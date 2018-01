Angelique Kerber: Neustart nach dem Seuchenjahr

Und der Erfolg stellte sich bereits schneller als erwartet ein. Beim Hopman Cup in Perth, der inoffiziellen Mixed-WM, blieb Kerber in ihren vier Einzelpartien ungeschlagen und holte sich danach auch noch den Titel beim WTA-Turnier in Sydney. Im Endspiel stand ihr erneut Ashley Barty gegenüber - diesmal gewann sie souverän mit 6:4 und 6:4. Das Strahlen bei Kerber ist zurück. "Es war so schön, endlich wieder eine Trophäe im Arm zu halten", freute sie sich, "ich bin erleichtert, dass das Jahr so gut begonnen hat. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet nach der letzten Saison."