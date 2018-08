Spannung im Titel-Kampf programmiert

Die Favoritenstellung des Rekordmeisters hat auch mit den Verhältnissen bei der direkten Konkurrenz zu tun. Der aktuelle Meister SG Flensburg-Handewitt befindet sich, da mit Thomas Mogensen und Jacob Heinl auch das Torhüter-Duo Mattias Andersson/Kevin Möller abgegangen sind, in einem personellen Umbruch. Das sieht auch SG-Kapitän Tobias Karlsson so. Da mit Torbjørn Bergerud und Benjamin Buric ein neues Torwartduo hinter ihm stehe und auch der dänische Neuzugang Simon Hald Jensen neben ihm agieren werde, betrachtet der 38-jährige Abwehrspezialist die neue Saison als „wirklich eine große Herausforderung für uns alle“.



Auch die Rhein-Neckar Löwen müssen mit Pekeler und Kim Ekdahl du Rietz (nach Paris) zwei prominente Abgänge verzeichnen, andererseits sind diese Positionen mit Kreisläufer Jannik Kohlbacher (aus Wetzlar) und dem Rückraumstar Steffen Fäth (aus Berlin) durch zwei hochkarätige Nationalspieler ersetzt worden. Nicht wenige Beobachter aber trauen den Löwen in dieser Saison nicht mehr den ganz großen Coup zu, da der überragende Regisseur Andy Schmid, der Ende August 35 Jahre alt wird, und der Halbrechte Alexander Petersson (38) langsam in die Jahre kommen.