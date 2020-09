Leverkusen vor dem Aus

Bayer blies zur Schlussoffensive und brachte Atletico ins Wanken. Nach einer Hereingabe von Brandt lenkte Savic den Ball zum 2:3 ins eigene Tor (68.). Leverkusen drängte nun noch stärker auf den Ausgleich - doch Altstar Fernando Torres besiegelte in der 86. Minute die Niederlage. Das Rückspiel findet am 15. März in Madrid statt.