hauchdünn.

58 Sekunden später gibt's die nächste Großchance, die Moreno nur rechts neben den Kasten setzt. Malta fängt zunehmend an zu schwimmen in der Defensive, da Spanien das Tempo jetzt anzieht.

56 Die Gegenwehr der Hausherren scheint nun gebrochen zu sein. Italien diktiert das Spielgeschehen und lässt die Kugel nach Belieben durch die eigenen Reihen laufen.

58 Zakaria wird auf der rechten Sechzehnerseite durch Steffen bedient. Der Rechtsschuss des Mönchengladbachers wird durch Kashia geblockt.

57 Die Schweiz hat zwar auch nach dem Seitenwechsel größere Spielanteile, doch die Krankheiten der ersten Halbzeit haben Bestand: Sie ist nicht in der Lage, vorne schnell und direkt zu kombinieren.

57 Fast das 3:0! Moreno hebelt den Ball von der rechten Seite perfekt in den Lauf von Alcacer, der mit seinem Chipp an Bonello hängen bleibt. Den Nachschuss feuert Sarabia auf den Kasten, aber Caruana klärt per Flugkopfball auf der Linie.

53 Tooor für Italien, 0:3 durch Andrea Belotti

Andrea Belotti macht mit einem tollen Tor den Deckel drauf! Nicolò Barella schickt den Angreifer halbrechts auf die Reise. Von der Strafraumkante fasst sich der Torino-Routinier ein Herz und trifft halbhoch in das kurze Eck! Ibrahim Šehić hinterlässt keinen guten Eindruck.

52 Bosnien schafft es mal, sich am gegnerischen Strafraum festsetzen. Den halbhohen Ball von Miralem Pjanić kann Leonardo Bonucci aber sicher aus der Gefahrenzone köpfen.

55 Taktisch dürfte sich mit diesem Wechsel Sarabia etwas weiter hinten einordnen und den Platz von Cazorla einnehmen. Alcácer rückt dagegen in die Spitze neben Morata und Moreno.

57 Auswechslung bei Rumänien -> Claudiu Keșerü

57 Einwechslung bei Rumänien -> Florinel Coman

54 Dänemark ist gegen Gibraltar übrigens mittlerweile mit 3:0 vorne, so dass die Schweiz die EM-Qualifikation definitiv noch nicht heute sicherstellen kann.

54 Der Abschluss war die letzte Aktion von Santi Cazorla in diesem Spiel. Trainer Robert Moreno vollzieht seinen ersten Wechsel, nimmt den 34-Jährigen runter und bringt Dortmunds Stürmer Paco Alcácer.

51 Einen hohen Pass in die Spitze kann der Schlussmann aber sicher vor dem lauernden Federico Bernardeschi anfangen.

53 Einwechslung bei Spanien: Paco Alcácer

53 Auswechslung bei Spanien: Santi Cazorla

55 Auswechslung bei Dänemark -> Martin Braithwaite

55 Einwechslung bei Dänemark -> Kasper Dolberg

55 Auswechslung bei Dänemark -> Lasse Schöne

55 Einwechslung bei Dänemark -> Pierre-Emile Højbjerg

55 Gelbe Karte für Nicușor Bancu (Rumänien)

52 Die Hausherren setzen sich wieder in der gegnerischen Hälfte fest und schnüren den Gegner am Sechzehner ein. Ein abgefälschter Schuss von Santi Cazorla trudelt knapp am rechten Pfosten vorbei. Die folgende Ecke bringt nichs ein.

51 Rodríguez packt aus halblinken 22 Metern ein Pfund mit dem linken Spann aus, das Loria nur mit Mühe um den rechten Pfosten lenken kann. Der folgende Eckball bringt der Nati nichts ein.

49 Die bosnische Hintermannschaft bringt sich durch inkonsequentes Abwehrverhalten selbst in Verlegenheit. Am Ende schlägt Ibrahim Šehić die Kugel unter Bedrängnis ins Seitenaus.

51 Nach einem Eckball von der linken Seite flippert der Ball durch den Malteser Sechzehner bis Paiber schließlich auf dem rechten Flügel klären kann.

49 Weder Vladimir Petković noch Vladimir Weiss haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Neben acht Bundesligaakteuren auf dem Rasen hat der Schweizer Coach mit Mvogo, Mbabu, Lang und Sow vier weitere Spieler in der Hinterhand, die in Deutschland angestellt sind.

47 Mit einem überlegten Steilpass schickt Miralem Pjanić den startenden Edin Višća auf die Reise. Gianluigi Donnarumma hat jedoch aufgepasst und fängt das Zuspiel ab.

48 Malta kann den ersten Abschluss verzeichnen! Rowen Muscat fasst sich ein Herz aus der Distanz, haut die Pille aber klar neben den rechten Außenpfosten. Immerhin darf Pau López jetzt auch mal das Leder zum Abstoß in die Hand nehmen.

51 Tor für Dänemark, 3:0 durch Martin Braithwaite

48 Aus vollem Lauf und mittigen 25 Metern zieht Shengelia mit dem linken Fuß ab. Sommer kann den unplatzierten Aufsetzer problemlos entschärfen.

46 Sandro Schärer pfeift die zweiten 45 Minuten an, die Hausherren befinden sich zuerst in Ballbesitz. Personelle Änderungen gibt es nicht zu verzeichnen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Die zweite Hälfte beginnt direkt mit einer weiteren Chance für die Hausherren. Morata chippt den Ball im Sechzehner auf Moreno auf der rechten Seite. Der doppelte Vorlagengeber legt per Kopf nochmal quer für den heranrauschenden Thiago, der das Leder aber erst nach Maltas Muscat erreicht. Die folgende Ecke sorgte für keine Gefahr.

50 Gelbe Karte für Victor Lindelöf (Schweden)

46 Weiter geht's im Kybunpark! Natürlich sind die Schweizer ersatzgeschwächt, doch die fitten SFV-Auswahlspieler sollten einen zweitklassigen Widersacher wie das Team Georgiens in spielerischer Hinsicht doch etwas klarer beherrschen, als dies bisher der Fall ist. Sie brauchen mehr direkte Kombinationen und weniger Versuche aus der zweiten Reihe, auch wenn sich diese wegen des unsicheren Gästekeepers Loria anbieten.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's in Cádiz! Schiri Kassai gibt die Kugel wieder frei und eröffnet den zweiten Durchgang in diesem EM-Quali-Spiel zwischen Spanien und Malta.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Tor für Dänemark, 2:0 durch Christian Gytkjær

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Rumänien -> Ciprian Deac

46 Einwechslung bei Rumänien -> Ianis Hagi

45 Halbzeitfazit:

Effiziente Italiener befinden sich auf bestem Wege, in Zenica den neunten Sieg im neunten Spiel einzufahren. Dabei gestaltete sich die Partie über weite Strecken ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Die bereits als Gruppensieger feststehende Mancini-Elf ließ aber zweimal ihre Qualität aufblitzen und sorgte durch Treffer von Francesco Acerbi und Lorenzo Insigne bereits für die Vorentscheidung. Bosnien muss sich eigentlich nicht viel vorwerfen, sollte vorne aber mal eine der sich durchaus bietenden Gelegenheiten nutzen, um im zweiten Durchgang neue Spannung aufkommen zu lassen.

45 Halbzeitfazit:

Die Schweizer Nationalmannschaft kommt zur Pause des EM-Qualifikationsheimspiels gegen die Auswahl Georgiens nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Nach Nati-Halbchancen in einer zerfahrenen Anfangsphase schrammte der Außenseiter am Ende eines Konters bei Kvilitaias Pfostenschuss nur hauchdünn an einem Treffer vorbei (21.). Die Hausherren blieben in der Folge durch Distanzversuche am gefährlichsten, fanden jedoch nur selten Wege in den Sechzehner. Nach einem erfolglosen Abstauberversuch Ajetis (27.) waren Kopfstöße durch Elvedi (40.) und Akanji (45.+3.), die jeweils kurz vor der Linie gestoppt wurden, die besten Annäherungen der enttäuschenden Nati. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die bereits für die EM qualifizierten Spanier dominieren zu Hause nach Belieben gegen den Underdog aus Malta und führen zur Pause mit 2:0. La Furia Roja gab von Beginn an die Spielrichtung vor und setzte sich in der Hälfte der Malteser fest. In der 23. Minute machte Alvaro Morata nach dem Kopfball von Gerard Moreno den Anfang und brachte den Favoriten in Führung. Nach einem wegen Abseits abgepfiffenen zweiten Treffer fünf Minuten später durch den Vorlagengeber Moreno erhöhte Santi Cazorla kurz vor dem Halbzeitpfiff doch noch auf 2:0. Die Spanier führen damit nach 45 Minuten völlig verdient gegen ein chancenloses Malta, das es bislang nicht ein einziges Mal vor das gegnerische Tor schaffte. Für La Furia Roja, die zusätzlich Ballbesitzwerte jenseits der 80 Prozent-Marke vorweisen können, ist der Gruppensieg damit in Sichtweite.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Sead Kolašinac flankt von links in den Sechzehner und reklamiert ein Handspiel von Sandro Tonali. Der Unparteiische hat jedoch nichts gesehen, der junge Mittelfeldspieler aus Brescia pflückt die Kugel wohl mit der Brust herunter.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der Standard bringt nichts ein und Schiri Kassai bittet zum Pausentee in Cádiz!

45 Doch die Gäste wirken bei ihren seltenen Vorstößen deutlich gefährlicher. Um ein Haar rutscht ein Bernardeschi-Steilpass von der rechten Strafraumkante durch.

45 Die Nachspielzeit ist abgelaufen, aber es gibt nochmal einen Eckball von der rechten Seite...

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Die reguläre Spielzeit der ersten Hälfte ist abgelaufen. Eine Minute gibts obendrauf. Macht Spanien hier noch das 3:0 vor der Pause?

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Trotz des nun zweifachen Rückstandes ist das Publikum voll da und feuert sein Team lautstark an. Bosnien ist bemüht, vor der Pause zumindest noch den Anschluss herzustellen.

42 Für Cazorla ist es nach ewigem Verletzungspech in den Jahren 2016 bis 2018 der erste Treffer im Dress der Spanier seit November 2015. Schöne Geschichte für ihn!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

42 Die Schweiz will es noch einmal vor dem Kabinengang wissen, doch das stumpfe Anrennen inklusive Flanken von den Außenbahnen kann das Weiss-Team weiterhin überhaupt nicht beeindrucken.

40 Auch der anschließende Eckball von links sorgt für Gefahr. Doch wieder ist Gianluigi Donnarumma mit einer Heldentat zur Stelle.

39 Im direkten Gegenzug hat Bosnien die Riesenchance auf das Anschlusstor! Gianluigi Donnarumma lenkt eine scharfe Hereingabe nach vorne, wo Edin Džeko aber deutlich zu hoch ansetzt.

40 Elvedi mit dem Kopf! Der Mönchengladbacher nickt nach Xhakas Ecke von der rechten Fahne aus gut acht Metern auf die obere linke Ecke. Kakabadze ist auf der Linie postiert und rettet mit dem Kopf. Kurz zuvor hat Vargas nach Doppelpass mit Ajeti aus mittigen 13 Metern knapp rechts danebengeschoben.

41 Tooor für Spanien, 2:0 durch Santi Cazorla

Spanien erhöht auf 2:0! Die Furia Roja fährt einen Angriff über die rechte Seite, von der Jesús Navas den Ball vor dem Sechzehner quer ins Zentrum legt. Moreno verlängert mit dem langen Bein und Santi Cazorla kann sich frei vor Bonello die Ecke aussuchen. Am Ende prallt der Ball vom linken Innenpfosten über die Linie.

