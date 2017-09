Wer öffentlich den Trainer, den Verein oder die Mitspieler kritisiert, kriegt ab sofort Stress mit mir. Karl-Heinz Rummenigge

Das 0:2 in Hoffenheim und Lewandowskis unverhohlene Kritik an der Transferpolitik des Rekordmeisters haben die stolzen Alphatiere in der Chefetage aufgerüttelt. "Wer öffentlich den Trainer, den Verein oder die Mitspieler kritisiert, kriegt ab sofort Stress mit mir", sagte Vorstandsboss Rummenigge in der Bild-Zeitung - eine Aussage, die einer Abmahnung für Lewandowski sowie Weltmeister Thomas Müller gleichkommt. Er wisse schon, drohte Rummenigge, "wie man Spieler zur Räson bringt".



Präsident Hoeneß empfand Lewandowskis vom Verein nicht autorisiertes Interview im Spiegel zwar als "nicht so schlimm", konnte sich einen Seitenhieb aber nicht verkneifen: "Es ist immer gut, wenn sich Spieler Gedanken machen, aber es ist noch wichtiger, wenn sie sich um ihre Leistung kümmern, dann werden wir auch Erfolg haben." Anders als am Samstag. Die "sehr, sehr schwache" Vorstellung in Hoffenheim habe ihn "wahnsinnig geärgert", sagte Hoeneß, doch "da sehe ich noch keine Alarmglocken, aber dass wir besser Fußballspielen müssen, ist klar".