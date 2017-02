Die Gastgeber gelten als klare Favoriten, spätestens seit der Absage des Weltranglistenelften David Goffin, der in Melbourne ebenfalls erst im Viertelfinale ausgeschieden war, sind die Rollen verteilt. Auch die vorherigen acht Aufeinandertreffen hat der dreimalige Davis-Cup-Sieger Deutschland gewonnen, zuletzt 2007 in Ostende. Kapitän Kohlmann warnt jedoch davor, den Finalisten des Jahres 2015 zu unterschätzen: "Wir haben uns hochkonzentriert vorbereitet. So, als wäre es ein 50:50-Spiel."