39 Xhaka begeht nach einer durch die Gäste problemlos geklärten Ecke ein Foul vor der Mittellinie, um einen schnellen Gegenstoß der Georgier zu verhindern. Überraschenderweise wird das taktische Vergehen des Arsenal-Akteurs nicht mit einer Verwarnung bestraft.

37 Tooor für Italien, 0:2 durch Lorenzo Insigne

Italien bleibt äußerst effizient und erhöht noch vor der Pause! Andrea Belotti dringt von rechts in den Strafraum ein und lässt dabei den wieder alles andere als gut aussehenden Sead Kolašinac stehen. Seinen flachen Pass verwertet Lorenzo Insigne direkt und schlenzt die Kugel aus kurzer Distanz in das linke Eck!

37 Malta schafft es kaum den Ball mal länger als zwei, drei Stationen in den eigenen Reihen zu halten. Spanien presst früh, geht aggressiv drauf und schnürt die Mannschaft von dem südlichen Inselstaat weiter in der eigenen Hälfte ein.

35 Federico Bernardeschi ist auf dem rechten Flügel Alleinunterhalter, kommt mit einem Tunnel eigentlich an Sead Kolašinac vorbei, legt sich die Kugel aber zu weit vor.

36 Nach Xhakas schnell ausgeführtem Freistoß auf halbrechts zieht Fernandes aus gut 14 Metern mit dem rechten Spann ab. Loria lässt auch diesen Ball in der kurzen Ecke nach vorne abklatschen und schnappt sich die Kugel erst im Nachfassen.

34 Italien kann wieder für Entlastung sorgen, taucht seit dem Führungstreffer aber nicht mehr vor dem gegnerischen Kasten auf.

35 Thiago bringt einen Eckball gefährlich von der linken Seite nach innen, findet aber nicht den Kopf von Sergio Ramos. Dusel für die Malteser.

31 Eine zu kurz geratene Kopfballabwehr von Francesco Acerbi fängt Edin Višća im gegnerischen Strafraum allerdings mit der Hand ab.

34 Die Schweiz rennt weiterhin ohne Konzept an, schafft es eigentlich nur durch Flanken in den georgischen Strafraum. Das könnte noch eine echte Geduldsprobe für die Eidgenossen werden, sollten sie sich in der Offensive nicht steigern.

34 Die Nummer 15 der Gäste muss verletzt ausgewechselt werden. Für ihn übernimmt jetzt Karl Micallef, der eigentlich eher im defensiven Zentrum eingesetzt wird.

30 Der bereits fünfte Eckball für die Hausherren bringt Gefahr. Miralem Pjanić findet am langen Pfosten Muhamed Bešić, dessen Direktabnahme sich aber im Spielerwald vor dem Kasten verliert.

34 Tor für Schweden, 0:2 durch Robin Quaison

33 Einwechslung bei Malta: Karl Micallef

33 Auswechslung bei Malta: Juan Corbalan

33 Bei den Gästen liegt jetzt Rechtsverteidiger Juan Corbalan am Boden. Der Defensivmann scheint nicht weitermachen zu können...

31 Auch nach einer halben Stunde geht es hier nur in eine Richtung. Spanien hat den Ballbesitz inzwischen auf 84 Prozent hochgeschraubt. Malta war bislang kein einziges Mal vor dem gegnerischen Kasten.

31 Gelbe Karte für Jaba Kankava (Georgien)

Der Kasachstan-Legionär räumt Lichtsteiner im Mittelfeld bei erhöhtem Tempo ab und wird ebenfalls mit einer Verwarnung bestraft.

29 Gerade fällt Italien nicht viel ein. Aus der eigenen Hälfte schlägt Leonardo Bonucci einen uninspirierten langen Ball in die Arme von Ibrahim Šehić.

29 Gelbe Karte für Davit Khotcholava (Georgien)

Der wertvollste Spieler der Gäste tritt Lichtsteiner auf der linken Abwehrseite unsanft von hinten in die Beine. Er kassiert die erste Verwarnung des Abends.

28 Die Kugel ist erneut im Malteser Kasten! Moreno feiert, doch die Fahne ist oben. Morata stand nach der Hereingabe von links passiv im Abseits und verdeckt Bonello die Sicht. Bitter für Moreno, der hier seinen Debüttreffer für La Furia Roja hätte feiern können.

26 Auf der rechten Seite holt Zoran Kvržić gegen Emerson einen Eckball heraus. Der Standard wird kurz ausgeführt und kommt im Halbfeld zum Rechtsverteidiger zurück, seine Flanke findet aber keinen Abnehmer.

26 Für den Mann von Atlético Madrid ist es der dritte Treffer im zweiten Spiel gegen Malta. Ist es der Dosenöffner zu einem Torfestival am heutigen Abend in Cádiz?

25 Gelbe Karte für Federico Bernardeschi (Italien)

Zum ersten Mal fällt Federico Bernardeschi negativ auf. Auf der rechten Außenbahn ringt er Rade Krunić zu Boden.

27 Ajeti mit der besten Gelegenheit der Schweiz! Nachdem Loria einen Xhaka-Hammer nur noch vorne hat abprallen lassen, will Ajeti aus sieben Metern einschieben. Den Abstauberversuch des England-Legionärs pariert der Keeper mit einem starken Reflex.

26 Gelbe Karte für Joseph Chipolina (Gibraltar)

23 Bosnien gibt nicht auf. Von der zentralen Strafraumkante verzieht Edin Džeko aber völlig und drischt die Kugel auf die Tribüne.

24 Spätestens nach dieser Szene müssen die Eidgenossen gewarnt sein, dass auch der Außenseiter in der Lage ist, zu netzen. Das Hinspiel Ende März in Tiflis haben sie übrigens mit 2:0 gewonnen.

23 Tooor für Spanien, 1:0 durch Morata

Und dann ist der Ball doch zum ersten Mal im Tor der Malteser! Nach dem Standard fliegt die Kugel über mehrere Kopfballstationen durch den Strafraum der Gäste. Moreno verlängert schließlich an den langen Pfosten zu Morata, der die Pille im Eins gegen Eins mit Bonello über die Linie stochert.

23 Schöner Steckpass auf Morata! Thiago setzt den Mann von Atlético Madrid auf rechts in Szene, doch Bonello passt auf, stürmt aus seinem Kasten und macht die kurze Ecke auf Kosten eines Eckstoßes dicht.

21 Tooor für Italien, 0:1 durch Francesco Acerbi

Natürlich ist Federico Bernardeschi auch am Führungstreffer beteiligt! Der 25-Jährige bleibt nach der Ecke auf der linken Seite und spielt flach in den Sechzehner zu Nicolò Barella, der wiederum für Francesco Acerbi querlegt. Der aufgerückte Innenverteidiger lässt einen Gegenspieler aussteigen und trifft aus zehn Metern und halblinker Position halbhoch in das lange Eck!

23 Gelbe Karte für Nicolae Stanciu (Rumänien)

20 Immer wieder Bernardeschi. Der ehemalige Fiorentina-Angreifer wechselt die Seite und tritt auf links zum Eckball an und findet mit seiner weiten Hereingabe immerhin den gegenüber lauernden Sandro Tonali.

18 Eine Flanke aus dem linken Halbfeld findet am langen Pfosten den auffälligen Federico Bernardeschi. Der 25-jährige Juventus-Akteur versucht, das Leder mit links an Ibrahim Šehić vorbeizustochern, doch der Keeper macht das Eck geschickt zu!

20 ...Sarabia findet Santi Cazorla im Rückraum, dessen Abschluss problemlos abgeblockt wird. Bislang sind die die Spanier hier noch weitgehend harmlos was die Torgefahr betrifft.

21 Kvilitaia mit der Riesenchance zum 0:1! Ihre dritte Kontersituation spielen die Georgier clever aus. Nach Shengelias Steilpass auf die rechte Sechzehnerseite spielt Davitashvili flach vor den kurzen Pfosten. Kvilitaia verpasst an der Fünferkante gegen Akanji eine direkte Abnahme, stochert das Leder dann aber am Boden liegend gegen den rechten Pfosten.

19 Vielleicht geht jetzt mal was über einen Standard. Corbalan holt Morata auf dem linken Flügel nahe der Eckfahne von den Beinen und eröffnet den Spaniern die Möglichkeit eines Freistoßes...

16 Doch Bosnien steckt nicht auf und setzt zum Konter an. Edin Džeko dringt von links in den Strafraum ein und zieht ab, wird aber ebenfalls geblockt.

18 Die Nati erarbeitet sich ein klares Übergewicht, lässt im letzten Spieldrittel aber noch die nötige Zielstrebigkeit vermissen. Abschlüsse aus den besten Positionen gelingen ihr bisher noch nicht.

18 Tor für Schweden, 0:1 durch Marcus Berg

16 Sarabia hat auf Links mal ein wenig Platz und hebelt die Pille ins Zentrum. Dort klärt Caruana vor dem heranrauschenden Thiago nur unzureichend auf Bernat, dessen Kopfball Bonello aber locker abfängt,

15 Jetzt wird Bernardeschi mit einem weiten Florenzi-Zuspiel aus der eigenen Hälfte auf die rechte Strafraumseite geschickt und legt von der Torauslinie in den Rückraum zu Lorenzo Insigne, der aus zehn Metern gerade noch mit seinem Abschluss hängenbleibt!

16 Die Partie spielt sich in der Malteser Hälfte ab und die Gäste verteidigen bereits jetzt mit neun Mann vor dem eigenen Sechzehner. Da dürfte es für Spanien nicht leicht werden das nötige Nadelöhr zu finden.

14 Nun kann sich Federico Bernardeschi mal an der rechten Strafraumkante durchsetzen und bringt die Kugel scharf in die Mitte. Miralem Pjanić ist jedoch im eigenen Sechzehner zur Stelle.

15 Mit seiner nächsten hohen Hereingabe, die er diesmal von der rechten Grundlinie abgibt, findet Kapitän Lichtsteiner Steffen vor dem langen Pfosten. Der Wolfsburger befördert das Leder aus sechs Metern mit dem Kopf weit über das Gehäuse.

13 La Furia Roja hat annähernd 100 Prozent Ballbesitz, findet bislang aber noch nicht die nötigen Lücken in der tief stehenden Malteser Defensive.

14 Gelbe Karte für Jayce Olivero (Gibraltar)

12 Die Italiener haben in der Anfangsphase sichtlich Mühe, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Bosnien setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche.

13 Die Dänen sind soeben gegen Gibraltar in Führung gegangen. Damit sinken die Schweizer Chancen, die Qualifikation bereits heute einzutüten, deutlich.

10 Gojko Cimirot wird auf links in den Lauf geschickt und wäre frei durch, steht im Moment des Zuspiels aber einen halben Meter im Abseits.

12 Tor für Dänemark, 1:0 durch Robert Skov

11 Keeper Loria ist in kurzem Abstand gleich zweimal gefordert: Erst fälscht Ajeti einen geplanten Befreiungsschlag aus gut 13 Metern auf die halbrechte Ecke ab; wenig später packt Zakaria einen wuchtigen Schuss aus der Distanz ab. Der ehemalige Magedeburger pariert jeweils mit Mühe.

10 Das wäre beinah ins Auge gegangen. Dunstan Vella will den Ball im eigenen Sechzehner aus der Gefahrenzone schlagen. Allerdings stellt sich Cazorla dazwischen und blockt die Kugel fast ins gegnerische Tor ab. Der Ball geht schließlich knapp am linken Pfosten vorbei.

8 Ermin Bičakčić kommt am zweiten Pfosten frei zum Kopfball. Gianluigi Donnarumma lenkt die Kugel gerade noch mit den Fingerspitzen über den Querbalken!

