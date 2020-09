Für Arsenal und seinen stark in der Kritik stehenden Trainer Arsene Wenger war es nicht nur das nächste Debakel, sondern auch das siebte Achtelfinal-Aus in der Königsklasse in Folge. Theo Walcott hatte die Gastgeber im ersten Durchgang in Führung gebracht und eine anfangs engagierte Vorstellung der Londoner belohnt (20.).



Robert Lewandowski per Foulelfmeter (55.), Arjen Robben (68.), Douglas Costa (78.) und zweimal Arturo Vidal (80., 85.) schossen für die Gäste dann aber den erneut deutlichen Erfolg heraus. Nach einem Platzverweis für Laurent Koscielny früh in der zweiten Hälfte (54.) hatten die Bayern leichtes Spiel. In der Schlussphase gab sich der englische Traditionsklub fast völlig auf.