"Dieses Leipzig macht wirklich ernst"

Hasenhüttl darf mittlerweile Dinge feststellen, von denen die Liga längst weiß. "Von der Mentalität her eine Wahnsinns-Vorstellung", sagte er zur Psyche seines Teams. Sportdirektor Ralf Rangnick sagte im aktuellen sportstudio: "Die Mannschaft weiß um ihre Stärken und spielt die im Moment auch tatsächlich aus." Die Bayern sind jetzt die Jäger - und nicht wie gewohnt die Gejagten. Am 21. Dezember kommt es zum Duell in München. Rangnick beschäftigt sich damit noch nicht, sagte aber so viel: "Einschüchtern tut uns grundsätzlich nichts."