7 Wieder geht es bei den Osteuropäern blitzschnell über die rechte Seite. Diesmal klärt Francesco Acerbi die scharfe Hereingabe von Bešić gerade noch zur Ecke!

9 Startelfdebütant Vargas ist unweit des Elfmeterpunkts Adressat einer Lichtsteiner-Flanke vom rechten Flügel. Der Augsburger nickt das Leder weit rechts am Ziel vorbei.

8 Jesús Navas setzt sich auf der rechten Seite nahe der Eckfahne durch und haut die Pille nach innen. Dort steht der angepeilte Alvaro Morata aber doch einige Meter weg vom Ball. So kann Maltas Defensive problemlos klären.

6 Bosnien kann kontern. Der entscheidende Steilpass von Muhamed Bešić wird aber gerade noch entschärft und landet in den Armen von Gianluigi Donnarumma.

8 Georgiens Kapitän Kankava probiert sein Glück aus halbrechten 24 Metern mit einem rechten Spannschuss. Sommer entschärft den Aufsetzer in der halbrechten Ecke problemlos.

7 Die Spanier geben den Takt wie erwartet vor und lassen das Leder durch die eigenen Reihen laufen. Bei Malta wird bislang nur kräftig hinterhergelaufen.

5 Die Partie geht munter los. Die heimischen Fans feiern ihr Team lautstark an, das Stadion in Zenica ist als Hexenkessel bekannt.

6 Vladimir Weiss stellt nach dem 3:2-Auswärtserfolg in Gibraltar viermal um. Guram Kashia, Otar Kiteishvili, Zurab Davitashvili und Giorgi Kvilitaia übernehmen die Plätze von Giorgi Navalovski, Giorgi Kharaishvili, Jano Ananidze und Elguja Lobjanidze.

5 Die erste Chance der Spanier hat der Rekordnationalspieler. Kapitän Sergio Ramos kommt nach einer Flanke von der rechten Seite im Sechzehner mit dem Kopf an die Kugel, setzt die Pille aber rechts neben den Malteser Kasten.

3 Über Umwege kommt der aufgerückte Leonardo Bonucci im Strafraum zum Abschluss, bleibt aber an einem Abwehrbein hängen.

3 Auf der Gegenseite klärt Ermin Bičakčić zum ersten Eckball für die Italiener. Federico Bernardeschi schlägt die Hereingabe jedoch über die Spielertraube hinweg.

4 Der Hausherr erarbeitet sich den ersten Eckball von der rechten Seite über Pablo Sarabia. Der Standard bleibt vorerst ohne Folgen für die Gäste.

4 Vladimir Petković hat im Vergleich zum 2:0-Heimsieg gegen die Auswahl Irlands ursprünglich drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Fabian Schär (Bank), Admir Mehmedi (Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel) und Breel Embolo (Aufbautraining) beginnen Renato Steffen, Edimilson Fernandes und Albian Ajeti. Zudem ersetzt Ruben Vargas Haris Seferović, der sich beim Aufwärmen verletzt hat.

2 ... Rodríguez' ruhende Hereingaben von der linken Fahne bringt den Gästekasten noch nicht in Bedrängnis.

3 La Furia Roja präsentiert sich heute in Rot und Blau. Die Malteser haben die weißen Jerseys aus dem Kleiderschrank hervorgekramt.

1 Doch den ersten Vorstoß wagen die Hausherren! Schon nach 30 Sekunden taucht Edin Džeko frei vor dem Kasten auf, steht dabei allerdings auch deutlich im Abseits.

1 Mit Anstoß für die weiß gekleideten Gäste geht es los!

1 Steffen holt über den linken Flügel nach 30 Sekunden einen ersten Eckball heraus...

1 Spielbeginn

1 Und damit rein in diese Partie! Schiedsrichter Kassai gibt die Kugel frei und eröffnet das ungleiche Duell zwischen dem dreimaligen Europameister Spanien und dem Gast aus Malta, der noch ohne Teilnahme bei der Endrunde eines internationalen Turniers ist.

1 Die Schweiz gegen Georgien – auf geht's im Kybunpark!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Heutiger Spielort ist das rund 15.000 Zuschauer fassende Stadion Bilino Polje in der Industriestadt Zenica. Das Unparteiischengespann kommt aus der Schweiz und wird von Sandro Schärer angeführt.

Die Spieler haben den Rasen betreten und die Nationalhymnen laufen. Gleich kann's losgehen!

Die Hymnen ertönen.

Bei einer Lufttemperatur von 3° C betreten die 22 Akteure den Rasen.

Allerdings dürfen sich die Osteuropäer als Sieger der Nations League-Gruppe B3 noch Hoffnungen auf die Teilnahme bei der EM 2020 machen. Am 22. November werden die Play-Offs um die letzten vier Tickets ausgelost.

Für die Regeldurchsetzung im vierten Pflichtspielvergleich zwischen den A-Teams aus der Schweiz und aus Georgien ist ein Unparteiischengespann aus den Niederlanden verantwortlich, das Danny Makkelie anführt. Der 36-jährige Polizist pfeift seit 2009 in der Eredivisie und steht seit 2011 auf der FIFA-Liste. Die Linienrichter sind Mario Diks und Hessel Steegstra; als Vierter Offizieller verdingt sich Kevin Blom.

Bosnien hat nach einer 1:2-Niederlage in Griechenland in der letzten Länderspielpause und dem 3:0 der Finnen im Vorabendspiel gegen Liechtenstein keine Chance mehr, sich über die EM-Quali für das Turnier im kommenden Jahr zu qualifizieren.

Geleitet wird das Spiel von einem ungarischen Schiedsrichtergespann rund um den ersten Offiziellen Viktor Kassai. Der 44-Jährige erhält Unterstützung von seinen beiden Assistenten György Ring und Vencel Tóth II.

Auf bosnischer Seite sind einige aus der Bundesliga bekannte Namen zu lesen. Der Hoffenheimer Ermin Bičakčić darf ebenso von Beginn an ran wie der frühere Schalker Sead Kolašinac, der ehemalige Wolfsburger Edin Džeko und der beim HSV ausgebildete Muhamed Bešić.

Dass die Dschwarosnebi, deren wertvollster Spieler Innenverteidiger Davit Khotcholava vom FK Shakhtar Donetsk ist, trotzdem noch auf ihre erste Turnierteilnahme überhaupt hoffen dürfen, liegt am neuen Qualifikationsmodus. Als Gewinner der UEFA-Nations-League-Gruppe D1 müssen sie Ende März zwei Partien für sich entscheiden, um im kommenden Sommer zu Europas Top 24 zu zählen.

Von den Debütanten darf zwar keiner von Beginn an ran, dafür steht der 19-jährige Mittelfeldmann Sandro Tonali von Brescia Calcio überrascht in der Startelf. Beim 5:0 gegen Liechtenstein wurde der Rechtsfuß eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt.

Das Hinspiel der beiden Teams am zweiten Spieltag der EM-Qualifikation endete mit einem 2:0-Sieg für Spanien. Beide Tore erzielte der Madrilene Alvaro Morata, der auch heute wieder mit von der Partie ist. Gespielt wird heute im Ramón de Carranza in der schönen spanischen Hafenstadt Cádiz. Das Stadion ist Heimstätte des spanischen Zweitligisten FC Cádiz.

Die Georgier haben mit acht Punkten aus sieben Begegnungen zwar eine sehr ordentliche Runde gespielt, indem sie sowohl Dänen als auch Iren in Tiflis torlose Unentschieden abtrotzten und die beiden Pflichtaufgaben gegen Gibraltar erfolgreich lösten. Bei vier Zählern Rückstand auf die ersten beiden Ränge und einer ausstehenden Partie ist die Qualifikation über die Gruppe D jedoch nicht mehr möglich.

Ein kurzer Vergleich beider Teams: Spanien, ein Land mit etwas weniger als 50 Millionen Einwohnern trifft mit einer Mannschaft, dessen Kaderwert bei fast einer Milliarde Euro liegt, auf das ein Team eines 500.000 Seelen-Inselstaats, dessen Marktwert bei knapp vier Millionen Euro liegt. Der bekannteste Spieler sitzt mit Michael Mifsud (38), der auch mal für den 1. FC Kaiserslautern kickte, nur auf der Bank.

Für dieses Wochenende hat der ehemalige Inter-Coach drei neue Gesichter berufen: Innenverteidiger Andrea Cistana vom Aufsteiger Brescia, Fiorentina-Mittelfeldmann Gaetano Castrovilli und Riccardo Orsolini, Rechstaußen von Bologna, stehen erstmals im Kader. Vincenzo Grifo vom SC Freiburg ist nicht dabei.

„Unsere Ambitionen sind unendlich, wir wollen so gut wie möglich abschließen. Wir hoffen, dass wir die Qualifikation auf dem ersten Platz beenden“, hofft Nati-Trainer Vladimir Petković auf die Maximalausbeute in den letzten beiden Gruppenpartien. Dem 56-Jährigen fehlen neben den Langzeitverletzten Timm Klose, Josip Drmić und Xherdan Shaqiri mit Breel Embolo, Josip Drmic, Admir Mehmedi, Fabian Schär und Remo Freuler fünf weitere Akteure.

Auch bei den Maltesern wird im Vergleich zum 0:1 gegen die Färöer Inseln am vergangenen Spieltag einiges verändert. Statt Steve Borg, Jake Grech und Michael Mifsud stellt Trainer Ray Farrugia heute Jonathan Caruana, Juan Corbalan und Brandon Paiber gegen den großen Gegner auf. Damit setzt der Underdog auf eine Fünferkette in der Abwehr und ein Vierer-Mittelfeld. Einzige Spitze ist Kyrian Nwoko.

Italien spazierte förmlich durch die EM-Quali, steht nach acht Siegen in acht Spielen bereits als Gruppensieger und Teilnehmer bei der Endrunde 2020 fest. In der vergangenen Länderspielpause blieb die Elf von Roberto Mancini gar ohne Gegentor und machte durch einen 2:0-Heimsieg gegen Griechenland und ein 5:0 in Liechtenstein alles klar.

Die Schweiz belegt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aktuell lediglich den dritten Platz der Gruppe D, hat einen Zähler weniger als Irland und Dänemark. Da sich die beiden Rivalen allerdings am Montagabend in Dublin im direkten Duell gegenüberstehen, hat die Nati die Qualifikation in der eigenen Hand. Sollte Dänemark heute im Heimspiel gegen Gibraltar wider Erwarten patzen, kann das EM-Ticket bereits heute gelöst werden.

Mit Blick auf die Aufstellung bietet Spaniens Coach Robert Moreno heute erwartbarerweise nicht die erste Garde auf. Im Vergleich zum Spiel gegen Schweden nimmt der Trainer der Furia Roja sechs Veränderungen vor. Für David de Gea, Iñigo Martínez, Dani Carvajal, Fabián Ruiz, Dani Ceballos und Mikel Oyarzabal rücken Pau López, Kapitän Sergio Ramos, Jesús Navas, Santi Cazorla, Pablo Sarabia und Alvaro Morata neu ins Aufgebot.

Mit der Türkei, Frankreich, England und Tschechien haben sich gestern nach Belgien, Italien, Russland, Polen, der Ukraine und Spanien vier weitere Nationen für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Am frühen Abend ist ihnen mit der finnischen Auswahl ein Wettbewerbsneuling gefolgt. Welche Länder tüten ihre Teilnahme am anstehenden Kontinentalturnier in den Spätpartien ein?

Schönen Abend und herzlich willkommen zum EM-Quali-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und den bereits als Gruppensieger feststehenden Italienern. Anstoß ist um 20:45 Uhr!

