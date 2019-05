Mauricio Pochettino - der Menschenfänger

Die Spurs jubeln nach dem Halbfinale in Amsterdam.

Quelle: reuters

Der Haken daran: Pochettino ist noch ohne Titel. Ernsthaft unruhig wird es im Umfeld dennoch nicht. Das Champions-League-Finale ist ein großer Erfolg, die generelle Entwicklung des Klubs sowieso. Das bleibt auch bei noch größeren Klubs nicht unbemerkt. Real Madrid hat Pochettino bereits abgesagt, weil er kurz zuvor seinen Vertrag bei Tottenham verlängert hatte. "Wenn man von mir fordert, dass ich einen Vertragsbruch begehe - das kann ich nicht akzeptieren. So kann ich mich nicht verhalten", so Pochettino, der zudem betont, dass die Trainingsbedingungen und das neugebaute Stadion das beste sind, was die Fußballwelt aktuell zu bieten hat.



Und so ist es gut möglich, dass Pochettino noch eine Weile in London bleibt, selbst wenn das Finale verloren ginge. Zu gut passen Klub und Trainer zusammen, zu genau wissen die Verantwortlichen, Spieler und Fans, was sie an dem Argentinier haben. Einen exzellenten Coach, der sich vor großen Aufgaben nicht einmal dann scheut, wenn er die Sprache noch nicht spricht. Über jene erste Trainingseinheit auf englischem Boden, die mit Perez als Dolmetscher dann doch so positiv verlief und den Grundstein für sechs erfolgreiche Jahre in England legte, sagte Pochettino später: "Sobald ich vor Menschen stehe, verändert sich alles. Als wäre ich dafür geboren. Es ist schwer zu erklären, aber ich schaue den Menschen in die Augen und es fällt mir leicht, mich mit ihnen zu verbinden." Seinen Spielern scheint es da genauso zu gehen.