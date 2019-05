Ajax Amsterdam und der lukrative Ausverkauf

Irgendwann hatte Erik den Hag genug. Tagelang hatte Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino gejammert: Sein Team sei müde, hätte schließlich vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Ajax Amsterdam noch in der Premier League gegen West Ham antreten müssen, während die Niederländer vom Verband ein freies Wochenende spendiert bekamen.



Erneut mit dieser Aussage konfrontiert, konterte der Ajax-Coach scharf. "Damit kann ich gar nichts anfangen", sagte ten Hag. "Wir bekommen in der Eredivisie zehn Millionen Euro an Fernsehgeldern, während Tottenham 200 Millionen bekommt. Was ist dann unfair? Das sind die Bedingungen, mit denen musst du umgehen - und das machen wir so gut es geht."