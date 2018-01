Maria Scharapowa beim Spiel gegen Angelique Kerber Quelle: reuters

Zverev dagegen musste sich dem Südkoreaner Chung Hyeon in fünf Sätzen 7:5, 6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6 geschlagen geben. "Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich schlecht gespielt habe. Im fünften Satz lief gefühlt alles gegen mich. Ich muss herausfinden, woran das liegt", sagte Zverev. Nach dem Aus von Maximilian Marterer ist von den anfangs zehn deutschen Herren keiner mehr beim ersten Grand Slam des Jahres noch dabei. Der 22-jährige Nürnberger unterlag Tennys Sandgren (USA) 7:5, 3:6, 5:7, 6:7 (5:7).



"Ich habe so viele gute Erinnerungen, dieser Court ist so besonders für mich", freute sich die Australian-Open-Siegerin von 2016 Kerber. "Ich wusste, dass es ein schweres Match wird gegen sie. Ich bin so froh, dass wir 2018 haben und nicht mehr 2017." Die Weltranglisten-16., die am Donnerstag 30 wurde, trifft im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale am Montag auf die Polin Agnieszka Radwanska oder Su-Wei Hsieh aus Taiwan.