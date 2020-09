Dahlmeier nach ihrem WM-Sprint in Hochfilzen

Quelle: dpa

"Es war alles ein bisschen viel für mich in letzter Zeit", erklärte Dahlmeier in Hochfilzen. Auch die anstehende Olympia-Generalprobe in Pyeongchang hat ihre Tücken. "Der Einfluss von Jetlag auf die Leistungsfähigkeit ist zwar nicht gewaltig", erklärt Wilhelm Bloch im Gespräch mit zdfsport.de. Doch der Professor am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin der Deutschen Sporthochschule Köln sagt auch: "Es ist eine riesige Reisestrapaze, und zusätzlicher Stress fördert nicht eben die Regeneration." Blochs dezenter Hinweis an den Biathlon-Weltverband: "Das Ganze hätte man schon ein bisschen anders planen können."



Auch Bernhard Kröll ist nicht restlos begeistert von der weiten Reise der Biathleten so kurz nach dem Saisonhöhepunkt. "Natürlich wäre es jedem Sportler lieber, wenn er in zwei Stunden am Wettkampfort wäre. Aber die Athleten kannten den Weltcupkalender vorher, haben sich mit der Situation abgefunden und machen das Beste daraus", sagt Dahlmeiers Heimtrainer. Er sieht die Sache aber auch positiv: "Gerade die Laura wird es nach dieser sehr anstrengenden, sehr emotionalen WM schätzen, dass es in Pyeongchang wieder etwas ruhiger zugeht."