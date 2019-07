Derzeit am besten im deutschen Lager läuft es jedoch für Jan-Lennard Struff. Der 29 Jahre alte Wahrsteiner spielt die beste Saison seiner Karriere, hat sich auf Rang 34 hochgeschraubt nach seinem Achtelfinaleinzug bei den French Open. Nun lief es für "Struffi" sogar auf Rasen rund: Halbfinale in Stuttgart, Achtelfinale in Halle. In Wimbledon rutschte er durch eine Absage nachträglich unter die Gesetzten, seinen ersten Gegner Radu Albot schlug er bereits in Paris. "So eine gute Rasensaison hatte ich noch nie", freute sich Struff, "ich werde jetzt weiter Gas geben."



Sieben Frauen und sieben Männer vom Deutschen Tennis-Bund (DTB) werden ab Montag in Wimbledon dabei sein. Und alle Augen sind dabei vor allem auf Kerber und Zverev gerichtet. Doch ein neues Gesicht lohnt sicherlich einen genaueren Blick. Denn Dominik Köpfer ist der Glückspilz von Wimbledon. Der 25-jährige Schwarzwälder hatte im Vorfeld das Challenger-Turnier im englischen Ilkley gewonnen und schöner als die Siegerprämie war für die Nummer 132 der Weltrangliste der Bonus, den es dazu gab: eine Hauptfeld-Wildcard für Wimbledon. Nun ist der College-Spieler also auch mittendrin im Mekka des Tennissports. So schnell kann's gehen.