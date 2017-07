Keine Gnade für Sagan

Mark Cavendish (links) stürzt beim Sprint der vierten Etappe. Peter Sagan (2. von links) fährt dem Ziel entgegen. Quelle: ap

Die einstige Tour-Institution Jens Voigt meinte: "Die Disqualifikation ist meiner Meinung nach zu viel. Es wäre auch okay, wenn ihm 80 Punkte im Kampf um das Grüne Trikot abgezogen würden, er auf den letzten Platz der Etappe zurückversetzt würde und eine Zeitstrafe erhielte."



Selbst Cavendish äußerte nur verhaltene Kritik: "Ich komme mit Peter gut klar, bin nur kein Freund davon, wenn er den Ellbogen so einsetzt."



Sagan ist ein harter Fahrer, aber keinesfalls ein unfairer, er wird der Tour 2017 fehlen - so der Tenor am Mittwoch. Und wenn es aus deutscher Sicht etwas Positives an der Causa Sagan gibt, dann dies: Der Weg zum Grünen Trikot, das der Slowake zuletzt fünfmal in Folge gewonnen hatte, ist nun für Marcel Kittel und Greipel weit weniger steinig.