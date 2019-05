Walter wird neuer Trainer in Stuttgart

Seit dem Sommer 2018 trainierte er die Kieler in der 2. Liga und beendete mit ihnen als Tabellensechster die Saison. Das ließ auch den VfB auf ihn aufmerksam werden. Was klar für Walter spricht, ist seine Arbeitsweise - die nicht nur in Kiel überzeugte. Zuvor hatte Walter, der 2017 seine Fußballlehrer-Lizenz erwarb, Jugendmannschaften beim KSC und beim FC Bayern München trainiert.