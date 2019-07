Schon bei der Bekanntgabe des Kaders zeigte sich ein ungewöhnlicher Mannschaftsgeist. Nachdem Kuntz drei Spielern im Trainingslager in Südtirol mitgeteilt hatte, dass sie es nicht in den EM-Kader schaffen, hielt auch Innenverteidiger Timo Baumgartl eine aufmunternde Rede und die Nominierten verabschiedeten die Ausgemusterten mit tröstendem Beifall. Vor zwei Jahren hatte es der Stuttgarter Baumgartl nicht in den endgültigen EM-Kader geschafft.



Doch all diese schönen Gesten wären nichts, wenn sich der Teamgeist nicht auf dem Platz während der Spiele zeigen würde. Am Donnerstag in Bologna schafften die Mannschaft trotz Halbzeit-Rückstand, sengender Hitze und 12.000 enthusiastischen rumänischen Fans gegen sich die Wende. In der Pause des Halbfinales, erzählte Amiri hinterher, habe der Trainer eine sehr emotionale Ansprache gehalten, die Mannschaft sehr hart angepackt: „Das hat uns gut getan, das hat uns gepuscht.“