Einen guten Abend aus dem St. Galler Kybunpark! Die Schweizer Nationalmannschaft möchte im letzten Länderspielfenster des Kalenderjahres 2019 ihre Teilnahme an der Europameisterschaft im kommenden Sommer sicherstellen. Im siebten Qualifikationsspiel duelliert sie sich mit der Auswahl Georgiens.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Liechtenstein -> Livio Meier

90 Einwechslung bei Liechtenstein -> Aron Sele

Da sich mit Schweden und Rumänien die Plätze zwei und drei der Gruppe F heute die Punkte gegenseitig wegnehmen, sicherte sich Spanien bereits am vergangenen Spieltag gegen Schweden das Ticket für die EM im nächsten Jahr. Diese wird erstmals mit 12 gastgebenden Ländern in ganz Europa ausgespielt werden. Für Malta bleibt die erste Qualifikation für eine EM-Endrunde weiter ein Traum.

86 Gelbe Karte für Klæmint Olsen (Färöer)

84 Gelbe Karte für Artak Yedigaryan (Armenien)

84 Auswechslung bei Liechtenstein -> Yanik Frick

84 Einwechslung bei Liechtenstein -> Ridvan Kardesoglu

84 Auswechslung bei Finnland -> Teemu Pukki

84 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Karjalainen

84 Auswechslung bei Norwegen -> Sander Berge

84 Einwechslung bei Norwegen -> Fredrik Ulvestad

83 Auswechslung bei Armenien -> Taron Voskanyan

83 Einwechslung bei Armenien -> Petros Avetisyan

81 Auswechslung bei Griechenland -> Anastasios Bakasetas

81 Einwechslung bei Griechenland -> Anastasios Donis

78 Auswechslung bei Armenien -> Rumyan Hovsepyan

78 Einwechslung bei Armenien -> Artak Yedigaryan

78 Auswechslung bei Finnland -> Pyry Soiri

78 Einwechslung bei Finnland -> Simon Skrabb

78 Auswechslung bei Färöer -> Sølvi Vatnhamar

78 Einwechslung bei Färöer -> Kaj Leo í Bartalsstovu

78 Auswechslung bei Norwegen -> Joshua King

78 Einwechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

77 Gelbe Karte für Rumyan Hovsepyan (Armenien)

Die Spanier könnten heute vor heimischer Kulisse den Gruppensieg in der Gruppe F perfekt machen. Aktuell führt La Furia Roja noch ungeschlagen mit fünf Zählern vor dem Zweitplatzierten Schweden, gegen den man zuletzt nicht über ein 1:1 Unentschieden hinauskam. Die Malteser belegen dagegen mit drei Zählern den letzten Platz in der Gruppe, sind aber punktgleich mit den Färöer Inseln, gegen die der Underdog zum Start der Qualifikation mit 2:1 gewinnen konnte.

75 Tor für Finnland, 3:0 durch Teemu Pukki

74 Auswechslung bei Griechenland -> Evangelos Pavlidis

74 Einwechslung bei Griechenland -> Efthimios Koulouris

73 Auswechslung bei Liechtenstein -> Michele Polverino

73 Einwechslung bei Liechtenstein -> Robin Gubser

Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zu einem absoluten David gegen Goliath-Duell in dieser EM-Qualifikation. Ab 20:45 Uhr empfängt der Weltmeister und dreimalige Europameister Spanien den kleinen Gast aus Malta.

71 Auswechslung bei Finnland -> Tim Sparv

71 Einwechslung bei Finnland -> Joni Kauko

71 Auswechslung bei Färöer -> Jóan Edmundsson

71 Einwechslung bei Färöer -> Klæmint Olsen

71 Auswechslung bei Färöer -> Jóannes Bjartalíð

71 Einwechslung bei Färöer -> Árni Frederiksberg

70 Auswechslung bei Norwegen -> Markus Henriksen

70 Einwechslung bei Norwegen -> Mats Møller Dæhli

66 Auswechslung bei Griechenland -> Petros Mantalos

66 Einwechslung bei Griechenland -> Georgios Masouras

65 Tor für Norwegen, 4:0 durch Alexander Sørloth

64 Tor für Finnland, 2:0 durch Teemu Pukki

62 Tor für Norwegen, 3:0 durch Alexander Sørloth

59 Auswechslung bei Armenien -> Erik Vardanyan

59 Einwechslung bei Armenien -> Artur Sarkisov

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Petros Mantalos (Griechenland)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

42 Gelbe Karte für Rógvi Baldvinsson (Färöer)

41 Gelbe Karte für Kostas Stafylidis (Griechenland)

39 Gelbe Karte für Tigran Barseghyan (Armenien)

34 Tor für Griechenland, 0:1 durch Dimitris Limnios

22 Gelbe Karte für Dimitris Giannoulis (Griechenland)

21 Tor für Finnland, 1:0 durch Jasse Tuominen

8 Tor für Norwegen, 2:0 durch Iver Fossum

4 Tor für Norwegen, 1:0 durch Tore Reginiussen

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Fazit

Schluss in Pilsen, die Party kann beginnen! Tschechien schlägt den Kosovo vollkommen verdient mit 2:1 und qualifiziert sich somit für die EURO 2020. Die Gastgeber waren von Beginn an das einzige Team, das heute Fußball spielte und den Sieg wollte. Nachdem ihnen in Halbzeit eins nicht die Führung gelungen war, trafen die Balkankicker mit ihren ersten und einzigen wirklichen Angriff des ganzen Spiels gleich ins Tor. Die Rot-Blauen brauchten eine kurze Weile um sich zu schütteln, gaben dann aber nochmal richtig Gas und hätten auch noch weit mehr als die beiden Treffer erzielen können, die ihnen aber auch für die gesicherte Qualifikation reichen. Der Kosovo hat noch die Chance über die Playoffs im März, wird mit einer Leistung wie heute aber mächtig Glück brauchen, um im kommenden Jahr auch bei der EURO dabei zu sein.

90 Fazit:

70 Prozent Ballbesitz, 6-zu-0 Tore, deutlicher kannst du ein Fußballspiel nicht gewinnen. Portugal setzt sich zuhause hochverdient gegen Litauen durch und kommt seinem Ziel der direkten EM-Qualifikation ein Stückchen näher. Kapitän Cristiano Ronaldo führte sein Team an diesem Abend mit einem Dreierpack auf die Siegerstraße, weitere Treffer steuerten Pizzi, Bernardo Silva und der Frankfurter Gonçalo Paciência bei seinem Pflichtspiel-Debüt bei. Ob der drückenden Überlegenheit der Selecao geht das Ergebnis auch in dieser Höhe in Ordnung. Für Portugal steht am Sonntag die entscheidende Reise nach Luxemburg an, wo sie mit einem Sieg das EM-Ticket buchen können. Bis dahin, einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Fazit:

England schlägt Montenegro nach einer Gala-Vorstellung mit 7:0 und fährt zur Euro 2020! Die Three Lions verwöhnten ihre Fans beim 1000. Länderspiel der englischen Fußball-Geschichte mit einem Spektakel und nahmen den überforderten Underdog bereits in der ersten Hälfte genüsslich auseinander. Montenegro lag bereits nach 30 Minuten mit 0:4 hinten und ließ die Angriffe der torhungrigen Engländer einfach über sich ergehen. Nach einem Kane-Dreierpack und dem 5:0 zur Halbzeit beruhigte sich das Geschehen im zweiten Durchgang dann deutlich und England nahm zeitweise zwei, wenn nicht drei Gänge heraus. Zwei Tore packte die Southgate-Elf dann aber doch noch obendrauf und darf sich nun offiziell EM-Teilnehmer 2020 nennen!

90 Die Tschechen können selbst in der Schlussphase den Ball in der gegnerischen Hälfte halten - der Kosovo wird hier wohl kaum nochmal gefährlich nach vorne kommen.

90 Gelbe Karte für Edon Zhegrova (Kosovo)



90 Spielende

90 Spielende

90 Einwechslung bei Tschechien: Pavel Kadeřábek

90 Einwechslung bei Tschechien: Pavel Kadeřábek

90 Auswechslung bei Tschechien: Jakub Jankto

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Okay, warum es jetzt tatsächlich noch zwei Minuten Nachspielzeit gibt, ist etwas unklar. Beim Schiedsrichter-Lehrgang lernt jeder Nachwuchs-Referee: Bei einer Klatsche sollte man den Verlierer nach 90 Minuten pünktlich erlösen...

89 Es gibt nochmal Eckball Nummer zwölf für Portugal. Den spielen sie aber garnicht mehr hoch rein in den Strafraum, sondern führen ihn kurz aus und kreisen den Ball weiter um die Box.

88 Der Kosovo versucht nun auch erstmals in diesem Spiel zaghaft nach virne zu spielen, aber die langen Bälle wirken eher verzweifelt. Die Tschechen lassen sich davon nicht beeinndrucken.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Schmerzen bei Bećiraj: Der Montenegriner erleidet eine Oberschenkel-Verletzung und muss die letzten beiden Spielminuten nun auf die Zähne beißen, Trainer Hadžibegić kann nicht mehr wechseln.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Serbien -> Dušan Tadić

90 Einwechslung bei Serbien -> Saša Lukić

90 Gelbe Karte für Joan Cervós (Andorra)

90 Gelbe Karte für Bekim Balaj (Albanien)

87 Wenig überraschend plätschert das Geschehe kurz vor Schluss vor sich hin. Litauen kann nicht mehr, Portugal will nicht mehr. Der Europameister von 2016 hat seine Pflicht erfüllt und hat die Qualifikation im letzten Spiel gegen Luxemburg in der eigenen Hand.

89 Auswechslung bei Andorra -> Jordi Aláez

89 Einwechslung bei Andorra -> Alexandre Martínez

85 Einwechslung bei Kosovo: Elbasan Rashani

85 Auswechslung bei Kosovo: Bersant Celina

86 Etwas schade! Einige Engländer gehen trotz des Torfestivals schon früher nach Hause und verlassen das Wembley. Also mehr kann die eigene Mannschaft echt nicht bieten! Aber ja: Stau in London, morgen Arbeit...

84 Fast das dritte Tor für die Roten! Nach einer Ecke leitet Ondrášek mit dem Schädel an den Fünfer weiter, wo Brabec um Haaresbreite den Einschlag verpasst.

88 Auswechslung bei Frankreich -> Kingsley Coman

88 Einwechslung bei Frankreich -> Thomas Lemar

82 Die Tschechen werden sich die Butter wohl kaum noch vom Brot nehmen lassen nach dieser Energieleistung - von den Kosovaren kommt nach wie vor nichts, das Tor war bereits sehr glücklich.

84 Tooor für England, 7:0 durch Tammy Abraham

Es werden doch noch sieben! Tammy Abrahm darf auch noch auf die Anzeigetafel und erzielt beim Gala-Abend sein erstes Länderspieltor. Die Falken können eine Hereingabe nicht vollends klären und ermöglichen Sancho auf der linken Außenbahn einen Querpass nach Lehrbuch. Abraham muss im Fünfer nur noch den Fuß hinhalten und stellt auf 7:0!

83 Einwechslung bei Portugal: Diogo Jota

83 Auswechslung bei Portugal: Cristiano Ronaldo

83 Doppelglück für Litauen! Der eingewechselte Bruma findet sich mutterseelenallein am Elfmeterpunkt wieder. Der Abschluss des Portugiesen kommt sehr zentral und scheitert an der Fußabwehr von Šetkus. Die Pille springt daraufhin Palionis an den Kopf und von dort zurück in die Arme des am Boden liegenden Keepers. Es bleibt vorerst bei sechs Gegentreffern!

82 Alexander-Arnold mit einem Pfund! Der Außenverteidiger rast in einen freien Ball und jagt die Kugel aus der zweiten Reihe Richtung Kiste. Am linken will Wilson wie beim Eishockey abfälschen und streckt den Oberschenkel raus; der Ball driftet rechts am Gehäuse vorbei.

