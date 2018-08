Schnell und hitzig: US Open mit Kerber und Zverev

Sie hatte ihre eigene Art, ihr persönliches Heavy-Metal-Konzert von Flushing Meadows zu überstehen. "Ich bin so wenig wie möglich auf der Anlage", sagt Kerber, "ich brauche Zeit für mich, will mich nur auf mein Tennis konzentrieren." Sie postete bereits verträumte Bilder mit Bilderbuchaussicht von den Hochhäusern New Yorks. Seit Kerber zu Saisonbeginn alles wieder auf Null gedreht hat, tut sie wieder mehr, was ihr gut tut. Einfach mal ein bisschen in den Tag leben, statt streng durchgetaktetem Terminplan. Eine kurze Auszeit nach dem Wimbledontriumph, weg vom Tour-Trubel. Und alle Glücksgefühle erst einmal in Ruhe verarbeiten. Jetzt ist der Akku wieder voll, glaubt sie. Beweisen muss Kerber nach drei Grand-Slam-Titeln nichts mehr, aber sie will es.