In Wimbledon bröckeln die Traditionen

Der Tag im Wimbledon Park beginnt in aller Hergottsfrühe. "Good morning, wake up!", schallt es um 6 Uhr morgens beherzt über die große Wiese. Aufstehen ist angesagt, da sind die ehrenamtlichen Stewards unerbittlich. Nun heißt es, die kleinen Zweimann-Zelte abzubauen, zusammenzupacken und in den Containern für den Tag zu verstauen. Und dann geht sie los, die berühmte Queue - also Schlange stehen für Wimbledon-Tickets. Die Hartgesottenen, die die Nacht im Zelt verbracht haben, hoffen dabei auf eine der insgesamt etwa 200 Karten, die täglich noch für den Centre Court, Court 1 und 2 zu haben sind. Jeder einzelne hatte am Vortag bei der Ankunft bereits eine sogenannte Queue-Karte bekommen mit der Nummer, die seine Position in der Schlange anzeigt. Alles unter 200 lässt also hoffen.