79 Tooor für Tschechien, 2:1 durch Ondřej Čelůstka

Die verdiente Führung für die Tschechen! Darida schlägt die Ecke an den zweiten Pfosten, wo die Kugel zu Kral an den ersten Pfosten zurückkommt - dieser visiert mit dem Schädel die lange Ecke an, und über Čelůstkas Oberschenkel rutscht der Ball irgendwie ins Netz durch!

80 Die Highlights werden so langsam rarer und auch Standards bringen den Engländern kein siebtes Tor ein. Maddison krallt sich eine Ecke von rechts und schickt das Leder bereits in der Luft ins Toraus.

81 Einwechslung bei Litauen: Donatas Kazlauskas

81 Auswechslung bei Litauen: Fiodor Černych

80 Gelbe Karte für Saulius Mikoliūnas (Litauen)

Saulius Mikoliūnas nimmt eine Trikotprobe von Mário Rui. Das Vergehen bringt ihm die Gelbe Karte ein.

81 Auswechslung bei Moldau -> Vadim Raţă

81 Einwechslung bei Moldau -> Artur Pătraş

77 Der neue Montenegriner Boljević sorgt auf der linken Außenbahn für ein bisschen Raumgewinn und dribbelt sich gegen Alexander-Arnold sogar bis kurz vor die Torauslinie. Als die Flanke folgen soll, schießt sich der Einwechselspieler etwas kurios gegen das Standbein...

77 Einwechslung bei Kosovo: Edon Zhegrova

77 Auswechslung bei Kosovo: Florent Hadergjonaj

76 In der 76 (!) Minute holen die Gäste ihren ersten Eckstoß heraus. Hoch und lang segelt dieser in den Sechzehnmeterraum und auf den Schädel von José Fonte, der für die Hausherren bereinigt.

79 Auswechslung bei Serbien -> Adem Ljajić

79 Einwechslung bei Serbien -> Filip Đuričić

79 Auswechslung bei Luxemburg -> Vincent Thill

79 Einwechslung bei Luxemburg -> Danel Sinani

79 Tor für Frankreich, 2:1 durch Olivier Giroud

79 Auswechslung bei Andorra -> Cristián Martínez

79 Einwechslung bei Andorra -> Ricard Fernandez

75 Und direkt danach ein Lattenkracher! Wieder fliegt die Pille über rechts hinein, wo Jankto am zweiten Pfosten technische Finesse beweist und das Leder direkt volley nimmt, aber von der Unterkante der Latte springt das Spielgerät raus!

74 Aber die Tschechen drängen weiter! Von rechts kommt der Ball in die Mitte zu Souček, der aus der Drehung abschließt, aber knapp rechts vorbei!

74 Gonçalo Paciência geht am linken Pfosten nach Ronaldo-Flanke ins Luftduell. Die Murmel ist gegen die Laufrichtung nicht einfach zu nehmen, dennoch bringt der Frankfurter einen Kopfball auf das kurze Eck zustande. Dort ist Šetkus zur Stelle und fährt die Pranke aus.

77 Gelbe Karte für Veaceslav Posmac (Moldau)

73 Nun sieht es wieder deutlich besser aus für die Tschechen - sie bleiben auf Rang zwei und der Kosovo müsste gegen England am letzten Spieltag gewinnen, um sie nich zu überholen.

74 Einwechslung bei Montenegro: Aleksandar Boljević

74 Auswechslung bei Montenegro: Sead Hakšabanović

73 Der WM-Vierte von 2018 lässt es locker angehen und schenkt Trainer Southgate weiterhin eine fast perfekte Passquote. Ein zweistelliges Ergebnis sehen wir heute wohl nicht mehr...

75 Tor für Luxemburg, 3:2 durch David Turpel

73 Einwechslung bei Portugal: João Moutinho

73 Auswechslung bei Portugal: Bruno Fernandes

74 Auswechslung bei Moldau -> Radu Gînsari

74 Einwechslung bei Moldau -> Nicolae Milinceanu

71 Doch trotz aller Dominanz am heutigen Abend muss der Europameister von 2016 konzentriert bleiben, denn die Qualifikation ist noch nicht in trockenen Tüchern - unabhängig von der Höhe des heutigen Spiels.

71 Tooor für Tschechien, 1:1 durch Alex Král

Ein klasse Distanzschuss sorgt für den so nötigen Ausgleich für die Gastgeber! Masopust wird in der Mitte vor dem Tor gestört und verliert den Ball, der somit Kral vor die Füße rollt und der Spartak-Moskau-Legionär haut die Pille aus 25 Metern mit einem Drehschuss in die linke Ecke - Muric war die Sicht verdeckt, so trifft ihn kaum eine Schuld.

70 Southgate wechselt zum letzten Mal und bringt nun Joe Gomez, der sich im Vorfeld mit Torjäger Raheem Sterling zoffte. Der suspendierte City-Stürmer sitzt entspannt auf der Tribüne und beklatscht die Einwechslung seines Mitspielers, der Disput ist wohl schon wieder vergessen.

69 Nach kurzer Behandlungspause kann es auch für Muric weitergehen, weiterhin 0:1.

72 Einwechslung bei Litauen: Justas Lasickas

72 Auswechslung bei Litauen: Paulius Golubickas

73 Gelbe Karte für Lucas Digne (Frankreich)

73 Auswechslung bei Albanien -> Ylber Ramadani

73 Einwechslung bei Albanien -> Taulant Seferi

70 Einwechslung bei England: Joe Gomez

70 Auswechslung bei England: Mason Mount

68 Nach dem Eigentor der Außenseiter werden die Gastgeber wieder etwas aktiver und wollen jetzt auch noch die Sieben auf der Anzeigetafel. Mount, Rashford und Sancho zeigen am gegnerischen Gefahrenbereich tollen Kombinationsfußball und lassen Montenegro nicht durchatmen.

67 Da ist der Ausgleich, aber das Tor zählt nicht! Nach einer Flanke von rechts gehen Muric und Souček zum Ball, der Tscheche trifft den Keeper beim Herauslaufen mit dem Knie - daher wird der folgende Treffer von Darida abgepfiffen.

69 Das Siebte liegt in der Luft! Gonçalo Paciência zieht links mit einem Heber an seinem Gegenspieler vorbei, nimmt den Kopf hoch und spielt zu Cristiano Ronaldo an den Elfmeterpunkt. Der Superstar will es bei seinem vierten Treffer wohl zu genau machen und lässt die Chance diesmal recht deutlich liegen.

71 Auswechslung bei Andorra -> Txus Rubio

71 Einwechslung bei Andorra -> Víctor Rodríguez

70 Tor für Serbien, 3:1 durch Nemanja Radonjić

66 Einwechslung bei Portugal: Bruma

66 Auswechslung bei Portugal: Bernardo Silva

68 Auswechslung bei Moldau -> Ion Jardan

68 Einwechslung bei Moldau -> Dinu Graur

64 Jakub Jankto mit einem starken Solo über die Mitte, wird nicht richtig angegriffen und schließt von der Strafraumgrenze ab, doch der leicht abgefälschte Ball geht links neben den Pfosten.

66 Tooor für England, 6:0 durch Aleksandar Šofranac (Eigentor)

Das 6:0? Ein Flippertor! Rashford legt am linken Alu den Turbo ein und schießt dann mit einem Querpass Sancho ab! Der Dortmunder wird sogar zum Aushilfs-Montenegriner und klärt auf der Linie. Kurz darauf wuchtet Mount drauf und Šofranac fälscht unhaltbar ins eigene Tor ab.

65 Tooor für Portugal, 6:0 durch Cristiano Ronaldo

Litauen zerfällt komplett! Ausgangspunkt ist diesmal Bernardo Silva, der links im Strafraum für Ronaldo zurücklegt. CR7 zieht mit einem Haken nach innen und nagelt die Pille trocken in die Maschen. Für den bemitleidenswerten Ernestas Šetkus gibt es wieder nichts zu halten.

65 Einwechslung bei Montenegro: Branislav Janković

65 Auswechslung bei Montenegro: Vladimir Jovović

62 MLS-Legionär Ondrášek soll es jetzt in der Sturmspitze richten im Abwesenheit Patrick Schicks. ´"Die Kobra" nennen sie ihn in den Staaten.

65 Im Moment passiert im Wembley nicht viel. England verwaltet das 5:0 und schafft es im zweiten Durchgang nicht mehr hinter die Kette der Gäste.

61 Einwechslung bei Tschechien: Zdeněk Ondrášek

61 Auswechslung bei Tschechien: Michal Krmenčík

63 Tooor für Portugal, 5:0 durch Bernardo Silva

Es wird bitter für die Männer vom Balkan. Mit einer flachen Hereingabe legt Ricardo Pereira für den bockstarken Bernardo Silva auf. Der Manchester-City-Mann zieht mit links ab und lässt Šetkus aus zehn Metern keine Chance!

60 Da war die Chance! Darida bringt einen Ball von rechts halbhoch herein - die Kugel wird mehrmals abgefälscht und damit zum Querschläger, bevor Krmenčík das Ding im Fallen aufs Tor bringt. Aber Muric ist wieder auf dem Posten.

63 Mittlerweile steht das Abschlussverhältnis bei 25-1 zugunsten der Portugiesen. Litauen ist um Schadensbegrenzung bemüht.

63 England lässt gegen die rote Mauer das nötige Tempo vermissen und wird eher durch Standards gefährlich: ManUtd-Verteidiger Maguire steigt bei einer Ecke in die Luft und köpft die Pille einen Meter über die Latte hinweg.

61 Nächster Versuch von Ronaldo! Eine Freistoßsituation aus 25 Metern und zentraler Position lässt sich der Mann von Juventus nicht nehmen. Der Flatterball geht genau durch die Mauer und wird auf dem Weg zum Tor noch gefährlich abgefälscht. Im Kasten macht Šetkus einen Hechtsprung in die Ecke und entschärft den Versuch.

62 Die junge Fußballnational Montenegro baut so langsam ein Bollwerk auf und will eine noch höhere Niederlage unbedingt vermeiden.

58 Die Gastgeber wirken ein wenig ideenlos in ihren Angriffen, der Nackenschlag des Rückstands sitzt. Sie versuchen es jetzt über Standards, aber der Kosovo räumt konsequent auf.

62 Auswechslung bei Serbien -> Sergej Milinković-Savić

62 Einwechslung bei Serbien -> Nemanja Radonjić

60 Die Gastgeber legen in etwa den 4. Gang ein und stellen sich erneut vor der montenegrinischen Gefahrenzone auf. Der Underdog läuft dadurch wieder hinterher und ist mal wieder in der Abwehr gefordert.

59 Wenige Zentimeter trennen Cristiano Ronaldo von seinem Dreierpack! Aus 20 Metern nimmt der Kapitän Maß und schickt einen strammen Schuss auf die Reise. Die Kirsche touchiert noch den Außenpfosten und klatscht neben dem Kasten an die Bande.

61 Auswechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

61 Einwechslung bei Luxemburg -> David Turpel

58 Trainer Southgate nimmt Harry Kane nach seinem Dreierpack vom Feld und bringt von Bournemouth-Stürmer Tammy Abraham. Auch James Maddison von Leicester darf nun mitmischen. Können die beiden das 6:0 einleiten?

60 Auswechslung bei Albanien -> Emanuele Ndoj

60 Einwechslung bei Albanien -> Keidi Bare

58 Einwechslung bei Litauen: Deivydas Matulevičius

58 Auswechslung bei Litauen: Mantas Kuklys

57 Einwechslung bei England: Tammy Abraham

57 Auswechslung bei England: Harry Kane

55 Gelbe Karte für Tomáš Souček (Tschechien)



56 Einwechslung bei England: James Maddison

54 Coufal bringt einen Ball flach und steil in den Sechzehner, aber Masopust kann den Ball in der Mitte nicht kontrollieren. Die Atmosphäre wird giftiger in Pilsen.

