Zverez schafft Sprung ins Halbfinale

Gegen Medwedew hatte Zverev zuvor vier von fünf Duellen gewonnen, bei der letzten Begegnung im Finale des Masters von Shanghai Mitte Oktober aber eine Niederlage kassiert. Überhaupt hatte sich Medwedew in den vergangenen Monaten in überragender Form präsentiert und inklusive der US Open sechs Endspiele in Serie erreicht. In London wirkte der 23-Jährige zuletzt allerdings etwas kraftlos.