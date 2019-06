Ähnlich verhält es sich mit Pochettino. Der Argentinier heuerte 2014 bei Tottenham an und konnte die Spurs nur in seinem ersten Jahr, als der Klub Fünfter wurde, nicht in die Königsklasse führen.



Im Vorjahr wurde Tottenham Dritter, noch vor Liverpool, 2016 sogar Vizemeister hinter Chelsea. An einen ernsthaften Angriff auf die Top-Vier der Liga war in den Jahren zuvor kaum zu denken. Unter Pochettino ist das Realität geworden.



Was beide Trainer allerdings auch gemein haben: Den leeren Trophäenschrank. Denn obschon beide ihre Klubs auf eine neue Ebene hieven konnten, Titel gewonnen haben sie beide noch nicht. Allen voran bei Jürgen Klopp wächst sich das langsam zu einem Trauma aus: Der ehemalige Dortmunder verlor vereinsübergreifend seine letzten sechs Finals, darunter auch zwei Champions-League-Endspiele.