56 Auswechslung bei England: Alex Oxlade-Chamberlain

56 Abseitstor! Alexander-Arnold macht die Kugel mit einer Hereingabe scharf und Mijatović klärt zunächst aus kurzer Distanz brillant. Kurz darauf trifft Mount das verwaiste Tor, steht dabei jedoch im Abseits!

56 Tooor für Portugal, 4:0 durch Gonçalo Paciência

Jetzt ist auch Gonçalo Paciência dran: Von der rechten Seite flankt Bernardo Silva vors Tor. Šetkus hat das Ding eigentlich sicher, lässt es dann aber genau vor die Füße des Debütanten fallen. Dieser lässt sich nicht zweimal bitten und schiebt die Murmel über die Linie.

54 Vielleicht die schönste Info für die Gäste: England nimmt Tempo heraus und geht nicht sofort zwingend auf das 6:0. Montenegro darf den Ball in Ruhe in der eigenen Hälfte führen und erlebt erstmals überhaupt ein paar entspannte Minuten.

52 Plötzlich stehen die Kosovaren vor den Tschechen! Nun muss der Vizeeuropameister von 1996 liefern.

55 Tor für Albanien, 2:2 durch Rey Manaj

54 Tor für Luxemburg, 2:1 durch Gerson Rodrigues

54 Gelbe Karte für Ion Jardan (Moldau)

52 Marko Vešović will auf der linken Flügelseite für etwas Gefahr sorgen und hält sich Oxlade-Chamberlain mit gutem Körpereinsatz vom Laib. Der Engländer prallt ab und zieht dann das Foul.

52 Tooor für Portugal, 3:0 durch Pizzi

Was für ein Kracher von Pizzi! Bruno Fernandes schickt seinen Teamkollegen halbrechts in die Gasse. Der Mann von Benfica fackelt nicht lange und zimmert die Kugel aus spitzem Winkel unter das Tordach. Von der Querlatte klatscht der Ball an den Innenpfosten und von da aus ins Netz. Portugal schraubt den Deckel drauf!

50 Das Bild aus dem ersten Durchgang setzt sich fort: Die Hausherren ziehen die Kugel durch die eigenen Reihen, ständig auf der Suche nach der Lücke in Litauens Defensive. Ein dritter Treffer wäre aus Sicht der Portugiesen nicht unwichtig, um diesem Spiel endgültig den Stecker zu ziehen.

50 Tooor für Kosovo, 0:1 durch Atdhe Nuhiu

Aus dem Nichts die Führung für die Gäste! Hadergjonaj hat auf rechts zu viel Platz für eine punktgenaue Flanke auf den einlaufenden Nuhiu, der aus fast 15 Metern einspringt und einen Flugkopfball rechts im Kasten versenkt, der kalte Vaclík hat keine Chance!

48 Die Tschechen begannen auch in ersten Abschnitt gut, aber nun muss auf Effizienz in ihre Aktionen. Der Kosovo lauert.

52 Gelbe Karte für Dirk Carlson (Luxemburg)

50 Zu Beginn des zweiten Durchgangs lassen es die torhungrigen Three Lions etwas ruhiger angehen. Die Southgate-Elf sichert die Kugel im Mittelfeld und lässt sich bei den Vorstößen etwas mehr Zeit.

47 Wie stark die Performance der Hausherren im ersten Durchgang war, zeigt auch die Passstatistik: ganze 90% alle Abspiele brachte England in den ersten 45 Minuten an Mann. Das ist ein ganz starker Wert. Genauso wie die fünf Tore.

47 Aktivposten Gonçalo Paciência arbeitet weiter am ersten Treffer in der Nationalmannschaft. Nach einer Eckball-Hereingabe kommt der Frankfurter aus zehn Metern zum Schuss. Viele gelbe Trikots stehen im Weg und vereiteln die Gefahr.

46 Weiter geht's in Pilsen, bei den Gästen kommt mit Halimi ein neuer Mann aufs Feld.

46 Einwechslung bei Kosovo: Besar Halimi

46 Auswechslung bei Kosovo: Anel Raskaj

46 Montenegro-Trainer Hadžibegić vollzieht zum Seitentausch einen Wechsel und erhofft sich durch die Einwechselung von Verteidiger Raspopović etwas mehr Stabilität.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Tor für Andorra, 1:2 durch Cristián Martínez

46 Die einzige Änderung zur Pause findet auf dem Kopf von CR7 statt, der im zweiten Durchgang mit Haarband aufläuft. Auf Wechsel verzichten beide Trainer vorerst.

46 Die zweiten 45 Minuten laufen! Wie viele Tore sehen wir noch beim großen Abend der Three Lions?

46 Einwechslung bei Montenegro: Momcilo Raspopović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Montenegro: Risto Radunović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Luxemburg -> Chris Philipps

46 Einwechslung bei Luxemburg -> Aldin Skenderovic

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Albanien -> Lorenc Trashi

46 Einwechslung bei Albanien -> Elseid Hysaj

45 Halbzeitfazit:

Portugal ist auf EM-Kurs! Im ersten Abschnitt spielte nur eine Mannschaft - und zwar die von Fernando Santos. Bereits nach sieben Minuten war CR7 zum ersten Mal erfolgreich und verwandelte ganz souverän einen selbst herausgeholten Foulelfmeter. Portugal blieb am Drücker und nutze einen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte zum 2:0, wieder stach Cristiano Ronaldo zu. 70 Prozent Ballbesitz sprechen eine klare Sprache für Portugals Spielkontrolle bis hierhin. Die Gäste waren ausschließlich mit verteidigen beschäftigt und sind mit zwei Gegentreffern zur Pause gut bedient. Gleich gehts weiter!

45 Halbzeitfazit

Pause in Pilsen, die Tschechen gehen gegen den Kosovo torlos in die Pause und müssen die Quali-Party Stand jetzt verschieben. Zwar haben die Gastgeber hier alle Vorteile auf ihrer Seite und konnten sich bereits einige gute Möglichkeiten erarbeiten, doch entweder ging der Ball knapp vorbei oder er wurde vom starken Tormann Aro Muric entschärft. Die Gäste beschränken sich bis dato nur aufs Verteidigen und fahren damit auch gut - allerdings bräuchten auch sie einen Sieg, um die Chance für die direkte Qualifikation zu wahren. Ein Punkt bringt also niemanden weiter und vertragt die Entscheidungen auf den letzten Spieltag.

45 Halbzeitfazit:

Schützenfest im Wembley! Die Three Lions drehen bei ihrem 1000. Länderspiel richtig auf und gehen nach einer spektakulären 1. Halbzeit mit einem 5:0 in die Kabine. Underdog Montenegro wurde in der ersten Hälfte schnell zum Spielball der Engländer und lag nach drei schnellen Gegentoren bereits nach 30 Minuten mit 0:4 hinten, Kane-Hattrick inklusive. Die Gäste waren in der Verteidigung heillos überfordert, konnten die schnellen Engländer kaum stoppen und müssen in der 2. Halbzeit auf gnädige Three Lions hoffen. England feiert eine wilde Party und sichert sich das EM-Ticket mit einem Torfestival!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Geht noch was vor der Pause? Die Portugiesen schnüren Litauen hinten ein, die Männer in Gelb versammeln sich allesamt hinter dem Ball. Von den Außenbahnen arbeiten die Hausherren viel mit Flanken, die in dem Getümmel nicht wirklich das beste Mittel sind.

45 Ende 1. Halbzeit

44 Gibt es noch das halbe Dutzend vor der Pause? Die Three Lions treiben die Ballbesitquote in die Höhe und legen sich ihren Gegner zu recht. Montenegro kann überhaupt gar nicht so schnell reagieren, wie Kane und Co. aufziehen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Mergim Vojvoda blutet an der Nase und muss das Spielfeld kurzzeitig verlasen, die Gäste sind vorübergehend in Unterzahl.

44 Gelbe Karte für Max Llovera (Andorra)

41 Keine schlechte Idee: Die Montenegriner erhalten eine ganz kurze Verschnaufpause und schieben die Kugel für ein paar Sekunden hintenrum.

41 Im Ansatz sind die Vorstöße der Gäste nicht schlecht. Mit kurzen Stafetten suchen sie den direkten Weg in die Spitze. Vykintas Slivka will es am Strafraum im Eins-gegen-eins mit Ricardo Pereira aufnehmen und bleibt hängen.

43 Gelbe Karte für Ludovic Clemente (Andorra)

43 Tor für Serbien, 2:0 durch Aleksandar Mitrović

41 Die Kosovaren werden in dieser Phase wieder etwas stärker und können sich erstmals auch in die gegnerische Hälfte spielen. Die Tschechen verpassten den Führungstreffer und scheinen leicht müde zu werden.

39 Konter der Gäste! England kennt nur eine Richtung und nimmt seine Abwehrarbeit bei 5:0 nicht ganz so ernst. Fatos Bećiraj ergattert einen langen Schlag in die gegnerische Zone und scheitert aus fünf Metern am gut aufgelegten Pickford. Toller Reflex des Everton-Keepers!

38 Ronaldo will unbedingt seinen Hattrick! Von der halblinken Seite prescht der Doppeltorschütze in die Box und lädt aus zwölf Metern den Vollspann durch. In der Kiste schaut Šetkus nur zu und sieht, wie das Gerät einige Meter über das Ziel hinaus segelt.

37 Die Hausherren haben den Fuß etwas vom Gaspedal genommen. Bemerkbar macht sich das vor allem in den Abschlusssituationen, die nicht mit entscheidender Überzeugung zuende gespielt werden. Mit dem bisherigen Auftrittkann Nationalcoach Fernando Santos nichtsdestotrotz zufrieden sein.

37 Valon Berisha zieht die Pille scharf auf Kopfhöhe herein, aber in der Mitte können die Tschechen zur Ecke klären. Diese bringt auch nichts ein.

38 Gelbe Karte für Vincent Thill (Luxemburg)

38 Gelbe Karte für Artur Crăciun (Moldau)

37 Tooor für England, 5:0 durch Harry Kane

5:0 und Kane-Hattrick! Ein weiteres, einfaches Tor der entfesselten Hausherren: Alexander-Arnold flankt vom rechten Feldrand und schiebt das Leder mit einem perfekten Chip-Ball auf den Fuß von Kane. Der Tottenham-Stürmer dreht seinen Körper nach rechts und donnert den Ball links ins flache Eck!

35 Die Three Lions lassen nicht nach und nehmen einen weiteren Anlauf für Tor Nummer fünf. Rashford zimmert eine harten Flachpass von rechts in den Fünfer und Simić blockt in höchster Not.

36 Handspiel an der linken Strafraumgrenze von Čelůstka, vielleicht kann jetzt mal was über einen Standard gehen für die Gäste.

35 Darida mit einem ersten Abschluss, aber dem Kapitän rutscht der Ball über den Spann - weit vorbei. Das macht der Herthaner normalerweise besser.

33 Gelbe Karte für Marko Vešović (Montenegro)

Erste Verwarnung: Vešović tritt auf der Seitenlinie etwas zu oft in die Beine von Rashford und bekommt nach einem wilden Nachgestocher Gelb.

33 Litauen wagt sich nach vorne! Endstation ist bei Fonte vor der Box, der umgehend den Gegenangriff einleitet. Am anderen Ende des Feldes legt Ronaldo beinahe mit der Hacke für Bernardo Silva auf, doch der Pass kommt nicht durch.

