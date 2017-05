BVB trennt sich von Tuchel

In einem offenen Brief hat sich Hans-Joachim Watzke unterdessen an die Fans gewandt: "Der BVB hatte zwei erfolgreiche Jahre, in denen die sportlichen Ziele erreicht wurden. Allerdings haben wir - Michael Zorc als Sportdirektor und ich - uns in dieser Zeit in der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam auch aufgerieben", schrieb Watzke Brief auf der BVB-Homepage.