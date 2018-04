Auch 1997 schaffte sie es in Wimbledon ins Endspiel, ein Jahr später holte sie dort ihren einzigen Grand-Slam-Sieg. "Tennis gibt mir alles und erfüllt mich auch nach all den Jahren", hatte sie noch vor zwei Jahren im All England Tennis Club in London am Ort ihres größten Triumphes gesagt. Darüber hinaus hatte Novotná auch zwei Silber- und eine Bronzemedaille bei Olympischen Spielen gewonnen, mit Tschechien holte sie 1988 den Sieg im Fed Cup.