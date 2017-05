Angelique Kerber in Paris ausgeschieden Quelle: ap

Die French Open, das wichtigste Sandplatzturnier der Tennis-Saison, hatten am Sonntag noch gar nicht richtig begonnen, da waren sie für Angelique Kerber bereits wieder beendet. Die Nummer eins verlor in der ersten Runde sang- und klanglos gegen die Russin Jekaterina Makarowa mit 2:6 und 2:6 - nie zuvor scheiterte eine Weltranglistenerste zum Auftakt in Paris. Ein historisches Debakel also, das die Krise noch verschärfte, in der die 29 Jahre alte Norddeutsche bereits seit Saisonbeginn steckt.



Nach 82 Minuten war Kerbers Rendezvous mit den French Open beendet - mit ihrer 13. Niederlage 2017 bei nur 19 Siegen. Das Los gegen die ehemalige Top-Ten-Spielerin aus Russland war dabei sicher undankbar, dennoch scheint es derzeit fast egal, wer Kerber gegenübersteht. Denn jene Leichtigkeit, die ihr Spiel in der furiosen vergangenen Saison noch ausmachte, ist ihr irgendwie abhanden gekommen.