Arsenal-Pleite auch Debakel für Wenger

«Wenger verliert deutlich den Einfluss auf seine Spieler, wie man an deren komplettem Mangel an Leidenschaft sieht», schrieb der «Independent» am Mittwoch. «Wengers Position ist unhaltbar geworden. Der Trainer, der es nicht geschafft hat, den Niedergang der Unbesiegbaren zu den Untauglichen aufzuhalten, sollte im Sommer zurücktreten», kommentierte die «Times». Einen Fürsprecher fand Wenger immerhin im ehemaligen deutschen Nationaltorhüter Jens Lehmann. «Er muss jetzt bleiben, weil er so viel für den Club getan hat», sagte Lehmann, der von 2003 bis 2008 unter Wenger bei Arsenal gespielt hatte. «Wahrscheinlich braucht er jetzt ein bisschen mehr Zeit und ein paar neue Spieler. Dann könnte es in der nächsten Saison schon wieder ganz anders aussehen.»