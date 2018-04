Fünf Niederlagen, 1:12 Tore: Unter Michael Skibbe funktionierte im Jahr 2012 bei der Hertha herzlich wenig. In der Liga verlor er seine ersten drei Spiele, zudem flog die Hertha aus dem DFB-Pokal. Eine 0:5-Pleite beim VfB Stuttgart brachte das Fass zum Überlaufen. Manager Michael Preetz zog die Reißleine und feuerte Skibbe schon nach 52 Tagen. Danach übernahm übrigens ein gewisser Otto Rehhagel, der mit den Berlinern in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf verlor und in die Zweite Liga abstieg.