32 Rashford fast mit einem Hackentor! England macht offensiv weiter und will beim Jubiläumsspiel am besten noch einen Rekordsieg eintüten. Simić schlägt bei einer Flanke von rechts ein Luftloch und ermöglicht Rashford am linken Alu den Kunstschuss. Der Youngster erwischt den Torhüter und scheitert ganz knapp!

35 Tor für Frankreich, 1:1 durch Raphaël Varane

34 Gelbe Karte für Vadim Raţă (Moldau)

32 Gelbe Karte für Atdhe Nuhiu (Kosovo)

Weiter geht die Kartenparade - vor allem der Kosovo muss aufpassen, das Spiel nicht mit weniger als elf Mann zu beenden.

30 Gonçalo Paciência gibt eine super Figur ab bei seinem Pflichtspiel-Debüt! Der Stürmer nimmt eine halbhohe Vorlage von Cristiano Ronaldo als Volley entgegen und verfehlt die Querlatte nur knapp.

31 Gelbe Karte für Jan Bořil (Tschechien)

Auch der Linksverteidiger wird verwarnt - die Karten sitzen locker bei Gianluca Rocchi aus Italien.

30 Tooor für England, 4:0 durch Marcus Rashford

Schützenfest! Die Montenegriner zeigen schon jetzt kaum noch Gegenwehr und fallen auseinander. Nach einer Ecke darf Maguire zunächst völlig freistehend köpfen und lässt am linken Alu das sichere 4:0 liegen. Ein paar Sekunden später nimmt sich Rashford den Rebound und schlenzt die Kugel rechts oben in den Winkel!

28 Weiterhin spielt hier nur eine Mannschaft, die sich aber noch belohnen muss. Aktuell scheint Keeper Muric das größte Problem der Gastgeber zu sein.

27 Fast der Anschlusstreffer! Nach einem Foul von Chillwell ballern die Montenegriner einen Freistoß von rechtsaußen vors Tor und erhalten dort ebenfalls ordentlich Raum. Simić drückt sich mit Gewalt in einen Zweikampf und zwingt Pickford zu einer bärenstarken Flugparade!

26 Auch wenn die Three Lions heute natürlich besonders motiviert sind, darf die Gäste-Abwehr schon etwas mehr zeigen. So viel Platz wie Kane eben bekam, gibt es im Profifußball eher selten...

27 Aufregung im Sechzehner Litauens! Nach einer Andriuškevičius-Grätsche, die Bernardo Silva zu Fall bringt, zeigt der Unparteiische auf den Punkt. Die Litauer sind außer sich - und das zurecht. Der Abwehrmann trifft zunächst eindeutig Ball. Das erkennt dann auch der Mann an der Pfeife und korrigiert seine Entscheidung.

27 Gelbe Karte für Markus Palionis (Litauen)

Markus Palionis beschwert sich nach dem Elfmeterpfiff lautstark beim Offiziellen und holt sich für seine Wortwahl die Gelbe Karte ab.

25 Nach dem bisherigen Spielverlauf ist Litauen absolut chancenlos. Das Spiel findet nur in der Hälfte des Gruppenletzten statt, der gegen die individuelle Klasse der Portugiesen kein Mittel findet.

24 ... Jankto bringt den Freistoß aus gut 23 Metern auf den linken Pfosten, wo erneut der riesige 1,98m Tormann seine Finger im Spiel hat und ablenken kann.

24 Tooor für England, 3:0 durch Harry Kane

Alle guten Dinge sind drei - oder mehr? Montenegro kassiert das 0:3! Chillwell sammelt bereits nach 24 Minuten den dritten Assist und findet mit einem Eckstoß erneut Harry Kane. Der Torjäger läuft ohne Gegenwehr der Gäste durch den Fünfer und köpft die Kugel erneut ins Netz!

23 Gelbe Karte für Fidan Aliti (Kosovo)

Aliti kassiert Gelb für ein Foul vor dem Sechzehner...

23 Dominanz nach dem Geschmack von Gareth Southgate! Der WM-Vierte von 2018 sperrt den Underdog in der eigenen Gefahrenzone ein und lässt die Kugel mit bester Passsicherheit laufen. Könnte ein langer Abend werden für die Falken...

22 Kosovo kommt etwas besser in die Partie und scheint sich nun leichter vom Druck befreien zu können. Nach vorne geht aber nach wie vor nichts für den jungen Staat.

22 Tooor für Portugal, 2:0 durch Cristiano Ronaldo

Doppelpack für Cristiano Ronaldo! Girdvainis spielt die Kugel im Aufbau genau vor den Fuß von Gonçalo Paciência. Mit dem ersten Kontakt schickt der Frankfurter Kollege Ronaldo halblinks in den Sechzehner. Aus 13 Metern zirkelt der Doppelpacker die Murmel unhaltbar unter den rechten Giebel. Da gibts nichts zu halten für Keeper Šetkus!

20 An der linken Sechzehnerkante hat Mário Rui einige Meter Platz und bedient CR7 im Rückraum. Der direkte Abschluss des Juve-Angreifers wird von Girdvainis Fuß geblockt. Litauen kann durchatmen.

20 SO haben sich die Gastgeber ihren historischen Feiertage vorgestellt! Die Three Lions sind im 1000. Länderspiel ihrer Geschichte schnell auf Kurs und reservieren schon mal das EM-Ticket!

19 Noch ein gutes Ding! Vladimír Coufal kommt von rechts in die Mitte und schließt an der Strafraumgrenze aus der Drehung ab, doch der Versuch rauscht knapp über das linke Lattenkreuz, diesmal muss Muric nicht eingreifen.

18 Tooor für England, 2:0 durch Harry Kane

Schon steht es 2:0! Chillwell wird erneut zum Assistgeber und streichelt einen Freistoß von linksaußen auf den Kopf von Kane. Der Captain der Engländer schüttelt alle Bewacher ab und nickt lässig aus vier Metern ein!

19 Gelbe Karte für Txus Rubio (Andorra)

17 Mit erschreckender Leichtigkeit dringen die Portugiesen ein ums andere Mal tief in den Gästestrafraum ein. Dass es noch nicht 2:0 steht, ist einzig und allein dem ausbaufähigen letzten Pass Portugals zu verdanken. Litauen ist hier ziemlich am schwimmen.

17 Rashford zündet den Turbo! Kane sichert die Kugel im Mittelfeld und leitet an Oxlade-Chamberlain weiter. Der Konter der Three Lions ist auf dem Weg und endet mit einer guten Chance von Rashford; Mijatović rettet mit der Brust!

17 Die Gäste aus dem Balkan fahren eine klare Konterstrategie - sie wollen heute nicht wirklich mitspielen. Angesichts der hoch aufgerückten Tschechen ist das sicherlich nicht die schlechteste Idee.

18 Tor für Andorra, 1:1 durch Cristián Martínez

15 Die Außenseiter wollen es spielerisch lösen! Montenegro trägt das Spielgerät flüssig durch das Zentrum und übergibt dann nach rechts an Vešović. Der Siebener zeigt einen tollen Antritt und wird erst am rechten Pfosten von Alexander-Arnold gestoppt. Es gibt einen Eckball, der erneut ereignislos bleibt.

15 Glanzparade von Šetkus! Ein Heber aus dem Halbfeld findet Gonçalo Paciência in der Box. Der Frankfurter visiert mit seinem Kopfball das untere Eck an. Litauens Schlussmann streckt sich und kratzt den Versuch gerade noch aus dem Kasten.

15 Gelbe Karte für Anel Raskaj (Kosovo)



13 Und das 2:0 obendrauf? Die Hausherren wollen mehr und sorgen bei Mijatović für Schweißperlen auf der Stirn. Kane hat mittig im Fünfer alle Zeit für einen Kopfball und wuchtet das Ball lediglich auf den Oberarm des Gegenspielers - eher kein Elfer! Danach scheitert Mount an einem versuchten Volley auf Hüfthöhe.

13 Neves ist mit seiner Flanke auf der Suche nach Paciência, der da vorne im Sturmzentrum mit seiner Physis eine optimale Anspielstation bietet. Für Ronaldo öffnen sich dadurch Räume, der immer wieder Läufe aus der Tiefe startet.

14 Die Tschechen beginnen gut und können die Gäste gleich unter Druck setzen. Aber ein guter Start macht noch kein Spiel, das wissen auch die Rot-Blauen. Ein Treffer muss her, um mehr Sicherheit zu gewinnen.

10 Das ist natürlich ein Start nach Maß für die Selecao. Doch sie ruhen sich nicht auf dem frühen Treffer aus und schieben sofort wieder nach vorne, Die Litauer bekommen keine Verschnaufpause und wirken in der Defensive etwas wackelig.

11 Tooor für England, 1:0 durch Alex Oxlade-Chamberlain

Mit Karacho! Der historische Abend der Three Lions beginnt mit der frühen Führung, The Ox macht das 1:0! Der Liverpool-Wirbelwind nimmt einen langen Ball von Chillwell am rechten Fünfer-Ende auf und wuchtet die Kugel mit rechts in die lange Ecke!

10 Hervorragend kombiniert! Die Tschechen zeigen, dass sie technisch viel drauf haben: Krmenčík legt super per Hacke auf Jankto, der mit viel Übersicht in den Rückraum auf Kaal spielt, doch der Spartak-Legionär verpasst knapp in der Mitte.

11 Tor für Serbien, 1:0 durch Aleksandar Mitrović

8 Der Keeper passt auf! Alexander-Arnold bugsiert einen Freistoß von der rechten Außenbahn mit Schnitt ins Zentrum und hofft dort auf einen kopfballstarken Mitspieler. Der Torhüter der Falken spielt gut mit und hat seinen Luftraum in Griff.

9 Tor für Moldau, 0:1 durch Vadim Raţă

7 Eine erste Glanzparade vom jungen Muric im Kasten! Eine Flanke von rechts kommt in der Mitte auf den Schädel von Krmenčík, der die Pille in die rechte Ecke drückt, doch der junge Tormann von Nottingham Forest fliegt durch den Sechzehner und kann abwehren!

7 Tooor für Portugal, 1:0 durch Cristiano Ronaldo

Šetkus fliegt und Ronaldo hämmert die Kugel zentral und halbhoch in die Maschen! Keine Chance für den Keeper, Portugal geht in Front!

6 Da fehlt nicht viel! Kane läuft während eines Angriffs im Fünfer mit und holt nach einem Pass von Oxlaide-Chamberlain bereits zum Torschuss aus. Verteidiger Šofranac geht in allerletzter Sekunde dazwischen und blockt mit der Fußspitze!

7 Elfmeter für Portugal! Ronaldo wird beim nächsten Angriff steil am Fünfer bedient. Bevor er abziehen kann, wird CR7 durch ein ungeschicktes Einsteigen von Andriuškevičius zu Fall gebracht.

5 Fast steht es 1:0! Bernardo Silva vernascht zwei Gegenspieler an der Grundlinie und hebelt das Leder dann mit dem linken Füßchen an den zweiten Pfosten. Dort steigt Cristiano Ronaldo ohne Bewacher nach oben und schädelt die Hereingabe knapp neben das Gehäuse!

5 Eine erste Hereingabe von Jankto von links ist zu kurz, Kosovo kann am ersten Pfosten klären. Die Gäste geraten schon früh in die Defensive.

6 Tor für Albanien, 1:0 durch Bekim Balaj

4 Auf Seiten der Engländer setzt Alex Oxlade-Chamberlain den ersten Akzent und schwingt eine Flanke von der rechten Außenbahn vor die Kiste. Montenegro-Keeper Mijatović kommt raus und fängt das Leder ab.

5 Der Favorit übernimmt wie erwartet die Kontrolle über das Spielgerät und lässt dieses in den ersten Minuten durch die eigenen Reihen kreisen.

