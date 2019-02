Ferstl bleibt die Ruhe selbst

Allerdings ist Ferstl ohnehin keiner, der sich über derlei Unbill mordsmäßig aufregt. Er nimmt die Dinge eher gelassen - auch den Fakt, dass ihn sein überraschender Sieg beim Super-G in Kitzbühel vor eineinhalb Wochen unvermittelt in den erweiterten Kreis der Anwärter auf eine Medaille katapultiert hat. "Damit", versicherte der 30-Jährige, "kann ich gut leben, ich habe damit nicht mehr und nicht weniger Druck." Er hat ja außerdem an sich selbst die Erwartung, um einen Platz auf dem Podest mitzufahren.



Ein Sieg in Kitzbühel ist freilich längst keine Garantie. Und schon gleich gar nicht für Ferstl, dem es in der Vergangenheit oft an Konstanz gefehlt hat. In der Weltcup-Wertung seiner besseren der beiden schnellen Disziplinen liegt er gerade mal auf Rang zehn. Und außerdem: Are ist nicht Kitzbühel, "Are ist ein anderes Gelände, anderer Schnee, andere Kurssetzung", sagte Ferstl. Beim Weltcup-Finale im März 2018 hat am Berg Areskutan der Österreicher Vincent Kriechmayr gewonnen, Rang drei belegte der nun verletzte Thomas Dreßen. Ferstl? War immerhin Achter.