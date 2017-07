Mit seinem zweiten Tagessieg verkürzte Kittel auch den Abstand in der Wertung ums Grüne Trikot, das Demare behielt. Am Freitag gibt es für die Sprinter in Nuits-Saint-Georges mitten im Burgund bereits die nächste Chance. Nach 213,5 km wäre alles andere als ein erneuter Sprint royal eine große Überraschung.