3 Die Gastgeber versuchen das Spiel gleich zu Beginn an sich zu reißen und zu zeigen, dass sie sich heute zu Hause qualifizieren wollen. Der Kosovo beginnt geduldig in Pilsen.

2 Als Erstes in den gegnerischen Sechzehner schaffen es? Die Gäste! Maguire blockt einen Schuss aus der zweiten Reihe, danach erhalten die Montenegriner. Hakšabanović befördert den Ball in den Fünfer, findet jedoch keinen Abnehmer.

3 Den ersten Vorstoß wagen die Gäste! Arvydas Novikovas enteilt Pizzi auf der Außenbahn und sprintet bis an den Sechzehner. Die Flanke des Litauers segelt dann aber an Freund und Feind vorbei.

1 Bundesliga-Beteiligung gibt es heute übrigens in Form von Eintracht-Stürmer Gonçalo Paciência, der sein Pflichtspieldebüt für die Nationalauswahl feiert. Dortmunds Raphaël Guerreiro sitzt zunächst auf der Ersatzbank.

1 Los geht's in diesem Entscheidungsspiel, die Tschechen in Rot und Blau, die Gäste ganz in Weiß.

1 Das Spiel läuft! England stößt an und startet in sein 1000. Länderspiel in der Geschichte der FA. Die Three Lions tragen weiße Trikots, Montenegro geht das Auswärtsspiel in roten Jerseys an.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Aufstehen bitte! Im Wembley erklingen jetzt die Nationalhymnen - Gänsehaut. Wie immer.

Es kribbelt so langsam! Captain Harry Kane steht mit seiner Elf bereits in den Katakomben und führt sein Team gleich zum großen Jubiläum ins Nationalstadion.

Für Coach Hadzibegic geht den Auftritt im großen Wembley-Stadion etwas lockerer an und will mit seiner Mannschaft wertvolle Erfahrungen sammeln: "Wir haben keine Angst vor einer Niederlage. Wir träumen davon, auf diesem Niveau zu sein und wollen lernen. Wir wollen gegen die Besten spielen und den bestmöglichen Eindruck hinterlassen. Leider sind wir nur nicht vollzählig, "sagte der Bosnier auf der Pressekonferenz.

Zwei wachsame Augen auf das Geschehen im Estádio Algarve hat das französische Gespann um Ruddy Buquet. Der 42-jährige Unparteiische pfeift hauptsächlich in der heimischen Ligue 1 und 2, sammelte allerdings auch schon Erfahrung in der Champions League, Nations League und EM-Quali. Guillaume Debart und Julien Pacelli heißen seine Assistenten.

Aufseiten der Gastgeber gibt es keine großen Veränderungen zum letzten Quali-Spiel gegen England - lediglich Patrik Schick wird im Sturmzentrum ersetzt durch Lokalmatador Michal Krmenčík. Ansosnten bleiben Kral und der Berliner Derida die zentralen Figuren im Spiel von Trainer Jaroslav Šilhavý. Auch auf Italien-Legionär Jankto ist über die linke Seite zu achten. Im Tor erhält Sevilla-Keeper Tomáš Vaclík den Vorzug vor dem Bremer Jiří Pavlenka, der in dieser Saison noch nicht seine alte Form gefunden hat.

Ein weiteres Problem des noch jungen Fußballlandes ist außerdem die große Verletzungsmisere. Mit Stefan Savić von Atlético Madrid und Stefan Jovetić von AS Monaco fehlen Trainer Faruk Hadžibegić die beiden besten Kicker des Landes. Auch die Abwehr ist dezimiert und läuft lediglich mit Ergänzungsspielern auf.

Dafür spricht, dass Ronaldo zumindest auf Vereinsebene momentan in einer Mini-Krise steckt. Drei Spiele in Folge ohne Torerfolg und zwei vorzeitige Auswechslungen durch Juve-Coach Sarri sorgen für reichlich Frust beim 34-Jährigen, der damit vor allem seinen eigenen hohen Ansprüchen hinterherläuft. Heute Abend darf CR7 von Beginn an ran.

Die Gastgeber sorgten im Oktober für Aufsehen, als sie Tabellenführer England zu Hause schlugen und einen großen Schritt in Richtung EM gingen. Dadurch bügelten sie auch die 1:2-Niederlage einen Monat zuvor in Prishtina aus, die den Kosovo noch auf EM-Kurs gebracht hatte. Auch die Blauen vom Balkan hielten gegen England übrigens gut mit und mussten sich am Ende in einem klasse Spiel mit 3:5 geschlagen geben. Wir haben es heute also durchaus mit zwei Teams zu tun, die eine EM-Teilnahme verdient hätten. Die Tschechen waren bei den letzten sieben Euros dabei, der Kosovo konnte sich in seiner kurzen Geschichte noch für kein Turnier qualifizieren.

Ordentlich Kritik musste in der EM-Quali bisher auch die Nationalmannschaft von Montenegro einstecken. Die Falken sind nach sieben Spielen immer noch ohne Sieg und haben auf dem direkten Weg keine Möglichkeit mehr auf einen EM-Fahrschein. Besonders die Offensive lahmt und erzielte bislang nur mickrige drei Treffer.

Das vorangegangene Duell im September hinterließ keine Zweifel an der Überlegenheit der portugiesischen Auswahl. Die schillernde Figur des Abends war wieder einmal CR7, der zum 5:1-Erfolg seines Teams vier eigene Treffer beisteuerte. Ob die Elf von Valdas Urbonas den fünfmaligen Weltfußballer heute besser in den Griff kriegt?

Als Gruppenletzter schlüpfen die Litauer im heutigen Duell klar in die Rolle des Underdogs. In sieben Spielen konnten die Männer aus dem Baltikum noch keinen einzigen Sieg einfahren. Lediglich gegen Luxemburg reichte es für ein Unentschieden.

Obwohl es beim Weltmeister von 1966 sportlich rund läuft, gab es unter der Woche einen internen Disput um Torjäger Raheem Sterling, der nach einem Streit mit City-Teamkollege Joe Gomez vom englischen Nationaltrainer Gareth Southgate überrascht suspendiert wurde. Medien und beide Streithähne spielen den Vorfall herunter, der laut Sterling "nur eine Sache von zehn Sekunden" war. Trainer Southgate hielt dennoch an seiner Entscheidung fest und erntete damit Kritik von der Londoner Medienwelt.

Doch auch als Zweitplatzierter hat Portugal noch beste Chancen, das Ticket für die EM 2020 zu lösen. Ein Blick in den Rückspiegel schadet allerdings nicht - denn der zeigt, dass Serbien mit nur einem Punkt dahinter sehr dicht auf den Fersen ist. Ein Erfolg gegen Litauen ist also Pflicht für den Europameister von 2016.

War der erste Auftritt der Three Lions noch eine torlose Angelegenheit, sind die Nachfahren um Harry Kane und Co. hingegen echte Tormaschinen. England spaziert in der Quali durch die Gruppe A und erzielte in nur sechs Partien ganze 26 Treffer. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage in Tschechien folgte zuletzt ein lockerer 6:0-Auswärtssieg bei überforderten Bulgaren.

Eine wohl unwahrscheinliche Konstellation, sodass sich die mutigen Kosovaren wohl mit dem Playoff-Platz anfreunden müssen, um die Chance auf das EM-Ticket zu wahren. Diesen hat die junge UEFA-Nation bereits sicher als Sieger seiner Nations League Gruppe im letzten Jahr. England und Tschechien direkt durch und der Kosovo in den Playoffs - das ist das Ergebnis, das die meisten Experten in dieser Gruppe A erwarten. Montenegro und Bulgarien sind überraschenderweise abgeschlagen auf den beiden letzten Platzen.

90 Fazit

Istanbul sieht eine schwache Partie, wird aber trotzdem heute Nacht feiern: Die Türkei qualifiziert sich durch einen Heimpunkt gegen Island für die Europameisterschaft 2020. Obwohl hier heute die Gäste auf drei Punkte angewiesen sind, hat die Güneş-Elf vor heimischen Publikum bessere Offensivszenen. Die Qualität der Gelegenheiten hält sich aber auch in Grenzen. Man ruht sich eben auf dem 0:0 aus, in der 82. Minute rächt sich das beinahe. Doch Merih Demiral wird in der Situation zum heimlichen Helden des Abends.

90 Spielende

Die portugiesische Nationalmannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo steht vor der Begegnung mit Schlusslicht Litauen mit elf Zählern auf Platz zwei weiterhin gut da. Die Ukrainer sind nach sieben gespielten Spielen mit 19 Punkten mittlerweile uneinholbarer Spitzenreiter der Gruppe B. Erst im Oktober trafen die beiden Top-Teams in Kiew aufeinander, die Auswahl von Fernando Santos zog bei einem 1:2 dabei den Kürzeren und verspielte die Chance auf den Gruppensieg.

Das Štruncovy Sady Stadion könnte heute Zeuge von Entscheidungen werden in der Gruppe A: Während Tabellenführer England so gut wie durch ist und bereits fast sicher bei der Euro 2020 dabei ist, kämpfen in Pilsen heute sowohl die Tschechische Republik als auch der Kosovo noch um die direkte Teilnahme am Kontinentalturnier. den Tschechen reicht zwei Spiele vor Schluss ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten, um sich heute schon zu qualifizieren. Der Kosovo dagegen bräuchte drei Punkte heute und wohl auch einen Dreier gegen England am Sonntag, um die Tschechen auf Distanz zu halten und den zweiten Platz zu behaupten.

90 Gelbe Karte für Mehmet Çelik (Türkei)

Auf dem Weg zur Seitenlinie zieht der Verteidiger in aller Ruhe seine Schienbeinschoner aus.

90 Einwechslung bei Türkei: Ömer Bayram

90 Auswechslung bei Türkei: Mehmet Çelik

90 Konter der Türkei, Yazıcı legt von der Grundlinie in den Rückraum ab. Çelik ist da und schießt sofort, der verbleibende Árnason wirft sich in den Ball.

90 Ein Pálsson-Schuss vom rechten Strafraumeck wird von zahlreichen grätschenden Türken abgewehrt.

90 Wieder die Latte, wieder per Flanke! Yusuf Yazıcı will wohl nur einen Eckball rausholen, indem er Hörður Magnússon anschießt. Der macht sich dünn und schaut hinterher, wie der Ball auf dem Querbalken landet.

Einen besseren Rahmen kann es für die Three Lions nicht geben: England absolviert heute sein 1000. Länderspiel und kann sich mit einem Sieg vorzeitig für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Das allererste Länderspiel der Engländer – und im gesamten Fußball weltweit – war am 30. November 1872 ein Duell mit Nachbar Schottland und endete 0:0.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Gefährliche Position für eine Freistoßflanke, Sigurðsson hebt den Ball gefühlvoll in die Mitte. Çağlar Söyüncü ist per Kopf zur Stelle.

87 Einwechslung bei Türkei: Kaan Ayhan

87 Auswechslung bei Türkei: Hakan Çalhanoğlu

Hallo und herzlich willkommen zum Auftakt der EM-Quali am Donnerstag! In der Gruppe A kommt es zum Verfolgerduell zwischen Tschechien und dem Kosovo in Pilsen.

86 Bjarnason findet Sigþórsson mit einer Freistoßflanke, der Angreifer bleibt hängen.

85 Einwechslung bei Island: Mikael Anderson

85 Auswechslung bei Island: Ari Skúlason

Hallo und guten Abend zur EM-Quali! Die englische Fußballnationalmannschaft empfängt heute um 20:45 Uhr im Wembley-Stadion Montenegro und kann sich mit einem Sieg vorzeitig für die EURO 2020 qualifizieren. Machen die Three Lions heute alles klar?

84 Gelbe Karte für Kolbeinn Sigþórsson (Island)

Sigþórsson nutzt im Luftduell seinen Ellbogen.