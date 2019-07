Erster kolumbianischer Toursieg perfekt

Dass die Tour 2019 aus deutscher Sicht trotz fehlender Tagessiege ein Erfolg war, lag nicht zuletzt an Buchmann. Der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe stieß in den vergangenen drei Wochen endgültig in die Weltspitze vor und sorgte als Vierter der Gesamtwertung für die beste Platzierung eines Deutschen seit 13 Jahren. "Ich brauche noch ein bisschen, bis ich realisiert habe, wie gut ich hier gefahren bin", sagte Buchmann und versicherte: "Ich bin noch nicht am Ende!" Zum guten Abschneiden der deutschen Bora-Mannschaft trug auch der Slowake Peter Sagan maßgeblich bei, der zum siebten Mal das Grüne Trikot gewann. Sagan ist nun vor Erik Zabel (sechs Siege) alleiniger Rekordhalter in der Punktewertung.